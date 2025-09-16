Как Андрей Чубченко не стал кардиохирургом и женился из-за вкусного борща

Будущий артист родился во Владимире в семье артистов. Первые три года жизни им практически занимались бабушки. Однако из-за частых споров между женщинами ребенка пришлось забрать родителям.

© runews24.ru

Стремящиеся построить отличную карьеру артисты отдали сына в круглосуточный детский сад, а лето он проводил в лагерях. Сначала разлука с родными давалась Андрею нелегко, однако вскоре он приспособился и начал заводить друзей.

В школьные годы Чубченко считал профессию родителей непривлекательной. Ему хотелось стать егерем или лесником, заботиться о природе и животных. А затем он прочитал книгу Николая Амосова «Эксперимент» и решил связать свою жизнь с кардиохирургией.

Несколько лет Андрей посвятил серьёзному изучению медицины и смог поступить на стоматологический факультет. Однако к учёбе сразу приступить не получилось: призвали в армию.

Именно там мировоззрение будущего артиста перевернулось. На одном из праздников он прочел со сцены стих Евгения Евтушенко. Тогда же к Чубченко пришло осознание: он потомственный артист.

Единственная попытка

Вернувшись домой, Андрей сообщил родителям о намерении поступить в театральное училище. Несмотря на неожиданное заявление сына, супруги не стали препятствовать его решению. При этом отец строго заявил: у наследника есть одна попытка. Если он не поступит — вернется в медицинский.

Целеустремленного молодого человека ультиматум не испугал. Он сумел тщательно подготовиться и с первого раза поступил в Щепкинское театральное училище. После получения диплома Чубченко устроился работать в МХАТ. Худрук Татьяна Доронина не только рассмотрела в молодом актере потенциал, но и позволила ему сразу играть главные роли.

© Кадр из т/с «Тухачевский. Заговор Маршала»

Слишком серьёзный артист

Несмотря на успех в театре, путь в кино оказался тернистым. Первая роль в «Котовасии» не принесла желаемого успеха, а затем последовала череда неудач. Режиссёры на кастингах без стеснения отмечали: у Чубченко слишком серьёзное лицо, и на обычные роли он не годится.

Казалось, путь на экраны для актёра закрыт, однако вскоре Чубченко пригласили на роль маршала Тухачевского в сериал «Московская сага». После выхода картины на экраны артист проснулся знаменитым. Чубченко стали приглашать на главные роли в другие проекты.

© Кадр из т/с «Шеф»

Сегодня карьера актёра набирает обороты. Он успешен и востребован, а его герои отличаются той самой ненаигранной строгостью. Однако были моменты, когда Андрею Чубченко казалось, что карьера не сложится, а его талант — посредственный и не приведёт к успеху.

Любовь и вера

Первые романтические чувства артист испытал еще в школьном возрасте. Он влюбился в одноклассницу, которая внимания на него не обращала.

После армии бывшие одноклассники снова встретились. Увидев возмужавшего и статного Чубченко, девушка призналась в своих чувствах, но Андрей уже остыл к ней. Именно тогда будущий артист понял: любовь — это нечто более сильное, чем влечение к внешности.

Спустя годы, в стенах Щепкинского училища Чубченко встретил Юлию Зыкову. Девушка покорила его своим вкусным борщом. Стремясь начать роман, Андрей был настолько настойчив, что даже напугал избранницу. Однако отвергать влюблённого поклоника блондинка не стала. Через несколько месяцев она согласилась выйти за Чубченко замуж.

Настоящее испытание семья прошла через несколько лет. На глазах у артиста автомобиль чуть не сбил Юлию и их трёхлетнюю дочь. В последний момент женщина успела схватить малышку и прыгнуть на капот. Юлия отмечала: выжить им помогла недавно подаренная матерью икона Казанской божьей матери.

Несмотря на сохраненную жизнь, женщина получила серьёзную травму и лишилась зрения. С помощью поддержки и заботы супруга, Юлия смогла восстановиться и снова обрести способность видеть. Первой прочитанной книгой артистки после исцеления был молитвослов. С тех пор семья стала регулярно посещать церковь.

Второе испытание настигло пару, когда они готовились к рождению второй дочери. На позднем сроке у Юлии случился выкидыш, спасти малышку врачи не смогли. От отчаяния пара снова обратилась к вере, а вскоре в их семье появилась дочь Евдокия.

Сегодня Андрей и Юлия показывают пример крепкой и любящей семьи. Артисты всегда поддерживают друг друга и по-прежнему вместе выходят на сцену. Они идут по жизни рука об руку, показывая всем: для настоящей любви нет преград.