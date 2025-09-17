От «чайного мальчика» до символа Индии: Нарендре Моди исполнилось 75

Нарендра Моди вот уже более 10 лет является премьер-министром Индии и стал не только одним из самых эффективных руководителей страны, но и, без преувеличения, символом Индии. Моди за время своего правления сделал Индию одной из самых мощных держав мира, с которой не просто хотят дружить, а стремятся это делать. Несмотря на многие сложности, Индия под руководством Моди укрепила отношения с Россией, превратив их не просто в партнерские, а в исключительные.

В том числе за эти заслуги индийский премьер в 2024 году получил из рук Президента России высшую государственную награду РФ – орден Святого апостола Андрея Первозванного. Но Нарендра Моди – не только влиятельный политик, но и законодатель мод, поэт и любитель йоги. «МК» собрал наиболее интересные факты о не менее интересной политической фигуре, который празднует свое 75-летие.

«Чайный мальчик»

Довольно часто в индийской прессе Нарендру Моди называют любимым премьер-министром. И это вполне объяснимо. Нарендра Моди обладает прекрасными коммуникативными навыками, что редко встречается в индийской политике (это признаёт и индийская пресса), и считается одним из лучших ораторов в истории страны. Хотя его знание языка – одна из главных причин, по которой он привлек к себе целую нацию, обширные познания Моди в различных областях также сделали его силой, с которой приходится считаться на политической сцене.

Нарендра Моди стал самым харизматичным лидером Индии не только из-за глубокой осведомленности по многим вопросам, но и из-за его решительности.

Сложно поверить, но Моди происходил из семьи, принадлежавшей к маргинализированным слоям общества. Им приходилось с трудом сводить концы с концами. Согласно его профилю на сайте Narendramodi.in, семья жила в небольшом одноэтажном доме размером примерно 12 на 3 метра.

Его отец продавал чай на местной железнодорожной станции. Во время индо-пакистанской войны 1965 года Нарендра Моди добровольно работал на железнодорожной станции, обслуживая солдат, отправлявшихся к границе. Когда поезд прибывал на станцию, он спешил к ним со стаканами горячего чая масала и благодарил за службу. В 1967 году юноша также добровольно помогал пострадавшим от наводнения в Гуджарате.

За это его позже, в политических кругах, стали называть «чайным мальчиком», а оппозиция стала использовать это прозвище как инструмент унижения Моди. В разгар предвыборной кампании 2014 года один из оппозиционных депутатов в разговоре с журналистами оценил шансы Моди стать премьером страны так: «Он никак не может быть премьер-министром в XXI веке. Однако если он хочет прийти и подавать чай здесь, мы можем освободить для него немного места».

Стремление к садху

В юности Нарендра Моди стал путешественником-одиночкой. Он посетил множество мест совсем один, в том числе встретился с древними садху в Гималаях. Тогда же будущий премьер Индии увлекся медитацией и сам хотел стать садху (так в индуизме называют аскетов, святых и йогинов, которые отрекаются от мира и полностью посвящают себя духовным практикам).

Проведя почти 2 года в уединении в Гималаях, Моди познал философию индуизма и продолжил придерживаться своей веры, уже плотно войдя в политику. Будучи ярым поклонником богини Дурги (в индуизме – богиня-воительница, сражающаяся с демонами, защитница богов и мирового порядка), Нарендра Моди соблюдает пост все семь дней праздника Навратра, от которого он не отказался даже во время своего визита в США после избрания премьер-министром Индии. Он также является трезвенником и строгим вегетарианцем.

Несостоявшийся брак

Мало кто знает, но Нарендра Моди познакомился со своей супругой в возрасте 13 лет, но женился, когда ему исполнилось 18 лет, а его спутнице Джашодабен Чиманлал Моди 17 лет. Однако брак так и не был консумирован, Нарендра Моди предпочитал соблюдать целибат.

Имя этой женщины скрывалось очень долго, и лишь примерно в 2013 году Моди признался, что у него есть супруга. Автор книги «Нарендра Моди: Человек, Время» Ниланджан Мукхопадхай рассказывал, что сразу после свадьбы Нарендра отправился странствовать по Гималаям, имея с собой лишь смену одежды в рюкзаке.

Несмотря на то что Джашодабен Чиманлал Моди тоже женщина уже преклонного возраста, она по-прежнему верна своему мужу. В одном из интервью она трогательно призналась: «Если он позвонит мне, я поеду. Я слушаю все его речи по телевизору. Мне очень хорошо, когда я слышу, как он говорит. Я хочу, чтобы он выполнил все свои обещания перед народом. Это моя молитва перед Богом».

Храбрость и трудолюбие

В школьные годы Нарендра Моди был невероятно храбрым. Однажды это его качество проявилось весьма забавным образом: маленький Нарендра принес домой крокодильчика. Пожалуй, эта черта у него никуда не исчезла и по сей день.

