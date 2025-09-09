Азартный игрок, святой или гений — малоизвестные факты о Льве Толстом

9 сентября 1828 года на свет появился Лев Толстой — один из величайших писателей в истории, чье творчество повлияло на мировую литературу. Его произведения, такие как «Война и мир» и «Анна Каренина», известны каждому. Но за страницами этих романов скрывается множество интересных и малоизвестных фактов о жизни писателя. Бигпикча собрала 10 неожиданных фактов о Льве Толстом, которые помогут вам увидеть его с другой стороны — как человека с яркой и сложной личностью.

Играл в азартные игры

В молодости Лев Толстой любил играть в карты. Ставки были высоки, а везло писателю далеко не всегда. Однажды карточный долг стал настолько велик, что пришлось рассчитаться частью своего родового гнезда — имения в Ясной Поляне. Жертвой азарта стала та часть дома, где Лев Николаевич родился и провел детство.

Не хотел получать Нобелевскую премию

Как только Толстой узнал, что его номинировали на Нобелевскую премию, он тут же написал послание финскому писателю Ярнефельту, прося того сказать шведам, чтобы ему не присуждали премию. Когда же премия досталась не ему, Толстой был очень рад. Он был уверен, что деньги — воплощение зла, ему они абсолютно не нужны, для него было бы огромным затруднением ими распорядиться. К тому же писателю понравилось получать сочувствие от множества людей, которые сожалели, что премия досталась не ему.

Уступил свою награду простому солдату

Во время военной службы на Кавказе Лев Толстой уступил простому солдату свою награду — Георгиевский крест. Его поступок объяснялся тем, что солдат был безродным и бедным, а наличие такой награды давало право на пожизненную пенсию в размере стандартного солдатского жалованья.

Хотел засадить всю территорию России лесами

Будучи человеком, близким к природе и безмерно любящим свою страну, Лев Николаевич проявлял заботу о будущем. В 1857 году он разработал собственный план озеленения России и готов был принять в нем непосредственное участие. В документе, адресованном Министерству государственных имуществ, он предлагал на 9 лет отдать ему земли, расположенные в Тульской области, и готов был сам их засадить деревьями. По мнению Толстого, государство безнравственно обращается с природными богатствами. Однако чиновники назвали этот проект не имеющим никаких перспектив и несущим убытки.

Шил сапоги «на подарки»

Лев Николаевич любил всякого рода ручной труд. Он получал удовольствие от процесса создания вещей своими руками, особенно если это приносило пользу и радость друзьям и близким. Одним из его увлечений было шитье сапог. Созданные пары обуви писатель с огромным удовольствием дарил родственникам, друзьям и знакомым. Его зять даже писал о таком презенте в своих мемуарах, придавая подарку большое значение. Он отмечал, что будет хранить сапоги на одной полке с изданием «Войны и мира».

Пропагандировал физический труд и помогал голодающим

© Толстой на фотографии придворного фотографа С. Л. Левицкого в мундире участника Крымской войны

Будучи человеком состоятельным и имея дворянские корни, Толстой все равно был почитателем тяжелого физического труда. Он считал, что праздная жизнь не красит человека, она ведет к разрушению личности, как физическому, так и моральному. В сложные времена, когда мысли о будущем не давали писателю покоя (он уже стал думать об отказе от своего имущества), Лев Николаевич ходил с простыми мужиками пилить дрова. Чуть позже стал шить для общего пользования башмаки из бересты, прекрасно освоив это непростое ремесло. Он ежегодно помогал крестьянским семьям, в которых по тем или иным обстоятельствам некому было пахать, сеять или собирать урожай. И несмотря на всеобщее неодобрение среди своего благородного окружения, постоянно принимал участие в покосах.

