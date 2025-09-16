Обманувшая американцев русская мошенница пришла на модный показ в микрошортах

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, пришла в откровенном виде на модный показ бренда Alexander Wang в Нью-Йорке. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя аферистка посетила мероприятие в черной кожаной куртке и микрошортах. Кроме того, она надела прозрачные туфли, взяла с собой небольшую сумку в тон наряду и уложила волосы в легкие локоны. Также на ее ноге присутствовал электронный тюремный браслет.

Ранее сообщалось, что Делви поселилась в роскошном жилом комплексе рядом с семьей Илона Маска. Отмечалось, что теперь ее соседями стали родственники миллиардера — 13-летний сын Ромул и его мать Эшли Сент-Клер.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.