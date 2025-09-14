История Лилии Гильдеевой: как сложилась жизнь известной ведущей после эмиграции

Лилия Гильдеева на протяжении 15 лет вела программу «Сегодня» на НТВ. За достижения в карьере женщину дважды отмечали благодарностями за вклад в развитие средств массовой информации.

В 2022 году ведущая уволилась по собственному желанию и переехала в Турцию. работу по профессии девушка найти не смогла, поэтому вскоре вернулась в Россию, чтобы продать недвижимость. После этого экс-ведущая переехала в Европу. По словам автора канала VEASY, несколько лет новостей от Лилии не было. Позже выяснилось, что сейчас она работает в пекарне и делится тем, что чувствует себя счастливой, несмотря на достаточно тяжелый труд. Ранее «ГлагоL» писал о том, за что критикуют жену Игоря Николаева. Основной причиной недовольства фанатов стал возраст девушки — она младше композитора на 23 года.