27 лет пешком: как мужчина обходит Землю без транспорта

Карл Бушби, бывший британский солдат, идет пешком уже 27 лет. Его цель – стать первым человеком в истории, кто обойдет всю планету, не используя никакой транспорт.

Свое путешествие он начал в 1998 году с юга Чили, сказав: «Я вернусь домой в Великобританию только пешком». За эти годы он прошел через тропики, горы, пустыни, замерзшие моря и политические границы.

Одно из первых серьезных испытаний – Дарьенский пробел, участок непролазных джунглей между Панамой и Колумбией. Он считается одним из самых опасных мест в мире: непроходимые болота, вооруженные группировки, ядовитые животные. Карлу понадобилось 50 дней, чтобы пройти этот участок. А потом его задержали панамские военные, и 18 дней он провел в тюрьме.

Через шесть лет он достиг Берингова пролива и, дождавшись его замерзания, пересек его пешком, став одним из немногих, кому это удалось. Однако в России его снова арестовали, визовые ограничения вынуждали каждые 90 дней покидать страну. Из-за этого переход по Сибири растянулся не на 3 года, а на 11 лет.

Сейчас он в Европе и планирует закончить свое путешествие в Великобритании в 2026 году. За его спиной 47000 километров и 25 стран.

