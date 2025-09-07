Как советский разведчик творил историю в Иране

На дворе стоял февраль 1948 года. Выпускник военно-дипломатической академии подполковник Григорий Долин прибыл в Иран. Он занял должность помощника военного атташе. В первые дни был разработан план его подготовки, рассчитанный на полгода.

© Свободная пресса

Все, как учили в академии: изучение города, оперативной обстановки, активная языковая подготовка. Были оформлены и направлены представления на нового пом. военного атташе в главный штаб, военному министру, иностранным атташе. Пока еще не был получен вид на жительство, не оформлена дипломатическая карточка.

Шел двадцатый день пребывания вчерашнего выпускника академии в Иране. И вдруг вечером, около 19 часов военный атташе, он же резидент генерал-майор Борис Разин, неожиданно вызывал Долина к себе.

Борис Георгиевич - личность легендарная. Возглавлял разведотдел Туркестанского военного округа, в войну - начальник разведки Воронежского фронта. С 1942 года - военный атташе Советского Союза в Иране. Участвовал в обеспечении работы Тегеранской конференции. Лично докладывал И.В. Сталину о военно-политической обстановке в Иране накануне встречи «Большой тройки».

Приказ Разина звучал, как гром среди ясного неба. Через два часа оперативный офицер Долин должен выйти на встречу с агентом, которому присвоен псевдоним «Дориан». Сам резидент из-за непредвиденных обстоятельств провести эту встречу не может. Отложить мероприятие нельзя.

Генерал объяснил, что агент - высокопоставленный военный, полковник, в возрасте за 50 лет. Срыва встречи быть не должно.

Вот как о том задании вспоминал сам Григорий Иванович:

«В общем, выехали мы на машине. Водитель знал агента в лицо. Проверились и в назначенное время прибыли к месту встречи. Агент привычно вскочил в знакомый автомобиль и произнес приветствие на французском языке: «Добрый вечер, мой генерал!». Я ему в ответ на английском: «Добрый вечер, мой дорогой полковник!» Назвал пароль и стал быстро объяснять, почему я появился вместо резидента. После замешательства агент резко отрыл дверь, выскочил из машины и бросился бежать. И тут я с ужасом вспомнил грозное предупреждение генерала Разина: «Срыва быть не должно». Выпрыгнул из машины и бросился вдогонку. Быстро догнал его, все-таки мне было 30 лет, а ему за 50. На скаку пытался объясниться, но полковник только злился, ругался и обещал передать меня в руки первому встречному полицейскому. Гонка продолжалась минут десять по темным переулкам. С трудом удалось успокоить агента и возвратить его к машине. Он ведь решил, что это провокация».

Позже «Дориан» признался Разину:

«Хороша бегает ваш человек».

Вскоре Григорий Долин вступил в руководство агентурной группой, которую возглавлял иранский полковник. Их совместная активная работа продлилась около десяти лет. «Дорианом» были завербованы два источника информации, один из которых стал радистом группы.

Оценивая свое первое оперативное задание, Григорий Иванович признался:

«В жизни случается иногда и игра не по правилам».

Центр был непреклонен

Генерал Разин многому научил молодого разведчика подполковника Долина. Например, глубоко изучать в агентурно-оперативном отношении город, самым тщательным образом готовить каждую операцию.

Долин неоднократно участвовал в обеспечении оперативных мероприятий других работников, разработке необходимых агентурных документов. По вечерам и в выходные дни совершал выходы в город, поездки за город для установления новых связей.

Под руководством Бориса Разина Долин принял активное участие в разработке информационно-аналитического документа «Иран как театр военных действий». Этот документ был высоко оценен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Григорий Иванович получил благодарность и денежную премию.

В 1950 году военный атташе генерал Разин после восьми лет пребывания в стране уедет на Родину, в Советский Союз. А в ноябре в резидентуру неожиданно придет телеграмма:

«Откомандировать в Москву подполковника Долина для назначения на новую должность».

Новый военный атташе генерал Александр Родионов терялся в догадках. Его помощник Григорий Долин не пробыл в Тегеране и трех лет, работал продуктивно, и вдруг отзыв, новое назначение. Атташе попытался отстоять своего помощника, предложил Москве назначить его с повышением, здесь же, на месте, но Центр был непреклонен. Пришлось возвращаться.

«В Центре, на участке, - скажет Долин, - оперативные офицеры встретили меня гробовым молчанием».

А через несколько дней последовал вызов в управление кадров, где подполковнику Долину предъявили обвинение в том, что он якобы скрыл один из фактов биографии. Оказывается, отец жены в 1930 году лишался права голоса, но потом был восстановлен в избирательных правах. Такие данные поступали из органов НКВД по месту рождения супруги.

