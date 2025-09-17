Как Вячеслав Гришечкин стал актером по ошибке

Звёздный час Вячеслава Гришечкина наступил после выхода сериала «Солдаты». Тогда еще мало кто знал, насколько талантливый артист скрывается за комичным образом замполита Староконя. Два года назад Гришечкина не стало, однако поклонники до сих пор помнят его роли и считают: в гибели кумира виновата его любимая.

Будущая звезда экранов родилась в 1962 году в Сочи. Детство Вячеслав провел в Москве, куда переехала его мать подальше от пьющего и гуляющего супруга.

Изначально мальчик получил фамилию отца Чинчирики, но в подростковом возрасте взял фамилию воспитавшего его деда. Отец матери работал начальником авиационного цеха. Часто он брал внука в тир, а затем приобрёл для дочери квартиру, чтобы та не скиталась по съёмным.

О себе папа будущего артиста Герман Чинчирики напоминал только отправкой сладостей. Когда Вячеслав окончил школу, он решил повстречаться с родителем, но мать на просьбу приобрести билет ответила жестким отказом. Чтобы отправиться на юг, молодой человек устроился дворником и так накопил нужную сумму.

Однако встреча с отцом прошла не так, как планировал юноша. Мужчина заявил, что ребёнок ему не нужен и попросил больше не приезжать.

«Это был настоящий конец. Конец, когда умирает последняя надежда ребенка», — рассказывал Гришечкин.

Он так и не смог простить отца и пронес обиду через всю жизнь.

Актер по ошибке

Несмотря на любовь Вячеслава к искусству и музыке, мать видела наследника инженером или строителем. Она даже отправила сына-школьника записаться в кружок авиамоделирования, однако Слава перепутал кабинеты. Он терпеливо отсидел очередь и выступил перед комиссией.

К большому удивлению мальчика, комиссия не расспрашивала про самолёты или технику. Его попросили прочесть любой стих и придумать рассказ. Сбитый с толку Гришечкин выполнил все условия, после чего ему сообщили о зачислении в Театр юных москвичей.

Учителем молодого артиста стал Валерий Белякович. Именно он помог Славе раскрыть свой талант и вывел его на сцену «Театра на Юго-Западе». Именно там Гришечкин сыграл свои первые роли и проработал много лет.

После школы в ГИТИС будущий артист поступил с первой попытки. Однако, получив диплом, на сцену он вернулся не сразу.

Образ Староконя

Призванный в армию Гришечкин служил в топогеодезических войсках под Иваново. Примечательно, что с ним вместе служил будущий модельер Валентин Юдашкин.

Именно там артист обратил внимание на своего замполита. Мужчина, по воспоминаниям звезды, не отличался развитым умом, но был очень добрым и понимающим.

Именно этот человек и станет впоследствии прототипом образа Александра Староконя.

Звезда сериалов

В конце 80-х Гришечкин впервые снялся в фильме. Эпизодическая роль не принесла ему славы, однако опыт для начинающей знаменитости стал бесценным. По-настоящему узнаваемым Гришечкин стал после участия в юмористической программе «Оба-на».

Затем почти десятилетие артист был звездой эпизодических ролей. Лишь в конце 90-х его стали приглашать в популярные проекты.

Первой запоминающейся ролью Гришечкина стал генерал-прокурор Павел Ягужинский из «Тайн дворцовых переворотов». А затем последовали и «Солдаты». В сиквеле «Дембельский альбом» Староконь и вовсе стал главным героем.

Однако своей главной ролью артист считал Лаврентия Берию. С первой попытки Гришечкин не смог получить заветную роль. Лишь спустя несколько лет в сериале «Охота на Берию» он смог осуществить задуманное.

Образ Берии оказался настолько точным и запоминающимся, что Гришечкин сыграл его еще трижды в картинах «Товарищ Сталин», «Контригра» и «Фурцева».

Счастье и удар судьбы

Актер связывал себя узами брака дважды. С первой женой Марией Гришечкина познакомил его худрук. Похожее мужчина провернул и с другом Вячеслава. Мужчины даже в один день сыграли двойную свадьбу. Вот только Григечкин сразу обратил внимание на жену товарища Анну.

Несмотря на попытки, семейная жизнь с Марией не сложилась. Рождение дочери не укрепило союз, и спустя несколько лет пара рассталась.

© Гришечкин с женой Анной

У друга артиста семейная жизнь не была наполнена счастьем. После развода женщина начала отношения с Гришечкиным, которые продлились 25 лет.

Семейную идиллию прервала болезнь Анны. Она несколько лет скрывала от мужа, что борется с раком. Когда Вячеслав узнал правду, было уже поздно. Спасти любимую ему не удалось.

Из нескольких украшений Анны актер изготовил себе перстень, который считал своим оберегом.

Тайны артиста

В конце 2019 года соседям Гришечкина пришлось вызывать полицию из-за странных криков, доносящихся из квартиры актёра.

Оказалось, на Вячеслава напал его товарищ и избил. Позже актер рассказал: он помог 24-летнему приятелю с регистрацией в столице и вот такую благодарность получил в ответ.

По слухам, звезда «Солдат» часто окружала себя молодыми мужчинами. К примеру, более пяти лет он дружил с солистом ансамбля имени Александрова. В каких именно отношениях были артисты, Гришечкин отвечать отказывался.

Последний роман

В январе 2022 года, спустя 3 года после смерти любимой, на сцене родного театра Гришечкин сделал предложение продюсеру Диане Бичаровой. Ради возлюбленной, которая младше него на 26 лет, артист заметно похудел и преобразился.

Однако всего за несколько месяцев подготовка к свадьбе сошла на нет, а Бичарова вернулась к бывшему мужу.

Поступок возлюбленной сильно подкосил здоровье артиста. Гришечкин, чтобы забыться и не стать заложником тревожных мыслей, начал гастролировать по воинским частям, а в сентябре его не стало. Врачи не смогли помочь столкнувшемуся с сердечным приступом актеру. Похоронили знаменитость вместе с женой Анной.