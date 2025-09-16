Ермак: что известно о жизни и походах легендарного казачьего атамана

Атаман Ермак Тимофеевич — одна из самых таинственных, но при этом центральных фигур в истории России. Без него путь развития страны мог бы быть совсем другим, ведь он стал главным покорителем Сибири. Биография знаменитого казачьего атамана Ермака, его подвиги и достоверные факты из жизни — в материале «Ленты.ру».

Происхождение Ермака

Доподлинно неизвестно, когда и где родился Ермак Тимофеевич. В беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ, гид по Красноярскому краю Лариса Микаллеф рассказала, что историки до сих пор спорят относительно основных деталей биографии атамана.

«Предполагается, что будущий атаман родился между 1530-м и 1540-м годами где-то на просторах Поволжья, Русского Севера, Дона или Уральских земель», — пояснила Лариса Микаллеф.

Ермак с дружиной в челне

По одной из распространенных версий, отец Ермака, Тимофей Афанасьевич, жил во владениях купцов Строгановых на реке Чусовой. Как рассказала нам кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ Юлия Надехина, есть также мнение, что будущий атаман пришел в Сибирь с Дона.

«По этому поводу выдающийся уральский сказитель Павел Бажов писал: "Так, говоришь, из донских казаков Ермак был? Приплыл в наши края и сразу в сибирскую сторону дорогу нашел?"», — привела пример Юлия Надехина.

Почему казачьего атамана зовут Ермаком? Относительно происхождения имени Ермака тоже ходят споры. «Ермак часто трактуют как уменьшительное от Ермолая, но в источниках встречаются и другие имена — Василий, Тимофей, Ермил, а также прозвище Токмак», — рассказала Лариса Микаллеф. Само прозвище Ермак соотносят с ручным жерновом, Токмак — с деревянным пестом для трамбовки земли, что подчеркивает ремесленный, «земной» характер среды, из которой он вышел.

В одной из летописей, Ремезовской, сохранилось описание внешности Ермака. Ее автор, Семен Ремезов, жил на рубеже XVII-XVIII веков в Тобольске, при создании своего труда он опирался на предания и свидетельства местного населения, которое еще помнило походы Ермака.

В летописи Ремезова Ермак описан так: «Вельми мужественен, и разумен, и человечен, и зрачен, и всякой мудростью доволен. Плосколиц, черн брадою, возрастом (тут — ростом) середний, и плоск, и плечист»

Ермак до похода на Сибирь

Молодые годы Ермака прошли на реках, вдоль торговых маршрутов.

«Ермак Тимофеевич ходил на плоскодонных судах по Каме, Волге и Чусовой, занимался перевозками, знал бурлацкое дело и речные характеры. Эти путешествия сделали его отличным знатоком рек и научили выживанию», — пояснила Лариса Микаллеф.

Памятник Ермаку. Станица Качалинская

Позже он оказался среди донских казаков; по одной из версий, благодаря личной храбрости и полководческим качествам стал атаманом Качалинской станицы. Защищал население от набегов татар.

«Возможно, как и другие атаманы, Ермак водил свой казачий отряд "за зипунами". Есть данные о том, что он участвовал в Ливонской войне, но не все историки с этими данными согласны», — добавила Юлия Надехина.

По мнению другого эксперта, Ларисы Микаллеф, к началу своего знаменитого похода Ермак был уже опытным воином, который одинаково умело действовал как в сражениях на степных просторах, так и во время речных переходов.

Как Ермак попал в Сибирь

В начале 1580-х годов купцы Строгановы пригласили казачьего атамана Ермака Тимофеевича с его отрядом оборонять городки в Пермском крае от набегов кочевников, а точнее — от сибирского хана Кучума.

«Строгановы обосновались в Сибири еще до похода Ермака и обращались к Ивану Грозному с просьбой дать им жалованную грамоту на земли вдоль Тобола», — рассказала Юлия Надехина. По ее словам, 30 мая 1574 года они получили документ. В нем было сказано:

«Яков и Григорий Строгановы могут укрепиться на берегах Тобола и вести войну с ханом Кучумом для освобождения жителей Югорских от его ига».

Фрагмент мемориального комплекса «Курган казачьей славы» на набережной в Волгодонске

Позднее Строгановы писали Ивану Грозному о нападениях подданных хана Кучума на их владения и «били челом» чтобы послать «своих наемных козаков за сибирскою ратью». С этого и начался знаменитый поход Ермака.

