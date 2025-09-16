Как Борис Вилькицкий стал последним первооткрывателем России

110 лет назад в рамках Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана завершился первый в истории морской переход из Владивостока в Архангельск. Им руководил выдающийся полярный исследователь Борис Вилькицкий. Под его началом участники экспедиции не только прошли по Севморпути с востока на запад, но и открыли для России новые территории — в том числе архипелаг Северная Земля. По словам историков, Вилькицкий стал человеком, который последним в истории совершил крупное географическое открытие. Его исследования позволили защитить стратегические интересы России в Арктике и расширить её границы в северном направлении.

16 сентября 1915 года завершился первый морской переход из Владивостока в Архангельск. Он был осуществлён в рамках Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, последним этапом которой руководил выдающийся гидрограф Борис Вилькицкий.

Герой войны и науки

Борис Вилькицкий родился 3 апреля 1885 года в Пулково в семье военно-морского офицера — будущего начальника Главного гидрографического управления России Андрея Вилькицкого. Сын решил пойти по стопам отца. Окончив Морской кадетский корпус в чине мичмана, он получил назначение на эскадренный броненосец «Цесаревич» и в составе команды этого корабля участвовал в обороне Порт-Артура от японских войск. Когда «Цесаревич» вышел из строя, мичмана Вилькицкого стали привлекать к различным операциям, после чего назначили адъютантом командира порта, но он стремился на передовую и даже вступал в споры с начальством по этому поводу.

Во время сражения за гору Высокую Борис получил тяжёлое пулевое ранение в грудь. За проявленный в боях героизм Вилькицкий удостоился нескольких высоких наград и вскоре был произведён в лейтенанты. В 1908 году он окончил Николаевскую морскую академию по гидрографическому отделу.

Несколько лет Вилькицкий выполнял поручения командования, связанные с проведением гидрографических и геодезических работ. Молодой офицер рвался в Гидрографическую экспедицию Северного Ледовитого океана (ГЭ СЛО) на ледокольных пароходах «Вайгач» и «Таймыр», которая стартовала в 1910 году. Но отец не допустил этого назначения, объяснив Борису, что тот может поставить его в неудобное положение при принятии решений, связанных со спасательными работами в случае непредвиденных обстоятельств во время экспедиции. В конце 1912 года Вилькицкий-младший был произведён в капитаны 2-го ранга и получил назначение в штаб командующего Морскими силами Балтийского моря на должность флагманского штурманского офицера, но всё равно стремился на север.

«После поражения в Русско-японской войне арктические исследования для России имели огромное значение, так как страна искала альтернативные пути сообщения с Дальним Востоком. Существующих на тот момент, в том числе Транссиба, было явно недостаточно», — рассказал в беседе с RT старший специалист по музейно-исторической деятельности фонда «Люди моря» Илья Рудь.

Только после смерти отца в 1913 году Борис добился назначения командиром «Таймыра», входившего в состав ГЭ СЛО. По словам историков, строгий коллектив встретил нового офицера не слишком приветливо — его считали представителем «золотой молодёжи», чья стремительная карьера объяснялась преимущественно семейными связями.

Экспедицию ждали серьёзные испытания: её участники получили задание впервые в истории совершить переход из Владивостока в Архангельск вдоль северного побережья Евразии. Вскоре после начала путешествия у начальника экспедиции Ивана Сергеева произошло кровоизлияние в мозг, и он был вынужден сойти на берег. Борис Вилькицкий занял его должность и доказал своим новым подчинённым, что получил назначение благодаря собственным способностям, а не родственным связям.

© Оборона Порт-Артура от японцев

«Под руководством Вилькицкого экспедиция резко нарастила динамику работы, и результат не заставил себя долго ждать», — подчеркнул в разговоре с RT директор АНО «Арктический просветительский центр» Андрей Бертош.

Вилькицкий проложил маршрут по неисследованным водам к северу от Новосибирских островов. Вскоре он не только открыл новый остров, названный в дальнейшем в честь его отца, но и внёс лепту в разрешение спора о существовании Земли Санникова.

«Экспедиция прошла по тем местам, где должна была находиться увиденная ранее другими путешественниками Земля Санникова, но ничего не нашла. Согласно современным гипотезам, за сушу принимали нагромождение многовековых льдов с наносными наложениями земли, которые позже растаяли», — рассказал Андрей Бертош.

Вилькицкий рисковал, не только направляясь в неизведанные воды. Ради повышения эффективности экспедиции он пошёл ещё на один смелый шаг.

«Возглавлявший до Вилькицкого Гидрографическую экспедицию Северного Ледовитого океана Иван Сергеев был более осторожен и предпочитал держать ледокольные пароходы вместе. Борис Вилькицкий, разделяя их, действовал рискованнее, но это позволило резко увеличить охват исследуемой акватории», — отметил Илья Рудь.

