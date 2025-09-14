Измены, ложь и алкоголизм: как кумир миллионов едва не потерял все

В свои 44 года Джастин Тимберлейк уже оставил значимый след в мировой поп-культуре. Он был фронтменом суперпопулярной музыкальной группы, запустил не менее успешную сольную карьеру и снялся в десятке громко прошедших в прокате фильмов. Артист стал звездой еще в подростковом возрасте и с тех пор умело создавал себе репутацию милого парня с очаровательной улыбкой, примерного семьянина, отца двоих детей. Не смогли разрушить этот образ даже многочисленные скандалы, в эпицентре которых он то и дело оказывался. Однако после выхода резонансных мемуаров Бритни Спирс в жизни Тимберлейка наступила черная полоса. В рамках цикла о судьбах знаменитостей «Лента.ру» постаралась разобраться, какие поступки уничтожили репутацию артиста и поставили на грань краха его карьеру и брак.

«У меня серьезные проблемы со здоровьем»

В конце июля 2025 года после завершения двухлетнего мирового турне Forget Tomorrow Джастин Тимберлейк вышел в социальные сети с неожиданным признанием. Сначала он поблагодарил поклонников, семью и друзей за то, что они поддерживали его на протяжении всей его 30-летней карьеры, а затем объявил, что у него проблемы со здоровьем, поэтому он не знает, что ждет его в будущем.

«У меня диагностировали болезнь Лайма. Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, просто хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами. Если вы сталкивались с этим заболеванием или знаете кого-то, у кого оно было, то вы в курсе: жизнь с этим недугом может быть очень изнурительной как психологически, так и физически», — Джастин Тимберлейк.

Артист уточнил, что почувствовал себя плохо, когда гастроли были в самом разгаре, и врачам понадобилось несколько месяцев, чтобы понять причину его состояния. Все это время его мучили лихорадка, сильные неврологические боли, приступы тошноты и слабости.

То, что Тимберлейк явно не в лучшей форме, не укрылось от его поклонников. В соцсетях они неоднократно жаловались на то, что певец выглядит вялым и апатичным, практически не танцевал во время выступления и регулярно задерживал начало концертов.

Тимберлейк признался, что настолько измучен болезнью, что в какой-то момент был готов прервать тур и уйти со сцены.

«Мне предстояло принять сложное решение: прекратить гастролировать или же продолжить и разобраться с этим. Я решил, что радость, которую приносят мне выступления, намного перевешивает стресс, который испытывает мое тело», — написал он.

Певец подчеркнул, что гордится тем, что, несмотря на болезнь, довел тур до конца. Однако теперь, освободившись от обязательств, он решил сосредоточиться на здоровье и семье. Это заявление выглядело настолько похожим на прощание, что фанаты посчитали, будто Тимберлейк вознамерился завершить карьеру, и причиной этого решения стала не только болезнь.

Золотой мальчик из религиозной семьи

Последние несколько лет действительно выдались для певца довольно сложными, но еще десятилетие назад он считался поп-идолом и счастливчиком. Тимберлейк воспитывался в религиозной и вместе с тем творческой атмосфере: его дед был баптистским священником, а отец — дирижером в церкви. Любовь к музыке и танцам ему прививали с раннего детства.

Выступать он тоже начал рано. Сначала Тимберлейк вместе с семьей посещал церковь по воскресеньям, где пел в церковном хоре. Когда ему исполнилось 12 лет, он стал одним из «мышкетеров» в популярном в 1990-х годах диснеевском шоу «Клуб Микки Мауса». А спустя два года после того, как телепроект закрыли, стал участником музыкальной группы ’N Sync.

Поп-группа стремительно покорила сначала США, а затем и весь мир. Пятеро симпатичных парней собирали стадионы, один за другим записывали альбомы, продававшиеся многомиллионными тиражами, а в 2002 году даже выступили на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр и на «Суперкубке».

Почувствовав вкус славы и денег, Тимберлейк быстро захотел большего, поэтому сначала попробовал себя в качестве актера, а затем начал сольную карьеру. Технически ’N Sync даже не распался: музыканты просто объявили о творческой паузе, которая до сих пор не закончилась.

«Все началось как веселая битва в снежки, которая превратилась в лавину. Я вырос из этого. Я чувствовал, что меня больше волнует моя музыка, чем другие люди в группе», — Джастин Тимберлейк.

В результате об ’N Sync постепенно забыли, а Тимберлейк стал настоящей знаменитостью. Косвенно поспособствовал взлету популярности его роман с поп-принцессой Бритни Спирс.

Разбитое сердце как трамплин к успеху

По словам Тимберлейка, он влюбился в Бритни в возрасте 12 лет, когда впервые увидел ее в «Клубе Микки Мауса». Однако сблизились они лишь в 1999 году, во время совместного концертного тура Бритни и группы ’N Sync.

Счастью влюбленных не могли помешать ни назойливые папарацци, ни плотный рабочий график. Они без стеснения демонстрировали свои чувства на публике и осыпали друг друга комплиментами в интервью. Поклонники были в восторге от союза двух знаменитостей и называли их культовой парой десятилетия.