Завоевание Сибири было очень выгодно и Строгановым, и Ивану Грозному, и вообще Руси. На Урале и за ним находились богатые залежи руды: царь разрешал ее добывать и разрабатывать, но за это было положено платить дань в казну. Для устройства городов и развития промысла нужно было вытеснить с этих земель людей хана Кучума.

Ермак в Сибири

Осенью 1581 года (по другим данным, это произошло в 1852 году) Ермак вместе со своим отрядом отправился в Сибирь.

минимум 540 человек насчитывала казачья ратная дружина под предводительством Ермака

Согласно данным из Строгановской летописи, к казакам присоединились еще 300 человек из владений самих Строгановых. Среди подчиненных Ермака были атаманы:

Иван Кольцо;

Яков Михайлов;

Никита Пан;

Матвей Мещерак;

Богдан Брязга;

Черкас Александров.

«Смерть Ермака», Ремезовская летопись

Есть также версия, что в состав отряда Ермака вошли его верные, проверенные в боях люди, а еще атаманы, которых московский царь назвал «воровскими». Это казаки, в прошлом нападавшие на государственные суда на реках, грабившие чиновников и купцов. Чтобы избежать высшей меры наказания и заслужить прощение царя, они могли отправиться в поход по Сибири с Ермаком.

В летописях разных лет есть информация об участии самих Строгановых в обеспечении похода Ермака

Где-то сказано, что они были инициаторами, помогали Ермаку людьми и провизией. А где-то (например, у Ремезова), уточняется, что казачий атаман сам решил идти на Сибирь. А Строгановы лишь выделили ему немного продовольствия и вооружения.

Поход к ставке хана

Поход Ермака начался в резиденции Строгановых — в Орле-Городке (современный Орел в Пермском крае).

«Поход проходил в крайне тяжелых условиях: бесконечные переходы, недостаток продовольствия, суровая погода и столкновения с численно превосходящим противником», — рассказала Лариса Микаллеф.

Отряд Ермака двигался по рекам Чусовая и Серебрянка вглубь Сибири на специальных судах, называющихся стругами. Впервые в тех краях казачий атаман одержал победу около современного города Туринска в Свердловской области. Потом Ермак пошел в сторону современной Тюмени и взял без боя расположенное на месте города поселение — Чинги-Туру.

Портрет Ермака, написан в XVIII веке. Художник неизвестен

В конце весны следующего года отряд казаков вышел к Тоболу, где снова разбил войска татарского хана и забрал к них меха и продовольствие. Ермак шел вдоль реки напрямую к столице ханства — городу Кашлык (он же назывался Сибирью). Кучум понимал это и старался задержать казаков, но безуспешно.

Летом 1582 года хан выслал за Ермаком конницу, которая обнаружила казаков под Бабасаном. Начался бой, в котором татарские войска проиграли из-за лошадей, — животные испугались звуков огнестрельного оружия. После рукопашной схватки воины хана отступили, но вернулись на следующий день: в очередном бою опять победили казаки.

В октябре 1582 года Ермак дошел до столицы ханства — Кашлыка. На подступах к городу произошло сражение, в котором снова одержали победу казаки. Хан Кучум сбежал из столицы, а отряды Ермака заняли Кашлык за три дня. Там они пополнили запасы меха, продовольствия и орудий. Но Кучум не собирался сдаваться — остатки его войск еще находились в Сибири и удерживали другие города.

Когда Иван Грозный узнал, что в составе отряда Ермака есть те самые «воровские» атаманы, ранее нападавшие на государственные суда и отряды, царь приказал немедленно отозвать их из похода и привезти в столицу на суд. Но выяснилось, что казаки одерживают победу за победой и завоевывают сибирские земли для Руси, и правитель сменил гнев на милость. Благие вести о действиях казаков Ивану Грозному принесли лично атаманы Иван Кольцо и Черкас Александров. Позднее он даже выслал к Ермаку подкрепление.

Существует легенда, что Ермак получил от Ивана Грозного шубу с царского плеча, две кольчуги и серебряный кубок. А Строгановы, вызвавшие казаков в Сибирь, — новые торговые льготы

Алексей Бочаров в образе Ермака на генеральном прогоне оперы «Ермак» // РИА Новости

«Закрепившись в Кашлыке, Ермак стал приводить к присяге на верность русскому царю население Сибири», — добавила Юлия Надехина.

