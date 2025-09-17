Днем артист, ночью грузчик: свободное плавание Дениса Рожкова

Слава к Денису Рожкову пришла неожиданно. Сыграв оперативника Антошина в сериале «Глухарь», он вряд ли предполагал, что именно эта роль станет для него знаковой. Спустя 17 лет после выхода на экраны первого эпизода картины поклонники Рожкова задаются вопросами: как живет кумир сейчас, кто его жена и кем стал сын.

© runews24.ru

Денис Рожков родился в Москве. Мать, учитель географии, растила сына одна, так как супруг оставил семью, когда мальчику было всего 4 годика.

В детстве будущий артист много читал, занимался в радиокружке, увлекался футболом и даже посещал морской клуб.

Точные науки давались Денису нелегко: на уроках химии и математики он чувствовал себя не в своей тарелке, в отличие от литературы и истории.

В тринадцатилетнем возрасте Рожков решил принять участие в конкурсе чтецов. Там его заметил руководитель драматического кружка и пригласил к себе. Вскоре Денис участвовал почти во всех постановках. Куда подавать документы после окончания школы вопросов ни у кого не возникало.

Однако первая попытка поступить в театральное оказалась неудачной. Но опускать руки Денис не собирался. Через год он смог поступить в школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова. Несмотря на рвение, молодого артиста не приняли в труппу знаменитой «Табакерки».

Желание уйти из профессии, театр и «Глухарь»

После получения заветного диплома Рожков отправился работать по распределению в Театр на Перовской. Его сразу задействовали во всем репертуаре, однако через два года артист покинул сцену. Его не устраивали скромные гонорары.

Денис Рожков отправился в свободное плавание: ходил по кастингам и ждал «той самой» роли, способной изменить все.

Чтобы оставаться на плаву и пополнять портфолио, артист соглашался на эпизодические и второстепенные роли. Так он принял участие в съёмках сериалов «Моя прекрасная няня», «Последняя исповедь» и «След».

На тот момент артист уже был женат, поэтому, чтобы прокормить семью, по ночам он подрабатывал официантом, монтировщиком сцены и даже грузчиком. Однажды Рожков даже задумался об уходе из профессии, но чёрной полосе суждено было закончиться.

Вскоре с ним связался продюсер Илья Куликов. Он пригласил актера в свой новый проект на главную роль. Предложение казалось нереальным после многих лет затишья, но артист согласился.

Изначально в успех «Глухаря» никто не верил. Сериалу отвели время в 14 часов дня, когда большая часть зрителей на работе. Однако после выхода первых эпизодов, создатели картины осознали: они попали в прайм-тайм.

Непростые съёмки

С первого дня съёмок у Дениса Рожкова не сложились отношения с коллегой Марией Болтневой. Артистка играла возлюбленную его героя.

Они часто ссорились, из-за чего сцены приходилось переснимать. Рожков обвинял коллегу в непрофессионализме, а та в ответ указывала на заносчивость оппонента.

Ситуация изменилась лишь через некоторое время. Сегодня артисты считают себя друзьями и с улыбкой вспоминают непростой рабочий процесс.

Вторая волна славы

Новый виток в карьере Рожкова наступил после выхода сериала «Чужой район», где он перевоплотился в сотрудника уголовного розыска. Затем проекты стали сменять друг друга, а артист обрел долгожданный успех, перестав быть заложником одной роли.

Несмотря на плотный съёмочный график, Денис Рожков не забывает уделять время хобби. В 35-летнем возрасте он научился играть на трубе, а после создал группу «Итака».

Сегодня Денис Рожков — востребованный и популярный актёр. Он играет в стиле джаз, снимается в кино и выступает на сцене. За свой успех артист неустанно благодарит жену, которая позволила ему не сворачивать с намеченного пути и продолжать добиваться цели.

Красавица-жена и любимый сын

Недавно Денис Рожков отметил 49-летие. Поклонники отмечают: кумир, конечно, изменился с годами, но обаяние и стать не потерял.

Свою первую любовь звезда «Глухаря» встретил еще в студенческие годы. Елена Попова вскружила голову почти всем ребятам на курсе, но в избранники выбрала Рожкова. Со временем чувства пары угасли, и возлюбленные расстались. Елена вышла замуж за иностранца и покинула Россию. К слову, стать актрисой она не смогла.

А вот свою настоящую любовь Рожков встретил в Театре на Перовской. 18-летняя помощница гримера по имени Ирина с первого взгляда привлекла внимание актера. После красивых ухаживаний девушка согласилась стать женой артиста.

Сначала пара жила у родителей, а когда в семье появился сын Ваня — молодые родители съехали в собственное жильё. Несмотря на трудности, супруги всегда были вместе.

Сегодня, спустя 26 лет, Ирина и Денис показывают пример настоящей крепкой семьи.

Единственный сын пары Иван пошёл по стопам отца. Молодой человек увлекается музыкой, играет в рок-группе и катается на сноуборде.