Михаил Зеленский: роковой отпуск журналиста

Для миллионов зрителей Михаил Зеленский был воплощением телевизионной интеллигентности и спокойствия. Его узнаваемый голос и сдержанная манера ведения эфира создавали особую атмосферу как в новостных блоках, так и в программах о культуре. Однако за пределами студийных декораций его жизнь была наполнена драматическими событиями, которые резко контрастировали с его экранным образом: три сложных брака, пагубные привычки и трагически ранняя смерть в 46 лет. В этой статье мы вспоминаем одного из самых популярных телеведущих отечественного телевидения.

Михаил, родившийся в Москве в семье военного, с детства привык к переездам и окончил школу уже в Хабаровске. От родителей он унаследовал высокие моральные принципы и понятие семейного тепла, что заложило прочный фундамент его личности. При этом мечта о работе на телевидении жила в нем с юных лет.

После окончания школы Михаил решил продолжить учебу сразу в двух хабаровских вузах: медицинском (факультет педиатрии) и институте физической культуры. Однако в итоге ни одна из этих специальностей не стала его призванием, и он оставил учебу, так и не получив дипломов.

1996 год стал для него поворотным. Переехав обратно в Москву в уже осознанном возрасте, он предпринял попытки поступить в Щукинское и Щепкинское училища, но престижные театральные вузы ему не покорились.

В итоге судьба повела его другим путем: в том же году он стал студентом Московского института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. Не имея связей и влиятельных покровителей, Михаил начал свой путь с самых азов, полагаясь исключительно на свой талант, упорство и умение быстро учиться.

Цена профессионального успеха

Карьера Зеленского стремительно пошла вверх. Он стал лицом новостных программ на РТР, вел «Вести-Москва» и «Вести» на «России 1», а позже создавал авторские проекты, в основном посвященные культурной тематике. Михаил отдавался работе без остатка, осваивая новые форматы и работая на износ – и зритель это видел, и любил телеведущего за его искренность.

«Он владел профессией виртуозно, словно шпагой. Он был в ней как рыба в воде — легко, изящно и с огромным удовольствием», — делился воспоминаниями тележурналист Владислав Флярковский.

«Человек, беззаветно влюбленный в свое дело. И в высшей степени порядочный во всем и со всеми», — так отзывался о коллега Михаила и телеведущий Борис Корчевников.

Увы, но как это часто бывает, за внешним благополучием скрывалась изнанка профессии: хроническое переутомление и бессонные ночи. Эта постоянная гонка закладывала бомбу замедленного действия в здоровье Михаила. Близкие знали, что у Михаила были серьезные проблемы с образом жизни: двадцатилетняя привычка выкуривать до двух пачек сигарет в день, 7–8 чашек кофе ежедневно, нерегулярное питание с преобладанием фастфуда и бесконечные перелеты...

Три истории любви

Личная жизнь телеведущего была такой же насыщенной, как и его карьера. Первой его супругой стала бывшая одноклассница Ольга. Их случайная встреча в Москве воскресила трепетные юношеские чувства, после чего вспыхнул бурный роман, который привел к тому, что в 2005 году влюбленные сыграли роскошную свадьбу в старинном английском замке.

Увы, но этот союз распался, когда в жизни телеведущего начались новые отношения с фигуристкой из Украины Еленой Грушиной. Ради Михаила она приняла решение, кардинально изменившее ее жизнь: оставила успешную карьеру, дом и круг общения в США и переехала в Россию. Во втором браке у Михаила родились две дочери, и поначалу он был образцовым семьянином. Но со временем плотный рабочий график и постоянное напряжение отдалили супругов друг от друга. После восьми лет совместной жизни они развелись.

Третьей избранницей Зеленского стала психолог Мила Рубчик. Он предпочитал не афишировать эти отношения, но его преданность работе оставалась неизменной. Друзья в шутку говорили:

«Михаила можно увести из любой компании, но невозможно оторвать от работы».

Роковой отпуск

В январе 2022 года Михаил отправился на отдых в Доминиканскую Республику. Для него, как для любого настоящего журналиста, отпуск был условностью — он всегда оставался на связи и в курсе событий. Казалось, его ждут безмятежные дни под тропическим солнцем. Но именно там его жизнь внезапно оборвалась.

Официальной причиной смерти стал инсульт. Михаилу стало плохо, и он скончался до того, как успела прибыть медицинская помощь. Новость о его гибели в 46 лет стала шоком для всей страны.

«Невероятно сложно говорить о нем в прошедшем времени, ведь он всегда жил настоящим и смотрел в будущее, опережая многих. Он бы не хотел, чтобы мы плакали, потому что сам он всегда улыбался», — говорила журналист Полина Ермолаева.

Память, которая осталась

В памяти коллег Михаил Зеленский навсегда остался интеллигентным, надежным профессионалом и человеком с большой буквы. Зрители ценили его за умение вести диалог без крика, наигранности, и без перетягивания одеяла на себя.

«То, как он здоровался со зрителями, с коллегами, как он держался в кадре... Кажется, сегодня так уже никто не умеет», — вспоминает телеведущая Мария Ситтель.

«Он зажигал своим внутренним огнем и эфир, и всех, кто был рядом. Его будет очень не хватать не только нам, но и зрителям», — отмечал с теплотой журналист Эрнест Мацкявичюс, рассказывая, как в цветочном магазине продавщица, узнав, кому предназначен букет, попросила добавить цветы и от себя.

Сам Михаил никогда не сетовал на бешеный ритм жизни и не говорил о проблемах. Он жил по принципу:

«Журналистика — это не профессия, это стиль жизни».

Увы, но именно этот стиль жизни, яркий, стремительный и отчасти беспечный, оборвал его земной путь так рано. Михаила Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище, где покоятся другие звезды отечественной журналистики — Анатолий Лысенко и Сергей Доренко.