Эта победа помогла русским закрепиться на больших землях за Уралом. Жители бывшего Сибирского ханства стали подданными русского царя, их обязали платить дань. Татары такому раскладу были не очень-то рады, поэтому периодически пытались восстать против русского владычества.

Стычки сибирских татар и казаков В декабре 1852 года племянник хана Кучума, царевич Маметкул, напал на отряд казаков, отправленных на Абалацкое озеро ловить рыбу. В декабре следующего года самого Маметкула взяли в плен после битвы на озере Куларово, а его люди были перебиты. Сопротивление оказывали и другие народы, например, ханты, жившие ниже по течению Иртыша. Сразу после прихода Ермака они покорились казакам, но потом восстали. Весной 1583 года казакам пришлось применить силу, чтобы заставить хантов вновь подчиниться.

В последующие годы Ермак активно действовал в глубине Сибири, устанавливая контроль Руси над новыми землями, а также завоевывая местные племена и княжества.

«Ермаку Тимофеевичу удавалось удерживать стратегическую инициативу в быстро меняющейся и зачастую враждебной обстановке. Его отряд умело использовал огнестрельное оружие и мобильную тактику, опирался на внезапность и знание местности», — отметила Лариса Микаллеф.

Именно умелое сочетание строгой дисциплины, высокой маневренности и превосходства в вооружении давало на первый взгляд малочисленному отряду возможность одерживать победы, значительно превышающие его реальные силы. В итоге границы Русского царства значительно сместились на восток, и освоение Сибири перестало быть сомнительной возможностью, превратившись в неизбежную реальность Лариса Микаллеф гид по Красноярскому краю

Поход по Иртышу и Оби

«В 1583-м состоялся следующий поход Ермака, на этот раз по Иртышу и Оби, в ходе которого атаман с верным отрядом покорили обширную территорию, обложив ее ясаком. Это особая дань для сибирских народов, которую платили в основном пушниной», — рассказала Юлия Надехина.

Памятник донскому атаману, покорителю Сибири Ермаку в Новочеркасске

По пути казаки захватывали татарские города и поселения, в каждом из них встречая сопротивление. В Сибирь как раз прибыло подкрепление из Москвы — 300 ратников под предводительством князя Семена Болховского и Ивана Глухова. К тому времени казаки уже потеряли значительную долю своего войска, в том числе надежных и опытных атаманов — Богдана Брязгу, Никиту Пана и Якова Михайлова.

Татарские воины продолжали набеги и нападения — они выбирали маленькие отряды казаков, окружали их и уничтожали. А потом и вовсе перестали платить русским дань.

Весной 1585 года татарское войско (ханты объединились с ними и тоже встали под знамена хана) под предводительством Карачи, визиря хана Кучума, напало на Кашлык в попытке вернуть город. Началась осада, обороной руководил атаман Матвей Мещеряк. Несмотря на многочисленность войска хана, казакам удалось прорвать кольцо осады в мае того же года — атакующим пришлось отступить.

Последний поход Ермака

Летом 1585 года (по другим данным — 1584-го) Ермак вместе с небольшим отрядом численностью 50 человек отправился в очередной поход, на этот раз оборонительный. Хан Кучум и его войско не давали пройти в город Кашлык купцам, желающим торговать с русскими. Чтобы устранить врага, Ермак и казаки устроили засаду в устье реки Вагай.

По пути домой отряд остановился на одном из островов Иртыша, где воины заночевали. Часового не поставили, что стало серьезной ошибкой: в ту ночь на спящих казаков напали татары.

«По свидетельствам летописей, отряд, стоявший на одном из островков Иртыша, попал в засаду сторонников Кучума в разгар ночного шторма. В сумятице боя и в бурной воде Ермак утонул: его тяжелые доспехи, некогда спасавшие в бою, превратились в обузу», — рассказала Лариса Микаллеф.

Памятник Ермаку в Тобольске

По легенде, в смерти Ермака виновны те самые доспехи, которые подарил ему Иван Грозный. Правда, не существует достоверных документов, подтверждающих факт того, что царь передавал атаману броню. А в некоторых источниках пишут, что он носил сразу две кольчуги, одну поверх другой — весили они немало.

По другой версии, Ермак погиб от стрел лучников хана: в первую очередь они всегда атаковали командиров противника

Есть также легенда, которая гласит, что Ермака смог одолеть копьем татарский богатырь Кутугай. Он попал атаману в горло.

