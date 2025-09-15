Любовная драма: как секс-символ СССР променял красавицу на «уродину»

Его успех начался после выхода фильма «Звезда пленительного счастья». Игоря Костолевского сразу прозвали секс-символом советского кино. Его решение спустя 20 лет семейной жизни бросить жену и сына ради иностранки осудили многие. Однако позже оказалось: внешняя идиллия первого брака хранила множество секретов, о которых не принято говорить.

© Кадр из фильма "Время счастья-2"

Детство и юность

Будущий секс-символ советского кино родился в 1948 году в интеллигентной и обеспеченной семье. Несмотря на внимание и заботу, мальчик рос очень трудным ребенком.

Его дневник пестрил замечаниями, а выходки доводили учителей и родителей до белого каления. При этом мальчик мог часами рыдать после просмотра грустного кинофильма или прочтения романтической истории.

Будучи взрослым, Костолевский отметил: он не любит вспоминать о своих детских «подвигах».

В школе Костолевский проучился до 8 класса. Затем он перешел в вечернюю школу. Отец помог ему устроиться работником в НИИ, и уже через два года Костолевский смог без труда поступить в инженерно-строительный институт.

Учеба казалась будущей звезде скучной, но бросать ее он не решался. Все изменилось, когда Костолевский повстречал свою первую любовь. Девушка постоянно шутила, что молодой человек похож на Есенина, и ему стоило бы поступить в театральный ВУЗ.

Недолго думая, юноша решил рискнуть. Он забрал документы из института и отправился во МХАТ. Приемная комиссия, глядя на неуверенного в себе абитуриента, отправила его за дверь.

Но Костолевский решил не сдаваться. Он повторил попытку через год и стал студентом ГИТИСа. Родители были шокированы решением сына, но спорить с ним не стали.

Начало пути

Получив диплом, Костолевский стал частью труппы Театра имени Маяковского.

Из-за непростых отношений с худруком театра в 1990-е Костолевский уехал работать в Норвегию. Спустя много лет артист рассказал: проявив свой талант за границей, он стал получать предложения вернуться на Родину. Именно так и началась его карьера в родном театре.

Если в театре артист испытывал трудности, то в кино все шло безупречно.

Первая главная роль в «Звезде пленительного счастья» принесла ему всесоюзную популярность.

Изначально режиссёр Владимир Мотыль не хотел брать молодого и неопытного артиста в проект, но высокий рост и необычная внешность Костолевского позволили ему сделать правильный выбор.

К обрушившейся популярности артист был не готов. Ему присылали многочисленные письма, а на улицах его узнавали люди. Он не знал, как правильно вести себя, из-за чего часто чувствовал себя неловко.

Однако справиться со славой помогла работа. Предложения сыпались одно за другим, и актёр просто утонул в новых ролях. Всего на его счету порядка 80 киноработ.

Жена секс-символа эпохи

Свои первые серьёзные отношения Костолевский строил с Ольгой Остроумовой. Несмотря на то, что многие пророчили паре счастливое будущее, быть вместе они так и не смогли.

Вскоре первой женой знаменитости стала коллега Елена Романова. Они познакомились на съёмках фильма «Отпуск за свой счет».

Их роман развивался стремительно и быстро перерос в семью. А вскоре пара узнала о беременности Елены.

Рождение сына Алексея стало новой главой в жизни Игоря Костолевского. Он любил общаться и играть с наследником, но, чтобы мальчик ни в чем не нуждался, много работал и соглашался на любую роль.

Чтобы помочь мужу, Елена взяла на себя все связанные с бытом и воспитанием сына обязанности. В итоге ее карьера стала угасать.

Почти двадцать лет пара умело сглаживала острые углы в отношениях, супруги старались во всем поддерживать друг друга.

Новая любовь

Все изменилось, когда в жизни актера появилась французская коллега Консуэло ди Авеланд. Она прилетела в Россию, чтобы найти спонсора для российско-французского проекта.

Скоротать один из вечеров она решила в театре. Увидев на сцене 50-летнего Костолевского, артистка захотела дождаться его и познакомиться. Она была восхищена актерским мастерством Игоря Матвеевича.

Это была любовь с первого взгляда. Без раздумий артист развёлся с Еленой и женился на французской избраннице.

Шквал критики не заставил себя ждать. Коллеги и поклонники в один голос твердили: Игорь Матвеевич променял русскую красавицу на французскую уродину.

Сама француженка отмечала: это ее первый брак. Несмотря на то, что любимый старше нее на 7 лет, между ними царит полное взаимопонимание и гармония. Ради мужа она приняла христианство и назвалась православным именем Евдокия. Костолевский восхищается своей женой и нежно называет Дусей. Вместе супруги уже более 20 лет.

Болезни сына

Не обошлось в жизни артиста и без черной полосы.

Единственный актера Алексей с детства страдал астмой и частыми простудами. Развод родителей юноша воспринял болезненно. Некоторое время он даже не общался с отцом, но со временем отношения наладились.

Некоторое время назад Алексей Костолевский стал называть себя проповедником. Он призывал случайных прохожих каяться и даже заявил, что «актерство ведёт в ад».

Жены и детей у Алексея нет, как нет и работы. Елена поддержала сына. Артистка уволилась из театра и стала жить на одну пенсию.

Игорь Костолевский вскоре прервал молчание и развеял слухи о своей первой семье. Артист сообщил, что у Алексея серьёзное психологическое заболевание. Елена, по словам артиста, не позволяет лечить сына, несмотря на то, что наследник состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и нуждается в регулярной терапии.

Сам Игорь Матвеевич сделал для единственного наследника все возможное.

Сегодня Игорь Костолевский продолжает сниматься в кино и играть на сцене. Он счастлив во втором браке и не жалеет о переменах в жизни.