Писатель всегда помогал голодающим. В 1898 году в близлежащих уездах случился неурожай, а в деревнях не осталось еды. Толстой лично объехал дома и разузнал, где обстановка наиболее сложная. После этого были составлены списки продуктов и розданы семьям. В самой Ясной Поляне готовили горячие блюда и дважды в день организовывали раздачу обедов. Все это очень не нравилось властям, которые даже стали следить за действиями Толстого.

Лечился кумысом и ходил пешком на дальние расстояния

В один из периодов размышлений о своей жизни писатель нашел свое состояние не совсем здоровым и поставил себе диагноз «тоска и равнодушие». Следуя моде того времени, он стал лечиться кумысом. Метод пришелся ему по душе, и он даже приобрел себе дом рядом с кумысолечебницей. Это место впоследствии стало местом ежегодного отдыха всей семьи.

Три раза предпринимал Толстой походы на дальние расстояния. Дорога давала графу время на размышления, позволяла сосредоточиться на важном и изучить свой внутренний мир. Ходил он из Москвы в Ясную Поляну. Расстояние между ними составляло 200 километров. Впервые в такое путешествие Толстой отправился в 1886 году, и было ему в то время 58 лет.

Довел жену до психического расстройства

© Софья Толстая

Мирная жизнь в семье Льва Николаевича и Софьи Андреевны оказалась под ударом в тот момент, когда граф заразился идеей отказаться от авторских прав на все свои произведения и распродать все имущество. Супруги не сходились во взглядах на жизненные принципы и устои. Толстой стремился отдать все блага и жить бедной жизнью, а его жена сильно переживала за то, что их потомки останутся на улице и будут вести нищенское существование.

Из-за переживаний она стала сама не своя, постоянно подслушивала разговоры графа и подсматривала за его действиями. После того как Толстой огласил всем свои намерения быть ближе к простому народу, раздать имущество и отказаться от права на свои произведения, Софья Андреевна ждала, что Толстой изложит эти мысли в завещании, сделав их своей последней волей. Помимо слежки за самим писателем, в любой удобный момент она проверяла его кабинет, рылась в документах и бумагах, стараясь найти подтверждение этому волеизъявлению. На этой почве у нее развилась мания преследования и появились навязчивые идеи.

Летом 1910 года у жены графа начались истерики и припадки, она практически не владела собой. Врачи, вызванные в Ясную Поляну, диагностировали у нее «дегенеративную двойную конституцию: паранойяльную и истерическую, с преобладанием первой».

Последнее путешествие длиною в 10 дней

С 27 на 28 октября (по старому стилю) глубокой ночью в сопровождении своего врача Толстой начал странное путешествие. Сначала они держали путь в Оптину пустынь, граф хотел там пообщаться со старцами. До Козельска ехали они с простым народом в прокуренном, душном вагоне, Толстой часто выходил на холодный сильный ветер, чтобы продышаться от смрада. В эти моменты и подхватил писатель роковую простуду.

Побывав в Оптиной пустыне, но не встретившись ни с кем из старцев, 29-го числа граф отправился в монастырь в Шамордино. Терзаясь душевными муками, он постоянно менял планы и точки своего путешествия. Одной из последних стал Новочеркасск, в котором проживала его племянница. Оттуда он хотел уехать в Болгарию или на Кавказ. Но тут дала о себе знать полученная в поезде до Козельска простуда. Состояние графа ухудшалось, и им пришлось сойти с поезда в Липецкой области на станции Астапово.

Простуда перешла в воспаление легких, Лев Толстой умер через три дня в доме начальника железнодорожной станции.

С тех пор в Липецкой области появился город Лев Толстой, а время на старинных часах вокзала остановилось, на них все время 6 часов 5 минут — именно в это время 7 (20) ноября 1910 года умер писатель.

Софья Андреевна не смогла по-человечески проститься с мужем, ее пустили к нему, лишь когда граф был уже без сознания.

Уйдя из дома с небольшим чемоданом, Лев Толстой вернулся в Ясную Поляну в деревянном гробу. Его последнее путешествие продлилось 10 дней.