Более 7,5 млн копий первого сольного альбома Тимберлейка Justified было продано в мире. Эта пластинка принесла ему сразу две статуэтки «Грэмми» — в номинациях «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение» и «Лучший вокальный поп-альбом».

В 2001 году Спирс и Тимберлейк начали жить вместе и, по словам друзей, напоминали счастливых супругов. Именно поэтому новость об их расставании спустя всего год после покупки общего дома шокировала поклонников.

Более 20 лет была известна лишь одна версия, почему так произошло. Та, которую то прямо, то завуалированно транслировал Тимберлейк. Пока Спирс хранила молчание, он выпустил песню Cry Me A River, которую посвятил бывшей возлюбленной. Это была история о несчастном парне, которому разбила сердце коварная изменница. Песня мгновенно стала хитом. Когда вышел клип, в котором главную роль исполнила девушка, очень похожая на Бритни, ни у кого не осталось сомнений, что виновницей расставания была именно она.

Впоследствии певец неоднократно пиарился на имени Бритни Спирс и охотно обсуждал их отношения в интервью. Он раскрывал журналистам секреты бывшей возлюбленной, резко высказывался о ее нестабильном психическом состоянии и обсуждал их сексуальную жизнь.

На одной из премий Тимберлейк и вовсе вынес на сцену надувную секс-куклу в парике блондинки и пошутил:

«О, у меня была похожая подружка, толку в ней примерно столько же, сколько в этой!»

Когда же в 2007 году у Спирс случился публичный нервный срыв и она побрилась наголо, Тимберлейк, уже встречавшийся с будущей женой Джессикой Бил, саркастично заметил:

«Я был бы в ужасе, если бы моя любимая женщина вела себя как сумасшедшая. К счастью, у Джессики есть мозги. И волосы!»

На волне успеха

Хотя Тимберлейк даже спустя пять лет после расставания то и дело упоминал Бритни Спирс и свое разбитое сердце в беседах с журналистами, в действительности он довольно быстро оправился от любовной неудачи. Спустя пару месяцев после разрыва с певицей он начал встречаться с танцовщицей Дженной Дуан, а затем со звездой «Зачарованных» Алиссой Милано. Впрочем, их роман тоже завершился на фальшивой ноте: папарацци поймали Тимберлейка на измене.

В 2003 году артист начал встречаться с Кэмерон Диас. Их отношения продлились четыре года и, по слухам, закончились, когда Джастин почувствовал себя в тени именитой актрисы. Правда, их расставание прошло мирно.

«После Джастина я около года ни с кем не встречалась, я сознательно хотела побыть одна. Но мы с ним сохранили дружеские отношения. Он креативный, смешной, оригинальный», — рассказывала Диас.

В целом начало 2000-х стало для Тимберлейка временем стремительного взлета. Он выпустил успешный второй альбом, за который получил четыре «Грэмми», постоянно давал концерты и съездил мировое турне. Не омрачил его успеха даже скандал, разразившийся в 2004 году.

В том году певец выступал на «Суперкубке» вместе с Джанет Джексон. Во время исполнения трека Rock Your Body он так увлекся шоу, что нечаянно (по его словам) сорвал с партнерши часть топа, оголив ее правую грудь. Происшествие было воспринято публикой неоднозначно: транслировавший «Суперкубок» канал CBS получил около полумиллиона жалоб от телезрителей и был оштрафован на 550 тысяч долларов.

Обоим артистам пришлось публично извиняться. Однако под удар критики попала исключительно Джанет Джексон: ее песни запрещали на радио и телевидении, а эпизод с оголенной грудью завирусился в сети.

Впоследствии в интервью Опре Уинфри певица с горечью отметила, что на репутации Тимберлейка этот скандал не особенно отразился: в том же 2004 году он получил две премии «Грэмми» и начал сниматься в кино, в то время как ее карьера пошла на спад.

Спустя несколько лет стилист Джанет Джексон рассказал, что инцидент на «Суперкубке» вовсе не был случайностью. Это была заранее спланированная акция, инициатором которой был Тимберлейк, горевший желанием устроить на сцене какую-нибудь развратную выходку, чтобы затмить резонансное выступление Бритни Спирс и Мадонны.

Когда в 2018 году организаторы «Суперкубка» предложили Джексон снова выступить с Тимберлейком, она решительно отказалась.

В течение следующих десяти лет певец выпустил еще два альбома, съездил в очередное турне, собрал целую коллекцию престижных наград, пополнил свою фильмографию такими громкими проектами, как «Va-банк», «Альфа-дог», «Социальная сеть», «Время», «Секс по дружбе» и «Очень плохая училка». В этот же период он начал встречаться с актрисой Джессикой Бил.

«В том, как мы начали встречаться, нет ничего романтичного. Вообще как-то не по-голливудски. Я предложил ей встречаться очень старомодным способом — по телефону», — Джастин Тимберлейк.

Они познакомились в 2007 году на церемонии вручения премии «Золотой глобус», однако объявили себя парой лишь год спустя, когда актриса впервые назвала отношения с Тимберлейком «самым ценным подарком в жизни».

