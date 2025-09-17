Как сын Сталина попал в плен и почему отец его не спас

История Якова Джугашвили, старшего сына Иосифа Сталина, — настоящая драма. Его пленение летом 1941 года стало событием пропагандистского масштаба, а обстоятельства его гибели до сих пор обсуждаются историками. «Рамблер» рассказал, как сын вождя попал к немцам и что с ним произошло дальше.

Детство

Яков родился в 1907 году в браке Сталина с Екатериной (Като) Сванидзе. Мать умерла, когда ребенку не было и года, отец относился к сыну холодно, поэтому мальчика воспитывали родственники. Он был застенчивым и скромным ребенком. Сталин наследнику внимания почти не уделял.

Образование и военная карьера

Несмотря на трудное детство, Яков получил хорошее образование, окончив Артиллерийскую академию РККА. К началу Великой Отечественной войны он уже имел звание старшего лейтенанта и командовал артиллерийской батареей. В отличие от других детей партийной элиты, Яков не прятался за спинами высокопоставленного родственника, а пошел на фронт и оказался в самой гуще боевых действий.

Жена и дочь

Мало кто знает, что Яков был женат на Юлии Мельцер — танцовщице еврейского происхождения. Их брак вызвал неоднозначную реакцию у отца: вождь не одобрял выбор сына. Однако Джугашвили от своего решения не отступился и женился на возлюбленной. В 1938 году у пары родилась дочь Галина. Именно брак с Юлией и рождение дочери стали для него главной опорой в годы до войны.

Захват в плен

В июле 1941 года, в районе Витебска, на фоне стремительного наступления Вермахта и окружений советских частей, Яков был захвачен немцами (часто указывается дата 16 июля, в рамках боев, относимых к битве за Смоленск). Существует несколько версий того, как Джугашвили оказался в плену. Первая гласит о том, что враги окружили батарею, где был Яков. Вторая — сослуживцы сами отдали сына вождя немцам. Также в архивных материалах есть данные о том, что наследник революционера сдался добровольно, сообщает Independent.

Сначала Якова держали в лагере для военнопленных, но позже перевели в концлагерь Заксенхаузен, где содержали «особых заключенных». У него была отдельная камера, но при этом и особый контроль. Немцы предлагали ему подписать антисоветские обращения и выступить с критикой отца взамен на свободу. Но Яков отказался.

Пропаганда вокруг пленения

Когда немцы поняли, что в их руках сын Сталина, они решили использовать это событие в пропагандистских целях. В германских газетах и листовках появлялись фотографии пленного Якова с подписью: «Сын Сталина сдался». Эти материалы сбрасывали с самолетов на позиции советских солдат, чтобы подорвать боевой дух Красной армии. Однако советская сторона на это не реагировала официально. В газетах о пленении сына Сталина не писали, и сам факт случившегося тщательно замалчивался.

Загадочная смерть

По официальной версии, Якова бросился на электрифицированную колючую проволоку лагеря весной 1943 года. Так Джугашвили якобы покончил с собой, не выдержав унижения и изоляции. Но есть и другие версии. Например, бытует мнение, что Якова застрелили охранники, а «самоубийство» было лишь легендой. Существуют даже гипотезы, что смерть инсценировали, но прямых доказательств этому нет.

Обмен на Паулюса: правда или миф?

Самым известным эпизодом, связанным с захватом сына вождя в плен, стала история о возможном обмене. После Сталинградской битвы немцы якобы предложили обменять Якова на пленного фельдмаршала Паулюса. Сталин отказался: «Я солдата на фельдмаршала не меняю».

Историки до сих пор спорят, насколько этот эпизод был реальным. Одни считают, что предложение действительно существовало, другие — что это легенда, появившаяся уже после войны.