Это сообщение стало неожиданностью как для Григория Ивановича, так и для жены. Он знал, что отец Полины - Михаил Косинов, совершенно неграмотный крестьянин, имеющий одиннадцать детей, был далек от политики. Два его сына, старшие братья Полины, погибли в первые дни войны, защищая Родину. Супруга Григория Ивановича родилась в 1924 году и когда отца лишали избирательного права, ей было всего 6 лет. В 1931 году умерла ее мать, а отец ничего не рассказывал о произошедшем.

После долгих расследований, многочисленных объяснительных записок Долина все-таки оставили в ГРУ. Правда, из оперативного управления откомандировали, назначили исполняющим обязанности «научного сотрудника» в Информацию, поручили заниматься экономикой Ирана.

Дело было знакомое. Григорий Иванович вскоре освоился с новыми обязанностями, стал оперативно представлять разработанные им материалы. В короткий срок переработал на основе новых данных книгу-справочник по Ирану. Руководству дополненное издание понравилась, и вскоре было предложено назначить Долина на штатную должность.

Но Григорий Иванович, поблагодарив за доброе отношение, отказался. К тому времени все прояснилось, тучи над его головой разошлись, обвинения были сняты, и он согласился на более низкую должность - старшим офицером, но в свое родное оперативное управление.

Многие заделы были реализованы

В феврале 1953 года Григорий Иванович вновь едет в Иран, теперь уже в качестве старшего помощника военного атташе.

«Этот период работы, - говорит Долин, - считаю самым плодотворным. К тому времени я занимался Ираном, как на месте, так и в Центре уже пять лет, основательно изучил эту страну. Да и некоторые серьезные заделы были еще с прежней командировки. Решил их непременно реализовать».

С тех пор прошло более семидесяти лет. Срок серьезный, но рассказать о той работе Григория Ивановича даже сегодня не представляется возможным. Скажем так: слово, которое дал себе Долин - он сдержал. Многие заделы были реализованы, сделаны полезные заделы на перспективу.

В июне 1955 года его вызвали в Москву, где руководство объявило о его назначении военным, военно-морским и военно-воздушным атташе Советского Союза в Иране.

Три года проработал Григорий Иванович руководителем аппарата. Период был сложный, обострилась внутренняя, военно-политическая обстановка в стране. Падение прогрессивного правления доктора Моссадыка, разгром народной партии Ирана, разгул репрессий в отношении народников, перманентное введение военного положения накладывало свой отпечаток и на работу военных дипломатов.

Командировка завершилась в апреле 1958 года. Руководством она была оценена положительно. Долина вызвал к себе первый заместитель начальника ГРУ, Герой Советского Союза генерал-полковник Хаджи-Умар Джиорович Мамсуров. В ту пору он курировал в военной разведке весь Восток.

На его отчете по работе в Иране генерал написал:

«Полковника Долина Г.И. назначить начальником 1-го направления 4-го управления».

Что и говорить, резолюция отличная.

Так начался новый период в жизни и службе полковника Долина - работа в центральном аппарате ГРУ.

Кардинально менять работу не хотелось

Шесть лет, до начала 1964 года, Григорий Иванович Долин последовательно занимал должности начальника 1-го направления 4-го управления, потом заместителя начальника этого управления. Работал под началом отличных профессионалов. Три с половиной года Долин был заместителем у генерал-лейтенанта Мелкишева, человека очень организованного, доброго и немногословного. Другого начальника не пожелаешь. Казалось бы, все складывалось самым лучшим образом.

И вдруг в январе 1964 года кандидатура полковника Долина предлагается на должность секретаря парткома ГРУ. Откровенно говоря, это была не очень приятная новость всего для самого Григория Ивановича. Он никогда не видел себя на выборной партийной работе. К тому же, как выяснилось, Главное политическое управление выступило против. У них был свой кандидат.

Но Главное разведывательное управление выдвинуло профессионала и заручилось твердой поддержкой Отдела административных органов ЦК партии. Разумеется, эти «бои» на высоком уровне происходили без участия полковника Долина.

Отказываться в те годы от партийных должностей было не принято. В общем, избрание секретарем полковника Долина состоялось.

Через два года партконференция избрала Долина секретарем на новый срок. В это время началась подготовка по замене парткомов политическими отделами. Григорий Иванович просил начальника ГРУ генерала Петра Ивашутина отпустить его на оперативную работу. Тот внимательно выслушивал секретаря, но в мае 1967 года предложил кандидатуру Долина на должность начальника политотдела ГРУ - заместителя по политчасти.

…В 90-е годы, когда Григорий Долин был уже пенсионером, его пригласили в родное Главное управление на собрание коллектива. Начальник ГРУ генерал-полковник Федор Ладыгин сказал: «Мы говорим о преемственности поколений, о вкладе в разведку, а в этом зале сидит наш коллега, который оставил такие заделы в стране пребывания, которые работают и сегодня. Это Григорий Иванович Долин». Зал зааплодировал.