Почему Юра Шатунов прятал свою семью

Юрий Шатунов стал не только кумиром миллионов, но и символом эпохи. Его песни до сих пор популярны и любимы, даже спустя десятилетия. Как сложилась жизнь артиста, и почему он решил связать свою жизнь с музыкой — читайте в нашей статье.

Юрий Шатунов появился на свет в Башкирской АССР в сентябре 1963 года. Когда мальчику было всего 3 года, его отец оставил семью, а вскоре умерла мать. Несколько лет будущей звезде сцены приходилось жить с родственниками матери и даже некоторое время бродяжничать. В 1985 году его отдали в Оренбургскую школу-интернат, изменив его жизнь раз и навсегда.

Именно там мальчик с непростой судьбой и призрачными планами на будущее занялся вокалом. Вскоре на него обратил внимание преподаватель музыки и композитор Сергей Кузнецов. Мужчина отметил «цепляющий» вокал подопечного и предложил ему участие в местном ансамбле. Юра согласился.

Первые два года Шатунов выступал на сцене местного ДК и в детских домах. А уже в 1988 году вышел первый альбом группы «Ласковый май».

Чтобы помочь подопечным, Сергей Кузнецов отдал кассету с записями в один из музыкальных киосков города. Так у группы появились первые слушатели, но большого успеха это не принесло.

Возможно, артисты так и остались провинциальной группой, если бы на них не обратил внимание Андрей Разин. Во время поездки в поезде продюсер случайно услышал песню. Голос Шатунова ему понравился, и мужчина решил познакомиться с артистом. Он вышел на ближайшей станции с намерением посетить Оренбург.

Спустя несколько дней Разин уже беседовал с Кузнецовым. Продюсер помог талантливым юношам переехать в Москву и устроиться в интернат №24. Именно в тех стенах и началась история группы, покорившей всю страну.

Свой парень

В середине восьмидесятых началась эпоха резких контрастов. Молодежь взрослела быстрыми темпами, а «Ласковый май» стал своеобразным саундтреком меняющейся жизни. Коллектив не имел определённой возрастной аудитории, его слушали все: девушки, взрослые дамы и даже женщины в почтенном возрасте. Для каждого слушателя песни звучали по-своему, по-особенному.

А отпетые хулиганы, слыша историю Юры, проникались к нему теплотой и доверием, считая не выскочкой, а своим.

Именно несовершенства аранжировок, тряпичный звук и искренность в голосе сделали артистов всесоюзными любимцами. За год «Ласковый май» объехал десятки городов, а 15-летний Юра Шатунов стал известен даже тем, кто не следил за эстрадой.

Тексты им по-прежнему писал Сергей Кузнецов. Именно голос юного артиста позволял добиться нужной эмоциональной высоты.

Спустя годы «Ласковый май» был признан первым подростковым суперпроектом.

Сам по себе

Несмотря на славу и всеобщую любовь, в 1992 году коллектив распался. Шатунову было всего 18 лет. Оказавшись в непростой ситуации, он принял решение уехать в Германию. Там артист занялся звукорежиссурой, пробовал себя в качестве автора и сольного исполнителя. Последнее помогло Юрию обрести вторую волну славы.

Однако петь в прежнем жанре юноша не желал. Ему хотелось чего-то нового и отличного от «Ласкового мая».

Последующие два десятилетия он регулярно гастролировал по Европе и России. Артист не отрекался от наследия коллектива, но старался не превращать свои концерты в вечера ностальгии.

Однако благодаря ремейкам старых хитов его карьера начала набирать обороты. При этом образ, созданный ещё в юности, Шатунов сохранил: улыбчивый и добрый, он влюблял в себя фанатов и наполнял выступления необходимой теплотой.

Семья под замком

Если на сцене Юрий отдавал всего себя, то личную жизнь тщательно скрывал от посторонних глаз. Он не приглашал журналистов домой, не раскрывал подробностей семейного счастья.

Известно, что с женой Светланой, юристом по образованию, он познакомился в Германии. Спустя несколько лет отношений пара поженилась, а вскоре у них появились сын Дэннис и дочь Эстелла.

На публику свою семью музыкант не выводил. Он оберегал их от любого лишнего внимания. В ответ Светлана позволяла мужу сколько нужно работать и заниматься творчеством, взяв все бытовые вопросы на себя.

Тайна смерти

В июне 2022 года 48-летнего Юрия Шатунова не стало. По официальной версии, причиной смерти стали острая сердечная недостаточность и инфаркт миокарда.

За жизнь артиста медики боролись несколько часов: сначала в подмосковном селе, куда он приехал на рыбалку а затем — в реанимации столичной больницы.

После смерти музыканта поклонники обвинили в случившемся его продюсера Андрея Разина: между мужчинами много лет был спор о правах на песни «Ласкового мая».

Фанаты Шатунова называли случившееся сговором, обманом и даже видели во всем финансовые махинации, из-за которых артист все время уделял работе, много нервничал, и, в итоге, умер.

Несмотря на скоропостижную кончину исполнителя, песни Юрия Шатунова продолжают быть любимыми. А «Белые розы» стали негласным гимном позднесоветской поп-культуры. Многие поклонники уверены: песня совсем не о розах, она о подростках-сиротах, пробивающихся в этот мир с помощью «беззащитных шипов» и покоряющих сердца своей искренностью и любовью.