К моменту гибели Ермака мало кто из его атаманов оставался в Сибири — очень многие были убиты в боях с войском Кучума.

«По преданию, татары обнаружили тело атамана и, несмотря на вековую вражду, похоронили его с почетом — момент, придающий истории особое благородство и ощущение, что судьба великого атамана достойно завершилась», — пояснила Лариса Микаллеф.

Однако есть и другие сведения: что татары издевались над телом, прежде чем предать его земле.

Где похоронен Ермак? Достоверных сведений о местонахождении могилы Ермака нет. Периодически в новостях появляются громкие заголовки о том, что археологи или историки обнаружили еще одно предполагаемое место погребения легендарного атамана. Поэтому возможные могилы Ермака расположены по всей России. Например, в 2007 году группа ученых-археологов обнаружила неизвестное захоронение в Миякинском районе Башкирии, которое у местных жителей считается местом упокоения Ермака. Углеродный анализ подтвердил, что по возрасту оно совпадает с периодом гибели атамана. Но пока не удалось подтвердить, что какие-либо останки из найденных действительно принадлежат Ермаку.

Памятник Ермаку в Омске

Сибирь после Ермака

После смерти Ермака остатки его войска (около 100 человек) вернулись «на Русь», то есть на Волгу. Но большая часть из них потом отправилась обратно — с воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным. Следующие походы были более основательными: в Зауралье появлялись русские города, крепости, поселения, на верность русскому царю присягнули новые народы и племена. Ермак своим походом показал, что в Сибири есть за что бороться.

«В результате освоения Сибири на базе похода Ермака были основаны такие города, как Сургут, Тюмень, Тобольск. Они стали важными перевалочными пунктами и опорными центрами русской колонизации, из которых прокладывались маршруты дальнейших экспедиций», — поделилась Лариса Микаллеф.

Значение походов Ермака

Покорение Сибири Ермаком трудно переоценить. Присоединение новых земель дало доступ к богатым природным ресурсам и поставило перед Россией задачу обустройства форпостов, городов, транспортных артерий, а также административных центров.

«Победы Ермака Тимофеевича у Чувашского мыса и в последующих сражениях стали ключом к превращению России из преимущественно европейской державы в по-настоящему трансевразийскую силу», — считает Лариса Микаллеф.

Актер Виктор Степанов в фильме «Ермак»

По мнению Юлии Надехиной, еще одна важная заслуга Ермака — переключение фокуса внимания народа с неудач Руси в Ливонской войне, а также в стычках с соседними народами, на победы в Сибири.

«В памяти народа все еще сильны были воспоминания об ужасах ига, а продолжавшиеся опустошительные набеги крымчан и ногайцев лишь разжигали страшные воспоминания», — пояснила Юлия Надехина.

Поэтому присоединение Казани, Астрахани и Сибири воспринималось в народе как победа. Огромное царство хана Кучума, казавшееся таким могущественным и крепким, рухнуло под ударом небольшого казацкого отряда. Это событие не могло не вызвать среди людей отклика, оно же породило массу легенд и преданий. Ермак стал подлинным народным героем, олицетворением мужества, силы и доблести.

Память о Ермаке

Даже в тех сибирских регионах России, где Ермак на самом деле не был, его помнят и почитают как первопроходца и человека, благодаря которому эта местность присоединилась к территории России.

«Основные действия Ермака разворачивались в западной Сибири — на территории нынешнего Тюменского региона и восточнее, однако именно этот поход положил начало расширению русского влияния, которое впоследствии охватило и земли современного Красноярского края», — рассказала Лариса Микаллеф.

Сцена из оперы «Ермак» в постановке Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского

По словам экскурсовода, именно в Красноярске проходят историко-культурные мероприятия, установлены памятники, посвященные его походам, а память о нем занимает заметное место в региональной идентичности.

В целом образ Ермака широко отражен в российском и в сибирском в том числе фольклоре, литературе и культуре. А места, связанные с его военными походами, стали туристическими объектами, поддерживающими интерес к прошлому.

Наследие Ермака складывалось не только из исторических документов, но и из песен, былин, произведений живописи и художественной прозы. Его образ глубоко укоренился в народном предании, отразился в названиях мест и облике городов — от улиц и площадей до памятников Лариса Микаллеф гид по Красноярскому краю

Что названо в честь Ермака