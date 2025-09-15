Почему полярник Руаль Амундсен вернул приемных дочерей на Советскую Чукотку

Советскую Чукотку

История великого норвежского исследователя Руаля Амундсена полна драматичных и загадочных страниц. Одна из самых неоднозначных — история его временного отцовства. В 1920 году, во время экспедиции на шхуне «Мод», убежденный холостяк неожиданно удочерил двух девочек с Чукотки, чтобы через четыре года так же внезапно отослать их обратно. Что это было: благородный порыв, научный эксперимент или каприз знаменитости?

Зимовка на Чукотке

В 1918–1921 годах Амундсен предпринял экспедицию по Северному морскому пути. Вынужденная зимовка у мыса Сердце-Камень на Чукотке свела его с местными жителями. Именно здесь он познакомился с судьбой двух девочек, которые навсегда вошли в его биографию.

Каконита (Айнана) Какот: Четырехлетняя дочь чукчи Кагота из селения Нешкан. Амундсен писал в дневнике, что нашел ее «больной и несчастной», страдающей от экземы, которую он сам лечил марганцовкой. Несмотря на то что он называл ее «жутко некрасивым», но «безумно смешным ребенком», он решил забрать ее с собой.

Камилла Карпендейл: Двенадцатилетняя дочь местного торговца Чарли Карпендейла (англичанина или американца) и чукчанки Панг-я. Амундсен взял ее в качестве «подружки» для Какониты, пообещав отцу дать ей европейское образование.

Банкротство и разочарование

В 1921 году Руаль Амундсен добрался до Сиэтла (штат Вашингтон). Приобщение «девочек-туземок» к западной цивилизации было тогда популярным сюжетом в американских СМИ. Амундсен брал приёмных дочерей с собой на встречи, чтобы растопить сердце деловых партнёров. Затем он отправил их в Норвегию к брату Леону и его жене Алине. Некоторое время юные чукчанки жили в доме Амундсена в пригороде Христиании. Затем их ждал Хиллерёдский пансион в Копенгагене.

Амундсен не намерен был возвращать Какониту в родные края. Однако судьба распорядилась иначе. Финансовое положение Амундсена не позволяло ему содержать семью. 2 сентября 1924 года полярный исследователь объявил о своём банкротстве. Кроме того, он поссорился со своим братом Леоном.

«Я бы с радостью оставил у себя приёмных дочек, но ничего не вышло», – говорил он.

По словам Амундсена, удочерение имело отчасти характер научного эксперимента. Он хотел доказать всему миру, что «эскимосы способны развиваться», а девочки продемонстрировали прекрасную учёбу и завели в Норвегии друзей. Так что «эксперимент» удался.

Попрощавшись с девочками 20 сентября 1924 года, Амундсен отправил их «домой». Этот был безответственный поступок. Детям пришлось плыть в Арктику через полмира на пароходе без сопровождения взрослых. И можно лишь догадываться, что испытали привыкшие к европейскому комфорту приёмные дочери Амундсена, вернувшись на Советскую Чукотку. Встретив обеих девочек, Чарли Карпендейл не отдал Какониту родному отцу Какоту, так как тот, по его мнению, был бездомным «шатуном».

К слову, центральные советские СМИ, в отличие от американских и европейских, судьбой чукотских девочек не заинтересовались. Возможно потому, что очень скоро Чарли Карпендейл перебрался с мыса Дежнева на территорию США. Его семье пришлось плыть на эскимосских каяках через Берингов пролив.

В 1932 году, уже после гибели Амундсена, норвежская газета Arbeidetts Rett напечатала сообщение норвежца Карстена Винсволда, который за несколько лет до этого побывал на островах Диомида в Беринговом проливе. Он рассказывал, что встречал там молодую «эскимоску», которая читала норвежскую газету – это была Каконита Амундсен.

Судьба девочек

В дальнейшем Чарли Карпендейл увёз Какониту с Аляски вместе со своими родными детьми в Канаду. Как выяснил российский ЖЖ-блогер odynokiy, установивший связь с потомками Карпендейла, Каконита закончила школу в Британской Колумбии. Она поступила в колледж Ред Дир в провинции Альберта и впоследствии стала профессором этнографии. Она поддерживала тесные связи с норвежской общиной штата Вашингтон.

По воспоминаниям жителей Чукотки, в конце 1930-х годов подросшая Каконита однажды приплыла в село Уэлен, чтобы забрать за границу своего отца Кагота. Однако тот покидать родину не захотел.

Возможно, что приемная дочь Амундсена посещала и саму Норвегию. Во всяком случае, Николай Волков утверждал, что в 1956 году благодаря помощи Харальда Свердрупа, бывшего участника экспедиции на шхуне «Мод», он встретился с Каконитой в Осло. Тогда она призналась ему, что он был первым человеком, «передавшим ей привет с берегов Чукотки».

Дочь советского чукчи Кагота после замужества стала носить имя Нита Вайланкурт (Vaillancourt). Умерла она в 1974 году в Британской Колумбии. В 2018 году о жизни Камиллы и Какониты в Норвегии вышла книга профессора Эспена Итреберга «Мыс Сердце-Камень».