Почему внуку Пугачевой приходится начинать жизнь заново

Походом к мусорке закончился брак Никиты Преснякова и Алены Красновой. Именно так внук Аллы Пугачевой решил поставить точку в истории любви с моделью. Он публично выбросил в мусорный ящик статуэтку с надписью «Лучшая жена», показав, что их семья — не более, чем красивая картинка.

Дешевый спектакль

Ещё несколько недель назад Никита Пресняков и Алена Краснова объявили в соцсетях о расставании после восьми лет брака. Супруги отметили, что решение о разводе ими принято обоюдное, а они остаются в хороших отношениях друг с другом. Поклонники были в приятном шоке от заявления пары: нет, дело не в разводе, а в цивилизованном подходе супругов к ситуации.

Они не стали публично выяснять отношения, делить последние ложки и поливать друг друга грязью, вспоминая неприятные моменты семейной жизни.

Однако на днях 34-летний Пресняков-младший устроил в своих соцсетях дешевый спектакль, отражающий истинное отношение певца к семье и прежде всего - к бывшей избраннице.

Около своей виллы в США он выбросил в мусорный бак статуэтку с надписью «лучшая жена». Этот жест стал своеобразным криком души, суровым доказательством того, что даже самые сильные чувства способны угаснуть, оставив после себя лишь боль и разочарование.

Никита Пресняков безмолвно показал: Алена была вовсе не «лучшей», вот только к ней его поступок никакого отношения не имеет.

Публика пришла в негодование: многим было неясно, зачем артист решил побольнее уколоть бывшую жену. Однако одно сразу прояснилось: о дружбе и тёплых отношениях никакой речи не идёт. Это классический развод со скандалом и выяснением отношений. Только публика о нем не узнает.

Идеальная семья

Казалось, их любовь была идеальной. Никита и Алёна познакомились в загородном посёлке. «Соседские» дети из знатных семей отлично подходили друг другу: она — дочь предпринимателя, он — наследник творческой династии. Долгие и романтичные ухаживания, разрешения родителей на брак и долгожданная свадьба. Все развивалось так, что ни у кого не возникало сомнений: возлюбленные созданы друг для друга.

Но за глянцевым фасадом и красивой картинкой в соцсетях скрывалась совсем другая история.

Оказалось, что одной пышной свадьбы и отретушированной фотографии в блоге недостаточно. Брак — ежедневная работа, к которой не привыкли богатенькие наследники.

© Личный блог Никиты Преснякова

Их общий бизнес должен был укрепить союз, но именно он стал одной из причин расставания. В компании по установке спортивного оборудования «Нико Спорт» Алена Краснова была формальным директором. Реально же управляли всеми делами Никита Пресняков и его тесть. Ещё во время пандемии компания начала терпеть убытки, но держалась на плаву.

А затем началась черная полоса: многомиллионные иски, суды и финансовые проблемы.

Ситуацию усложнило решение Никиты в 2022 году последовать примеру бабушки-беглянки. После начала СВО он, буквально все бросив на Родине, отправился на поиски лучшей жизни в Америку. Даже жену оставил в России.

Спустя пару месяцев Алёна все же поехала вслед за благоверным, однако именно переезд стал для отношений супругов точкой невозврата.

В Штатах Никита оказался очередным переселенцем с тривиальными музыкальными навыками. То, что рыжеволосый парень является наследником популярной в России творческой династии, в США всем было все равно. Его песни не пользовались успехом, а фамилия вообще ни о чем не говорила.

© Личный блог Никиты Преснякова

Ситуацию осложнило сокращение финансовой помощи от звёздных родственников. Бабушка сама вынуждена полагаться на мужа-иноагента, мать — на мужа-бизнесмена, а у отца подрастают двое маленьких сыновей, которых тоже нужно обеспечивать. Поддерживать привычный уровень жизни Алене и Никите стало непросто. Даже найденная работа не смогла помочь им безбедно жить.

К тому времени семейный бизнес уже трещал по швам. Никита же, вместо решения вопросов, сбросил все на хрупкие плечи жены и профессионализм тестя. Только терпеть такое Красновы не стали.

Сначала Алена удалила из соцсетей все совместные снимки с мужем, а затем стала появляться на светских тусовках одна. Вскоре она и вовсе вернулась в Москву, начала сниматься для журналов и брендов одежды.

Уколоть побольнее

Оказавшись в России, Алена начала транслировать в Сеть каждый свой выход. Свадьба друзей, посиделки с подругами или бэкстейдж со съёмок: она выглядела безукоризненно, словно показывая Преснякову-младшему, кого он упустил.

Почти каждый раз 28-летняя блондинка выбирала откровенные и облегающие наряды, демонстрируя стройную фигуру.

В ответ оставшийся один на чужбине Пресняков-младший опубликовал видео с поездки на байке по пустыне. Застряв в песках, горе-артист оставил своего железного коня и ушёл в закат. Поклонники его поступок назвали метафорой отношений с женой.

Пользователи сети отметили, что, выбросив в мусорный бак статуэтку, когда-то подаренную жене, Пресняков-младший показал: он выбросил в мусорку почти 10 лет своей жизни, которые, на его взгляд, потратил впустую.

Теперь же ему ничего не остаётся как заново начинать жизнь. А строить карьеру или бизнес придется, надеясь исключительно на собственный талант. Побег от суровой реальности в другую страну не сработал, а заявление о дружбе с бывшей любимой разбилось о первую нахлынувшую обиду, проявившуюся в походе к мусорке.