До марта 2011 года, когда они внезапно объявили о расставании, казалось, что в их отношениях царит полная идиллия. Близкие к паре инсайдеры утверждали, что виной этому неверность Тимберлейка, изменившего Бил с актрисой Оливией Манн. Другие уверяли, что причина разрыва в том, что певец слишком долго тянул со свадьбой.

Какова бы ни была причина расставания, спустя восемь месяцев Тимберлейк и Бил снова сошлись и решили пожениться. Свадьба состоялась в 2012 году в Италии, а в 2015 году у них родился первенец.

Падение в бездну

В 2019 году во время съемок в фильме «Палмер» Тимберлейк закрутил роман с экранной партнершей Алишей Вейнрайт. Папарацци запечатлели парочку в одном из клубов Нового Орлеана, где они вели себя как настоящие влюбленные.

Таблоиды сразу же обвинили артиста в измене. В попытках оправдаться он написал в социальных сетях, что между ним и его коллегой ничего не было и он просто перебрал с алкоголем, поэтому позволил себе слишком бурно проявить дружеское участие.

«Все эти домыслы причиняют боль людям, которых я люблю. Ничего между мной и моей партнершей по съемкам не было. Я жалею о своем поведении. Конечно, это не тот пример, который я хочу подавать своему сыну», — Джастин Тимберлейк.

Однако поклонники Тимберлейку не поверили. Его публичные извинения не убедили и жену. Поговаривали, что похождения супруга стали для нее таким сильным ударом, что она выселила его в гостевой домик и серьезно задумалась о разводе. Многие считают, что их брак тогда спасло лишь рождение второго ребенка, которым актриса была беременна, когда Тимберлейк завел интрижку с Вейнрайт.

Еще одной серьезной проблемой для певца стали мемуары Бритни Спирс, вышедшие в октябре 2023 года, в которых она спустя 20 лет решила поведать миру свою правду об их отношениях. Певица рассказала, что тогда забеременела от Тимберлейка, но он настоял на аборте. Также она писала, что певец регулярно изменял ей, а о расставании сообщил короткой эсэмэской. Помимо этого, Спирс обвинила Тимберлейка в том, что в 2002 году он ради раскрутки сольного альбома очернил ее имя и испортил репутацию.

После выхода книги вновь появились слухи о разводе Тимберлейка и Бил, но и на этот раз они не подтвердились. Однако возвращение Тимберлейка на музыкальную сцену после шестилетнего перерыва оказалось под угрозой. Он был вынужден перенести релиз нового альбома и сдвинуть начало гастрольного тура. Однако своей вины перед Бритни Спирс артист не признал.

«Я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться… Ни перед кем, черт возьми, ни перед кем!» — заявил он во время выступления в Нью-Йорке в конце января 2024 года, после чего исполнил свой скандальный хит Сry Me a River.

После этого заявления и без того неважная репутация Тимберлейка стремительно пошла под откос. От него отвернулись даже самые верные поклонники, и это стало для певца по-настоящему болезненным ударом.

Алкоголизм из-за драмы двадцатилетней давности

Обрушившуюся на него критику, спровоцированную откровениями Спирс, певец переживал тяжело. Неприятным сюрпризом стало для него и то, что за годы, пока он не занимался музыкальной карьерой, количество поклонников его творчества значительно сократилось. Его новый альбом не возглавил ни одного чарта, а билеты на концерты продавались хуже, чем он ожидал.

Справлялся со стрессом Тимберлейк при помощи алкоголя. В июне 2024 года его арестовали за вождение в нетрезвом виде. По сообщениям американской прессы, певец был настолько пьян, что не мог ехать по своей полосе и проигнорировал знак «Стоп».

При задержании он неуверенно держался на ногах, не мог сконцентрироваться и говорил заторможенно. В полицейском участке музыкант уверял, что выпил лишь один бокал мартини, но пройти проверку алкотестером трижды отказался. Полицейские потом выяснили, что одним напитком Тимберлейк не ограничился. Весь вечер он употреблял спиртные напитки в баре одного отеля в пригороде Нью-Йорка, а затем украл со стола чужой коктейль и уехал.

В окружении звезды рассказали, что он давно злоупотребляет алкоголем. На протяжении многих лет Тимберлейк с переменным успехом тайно боролся с пагубным пристрастием, но из-за череды неприятностей его зависимость вышла из-под контроля.

«Джастин был в стрессе из-за драмы с Бритни, и некоторые из нас заметили, что он стал пить больше. Он не алкоголик, но ему посоветовали завязать, чтобы иметь ясную голову на публике», — заявил инсайдер из окружения музыканта.

Даже после ареста Тимберлейк не отказался от алкоголя. На репетициях концертов от него часто пахло спиртным, что не укрылось от его команды. Однако даже Бил не могла повлиять на мужа.

Пересмотреть образ жизни артиста заставила только болезнь Лайма. Он внезапно осознал, что должен бросить пить, снизить уровень стресса и перестать работать на износ, если хочет поправиться. Теперь 44-летний исполнитель утверждает, что планирует стать лучшей версией себя и направить все силы на то, чтобы наладить отношения с женой.