© Ледокол «Вайгач»

Суда встретились снова в Хатангском заливе и двинулись в сторону мыса Челюскин, однако путь им преградили сплошные льды. Вилькицкий стал искать путь на запад и открыл новые острова, в том числе архипелаг Северная Земля.

«Открытие Земли императора Николая II (с 1926 года — архипелаг Северная Земля) — это последнее крупное географическое открытие. Ничего сопоставимого по масштабам после этого не открывали», — подчеркнул Илья Рудь.

Участники экспедиции собрали геологические коллекции, описали сотни километров береговой линии открытой ими суши, подняли российский флаг и объявили о присоединении этой территории к империи.

«Открытие экспедицией новых островов в Арктике позволило установить над ними суверенитет сначала Российской империи, а в дальнейшем — СССР. Это имело стратегическое значение», — рассказал Илья Рудь.

Первопроходец ХХ века

Попытки продвинуться дальше на запад в 1913 году оказались безуспешными — путь мореплавателям снова преградили льды. Пришлось возвращаться, чтобы потом попробовать свои силы в новой навигации.

В июле 1914 года экспедиция покинула Владивосток. Навигация оказалась очень тяжёлой. Огромная льдина заблокировала винт «Вайгача», и освобождать его пришлось с помощью направленных взрывов. Судам удалось пройти по проливу между Таймыром и Северной Землёй, который в дальнейшем назвали в честь самого Вилькицкого.

Однако пароходы пострадали от давления льдов, и участники экспедиции были вынуждены остаться в Арктике на зимовку. Связавшись по радио с зимовавшей западнее шхуной «Эклипс», у которой была мощная антенна, Вилькицкий передавал сообщения для Петрограда.

Во время зимовки участники экспедиции не прекращали научных исследований и чинили суда. Вилькицкий организовывал футбольные матчи, спектакли и лекции. Начальник старался не допустить уныния среди подчинённых.

Летом 1915 года суда продолжили движение. Новая неудача едва не стала фатальной — «Таймыр» напоролся на подводную скалу. «Вайгач» успел прийти на помощь, но путешественникам всё равно пришлось тратить время на то, чтобы заделывать дыру в корпусе судна.

В августе «Таймыр» и «Вайгач» встретились с «Эклипсом». Суда взяли курс на запад. 16 сентября 1915 года завершился первый в истории сквозной переход из Владивостока в Архангельск.

«Переход под руководством Вилькицкого фактически положил начало освоению Северного морского пути», — отметил в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

При этом, по словам историков, список достижений участников экспедиции на самом деле ещё шире.

«Была проделана огромная работа по картографированию берегов, гидрографии, исследованию льдов», — рассказал Андрей Бертош.

За арктические исследования Борис Вилькицкий получил награды от географических обществ России и Франции, а также — Шведского общества антропологии и этнографии. Времени на обработку материалов экспедиции и отдых у него не было. Шла Первая мировая война. Вилькицкого назначили командиром эсминца «Летун», участвовавшего в боевых операциях на Балтике, и вскоре присвоили звание капитана 1-го ранга.

Во время революционных событий 1917 года Вилькицкий служил дежурным штаб-офицером оперативного отделения службы связи Балтийского флота. После революции он возглавил уже советскую гидрографическую экспедицию. Но, вернувшись в Архангельск, Вилькицкий поддержал местное белое правительство и получил от него звание контр-адмирала. В 1920 году он возглавил операцию по эвакуации белогвардейских сил в Норвегию. Некоторое время исследователь Арктики жил в Великобритании и Франции, где трудился простым рабочим.

Советские власти перешли к активному освоению Арктики. Вилькицкому простили переход на сторону белых и предложили вернуться к работе. Некоторое время он отмалчивался, но затем согласился. В 1923—1924 годах он возглавил две Карские экспедиции, после чего снова уехал за рубеж — проводил гидрографические работы в Бельгийском Конго, после работал бухгалтером, статистом и давал уроки русского языка в Брюсселе. В послевоенные годы он задумался над возвращением в СССР, но переехать не успел. Борис Вилькицкий умер 6 марта 1961 года. На 300-ю годовщину основания русского флота его останки перезахоронили в Санкт-Петербурге.

По словам историков, Вилькицкий был последним из путешественников, закрывших крупное белое пятно на карте мира. Он внёс выдающийся вклад в развитие географической науки, однако внимание общественности от его достижений отвлекла Первая мировая война. Несмотря на попытки иностранных держав заявить права на Северную Землю, тот факт, что она была открыта экспедицией Вилькицкого, позволил Советскому Союзу в итоге закрепить над этой территорией свой суверенитет.