Как бывший сапер стал преступником и почему его ловят уже 23 года

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых разыскиваемых преступниках России. В списке, который недавно обновило МВД, фамилии 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Среди них — маньяки, наемные убийцы, разбойники и даже украинские националисты. За любую информацию, которая поможет установить их местонахождение, в полиции готовы заплатить миллион рублей.

В прошлый раз речь шла о неуловимом орском маньяке-дальнобойщике Валерии Андрееве: по некоторым данным, он успел отправить на тот свет около 100 женщин, а затем ускользнул от правосудия и вот уже 13 лет находится в розыске. Сегодня наш рассказ о «мурманском подрывнике» Дмитрии Мамонове, который в 2002 году убил товарища, а затем решил избавиться от тела, устроив взрыв в жилом доме и рискнув жизнями его жильцов...

Застолье в Мурманске обернулось расправой

Дмитрий Мамонов родился 3 октября 1981 года в Иванове. Он рос спокойным и неприметным ребенком, в школе был тихоней и звезд с неба не хватал. Окончив университет, 20-летний Мамонов перебрался жить в Мурманск, где поселился в многоэтажном жилом доме № 14/3 по улице Свердлова.

Вскоре он подружился с соседом по фамилии Редько из квартиры № 55: молодые люди сошлись на почве общих интересов и часто ходили в гости друг к другу — такие встречи редко обходились без спиртного. 26 апреля 2002 года Мамонов и Редько устроили очередное застолье, но в тот день что-то пошло не так.

Между пьяными соседями вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. В какой-то момент Мамонов схватил нож, которым хозяин совсем недавно нарезал закуски, и полоснул им Редько по горлу. Удар, который пришелся в сонную артерию, стал для молодого человека летальным.

Вид крови, которая фонтаном била из горла соседа, моментально отрезвил Мамонова. Немного придя в себя, он понял, что натворил, что приятелю уже не помочь, и стал думать, как замести следы преступления.

Убийца решил избавиться от тела при помощи тротила

Сидя на кухне рядом с остывающим телом Редько, Мамонов напряженно перебирал в голове варианты и в конце концов, по версии следствия, остановился на весьма необычном способе.

Срочную службу в армии Мамонов проходил в инженерно-саперном подразделении, а потому знал, как обращаться с взрывчаткой. Более того, в своей сумке он на всякий случай носил тротиловую шашку, скорее всего, украденную во время срочной службы. И теперь, расправившись с соседом, Мамонов понял, что время этой шашки пришло.

«Чтобы скрыть следы преступления, Мамонов заминировал труп Редько тротиловой шашкой, а провода от детонатора замкнул на электрический звонок, находившийся на входной двери», – из сообщения МВД России.

Закончив с ловушкой, Мамонов открыл краны в квартире соседа, заткнув пробкой слив в ванной, а затем скрылся. Его расчет был прост: вода затопит соседей, те поднимутся к Редько, начнут звонить в дверь, раздастся взрыв, который скроет следы ножевого ранения.

Взрыв в многоэтажке не прогремел лишь чудом

Мамонов скрылся, а соседка Редько, жившая снизу, через некоторое время заметила, что у нее с потолка стала капать вода. Тогда она поднялась на этаж выше и стала звонить в дверь к молодому человеку, но никто не открыл. Женщина решила обратиться за помощью к другим соседям: как оказалось, одному из них Редько на всякий случай доверил запасные ключи.

Когда соседи открыли дверь в квартиру молодого человека, им открылась ужасная картина. Хозяин лежал на залитой кровью кухне, а из-под него к дверному звонку тянулись странные провода. Прибывшие на место преступления милиционеры сразу вызвали саперов, которые подтвердили: взрыв должен был произойти при нажатии на дверной звонок.

Этого не случилось лишь чудом — устроенная Мамоновым ловушка дала осечку.

Выйти на след злоумышленника, который изрядно наследил на месте расправы, милиции не составило никакого труда, но дома его, ожидаемо, не оказалось. Объявленный в Мурманске и окрестностях города план «Перехват» не дал результатов. Во все отделения полиции Мурманской области в срочном порядке были разосланы ориентировки на подозреваемого.

«Среднего телосложения, рост 185-190 сантиметров, плечи опущенные, глаза зеленые, волосы прямые, темно-русые, короткие, уши оттопыренные», – из ориентировки на Дмитрия Мамонова.

Мурманского подрывника ищут уже 23 года

Со временем правоохранительные органы установили, что Дмитрий Мамонов покинул Мурманскую область вскоре после убийства, однако он не пытался связаться ни с родственниками, ни с друзьями. Его объявили в федеральный и международный розыск.

А в 2014 году Мамонов и вовсе попал в список самых разыскиваемых преступников России — за помощь в его поимке МВД обещает награду в размере миллиона рублей.

«Учитывая тяжесть содеянного Мамоновым и длительность нахождения его в розыске, управление МВД России по Мурманской области просит граждан оказать возмездную помощь в его задержании. Конфиденциальность обращения гарантирована», – из сообщения управления МВД России по Мурманской области.

Впрочем, поиски «мурманского подрывника» сильно осложняет тот факт, что за 23 года его внешность могла измениться практически до неузнаваемости. А еще следователи не исключают, что поймать Дмитрия Мамонова не удастся потому, что его просто давно нет в живых.