Балерина Ксешинская: как любовница царя повлияла на развитие русской артиллерии

Имя Матильды Кшесинской, блиставшей на сцене Мариинского театра, было известно каждому в дореволюционной России. Ее талант, грация и красота сделали ее не просто примой-балериной, а настоящей звездой своего времени. Однако слава Кшесинской не ограничивалась театральными подмостками. Она была известна и своими любовными связями с влиятельными мужчинами, включая наследника престола Николая Александровича (будущего императора Николая II), а также великих князей Сергея Михайловича и Андрея Владимировича. Впрочем, и это еще не все — весьма примечательная история о влиянии Матильды на развитие русской артиллерии в начале XX века.

Артиллерийские конкурсы и скрытые механизмы

В начале XX века Российская империя активно обновляла свою артиллерию. Для выбора новых артиллерийских систем проводились конкурсы, в которых участвовали как отечественные, так и зарубежные производители. Среди них были такие известные фирмы, как немецкие Крупп и Эрхард, французские Шнейдер и Сен-Шамон, английская Виккерс, шведская Бофорс, австрийская Шкода, а также российские заводы — Путиловский, Обуховский и Пермский. Одним из таких конкурсов стал отбор новой 6-дюймовой пушки в 1906 году.

Испытания показали, что немецкая пушка фирмы Крупп немного превосходила французскую систему Шнейдера. Однако комиссия пришла к парадоксальному выводу, что обе пушки равны по своим характеристикам. В итоге было принято удивительное решение: выбрать систему Шнейдера, якобы из-за ее меньшего веса. Но вскоре выяснилось, что французское орудие потребовало доработок, которые увеличили его вес на 250 кг, что делало его тяжелее пушки Круппа. Тем не менее, предпочтение было отдано французскому производителю.

Протекция Кшесинской

Чтобы понять, почему выбор все же пал именно на систему Шнейдера, следует принять во внимание личные связи и влияние Матильды Кшесинской. Великий князь Сергей Михайлович, занимавший пост генерал-инспектора артиллерии и отвечавший за все заказы Военного ведомства, был одним из ее близких поклонников. Именно он принимал окончательные решения по результатам конкурсов.

Как выяснилось значительно позже, Кшесинская не только активно пользовалась своим обаянием, но и имела прямую финансовую заинтересованность в “артиллерийском вопросе”. Ее связывали договоренности с фирмой Шнейдер, которые предполагали значительные денежные вознаграждения за продвижение продукции на российский рынок. Более того, заказы на производство французских орудий передавались исключительно Путиловскому заводу, руководство которого также имело свои интересы в этой схеме.

Коррупционные схемы

Сегодня подобные действия назвали бы лоббированием и коррупцией, но в то время таких терминов еще не существовало. Тем не менее, очевидно, что выбор артиллерийских систем в пользу фирмы Шнейдер был продиктован не техническими характеристиками, а личными и финансовыми интересами влиятельных лиц. Это подтверждается и другими случаями.

Например, в 1908 году проходили испытания тяжелой 6-дюймовой гаубицы. На конкурс свои образцы представили немецкие фирмы Рейнметалл и Крупп, шведская Бофорс, австрийская Шкода и французская Шнейдер. Несмотря на то, что гаубица Круппа была легче, мобильнее и показала лучшие результаты стрельбы, на вооружение приняли французское орудие. Оно стало известно как 6-дюймовая крепостная гаубица образца 1909 года. Подобная же история произошла и в 1905 году, когда тестировались 48-линейные (122-мм) полевые гаубицы. Среди участников конкурса были Путиловский и Обуховский заводы, а также немецкие производители. Однако и здесь предпочтение отдали французам — по понятным теперь причинам.