Отношение Моди к работе тоже заставляет восхититься его выносливостью. Приближенные индийского премьера сообщали, что Моди старается спать в самолете, а не в гостиничных номерах, во время путешествий. Писавшая об этом газета Times of India цитировала правительственного чиновника, который заявил, что премьер-министр проводит ночь в отеле только в том случае, если «на следующий день запланирована встреча».

Он известен как трудоголик, который мало спит. Однажды в 2012 году его спросили, сколько часов он спит в сутки, и Моди ответил:

«Я сплю очень мало. Йога, пранаяма и глубокое дыхание поддерживают меня в тонусе в течение всего дня!»

Будучи главным министром Гуджарата, Нарендра Моди за 13 лет службы не брал ни одного выходного дня.

Моди = йога

Нарендра Моди – большой почитатель йоги. Однажды, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, глава индийского правительства призвал использовать эту практику не только для укрепления здоровья, но и для создания мостов дружбы и мира.

В том же году он, к слову, лично провел мастер-класс, в котором приняли участие представители 135 национальностей. Это был рекорд.

В 2014 году именно по его инициативе ООН учредила Международный день йоги, который празднуется 21 июня.

Говоря о йоге, Моди подчеркивает: «Йога – бесценный дар древней традиции Индии. Она воплощает единство разума и тела, мысли и действия, сдержанности и самореализации, гармонию между человеком и природой, целостный подход к здоровью и благополучию. Речь идет не о физических упражнениях, а о раскрытии единства с самим собой, миром и природой».

Стихотворения, танцы и любовь к манго

Что касается хобби, Нарендра Моди больше всего увлекается поэзией и фотографией. Он опубликовал несколько книг стихов на гуджарати, а также организовал выставку своих фоторабот.

В 2014 году вышел сборник его сочинений на гуджарати под названием «Путешествие: стихи Нарендры Моди». В 2023 году он впервые выступил в качестве автора текста к песне. Текст был посвящен концепции «гарбо», что в религиозных танцах символизирует начало и цикличность жизни. Во время исполнения гарбы танцоры, как правило, движутся вокруг лампы, символизирующей источник жизни. «Движением тела и с радостью в сердце все наслаждаются гарбо. В лунную ночь я ощущаю свечение, танцуя и качаясь в гарбо, вращаясь по кругу», – поется в песне.

Кроме этого, Моди – профессиональный танцор катхака. В молодости он даже выступал в танцевальных номерах.

Кстати, известна и его безмерная любовь к манго. Этому плоду он даже посвятил одно из своих стихотворных сочинений. В 2019 году, в ходе беседы с болливудским актером Акшаем Кумаром, премьер-министр признался, что обожал манго с детства и до сих пор любит этот фрукт. Он рассказал, что у него не было денег на покупку манго, но он наслаждался ими прямо в поле, собирая их с деревьев.

Незаменимый и любимый премьер

Для многих индийцев 10-летнее правление Моди – оптимистичная история об усиливающемся величии Индии. Для многих это история о том, как Индия стала самой быстрорастущей экономикой мира; об эффективном управлении и технологических достижениях, приносящих пользу обществу; о том, как страна освободилась от политики элит и «цепей колонизаторов», вернув себе историческое величие индуистской цивилизации.

Неоднократный политический успех Нарендры Моди в Гуджарате (некогда он был в штате главным министром) сделал его незаменимым лидером в иерархии Бхаратия Джаната Парти (БДП) и привел к его реинтеграции в политическое русло.

Под его руководством БДП одержала знаковую победу на выборах в Законодательное собрание в декабре 2002 года, получив 127 из 182 мест в палате.

Выдвинув манифест роста и развития Гуджарата, БДП вновь одержала победу на выборах в Законодательное собрание штата в 2007 году, получив в общей сложности 117 мест, а также на выборах 2012 года, получив 115 мест. Оба раза Моди побеждал на выборах и возвращался на пост главного министра.

Законодатель мод и самый популярный политик

Нарендра Моди очень внимателен к своему вкусу в одежде и является признанной иконой моды во всем мире. Его курта – свободная рубашка, доходящая до района колен владельца, – стала символом стиля не только в Индии, но и во всем мире. Что касается его любимого бренда одежды, то всю свою одежду он приобретает у Jade Blue, текстильной компании из Ахмадабада.

У Моди огромное количество подписчиков в разных социальных сетях, что делает его одним из самых популярных политиков в истории Индии.

Глава индийского правительства – один из самых популярных политиков на YouTube. На июнь 2024 года число его подписчиков составляло 24,6 миллиона человек. На канал выкладывают видео из поездок индийского премьера, выступления на мероприятиях и встречи.

Моди занял 15-е место в списке самых влиятельных людей журнала Forbes за 2014 год. В том же году он был признан «Человеком года» журналом Time.

В 2014, 2015 и 2017 годах он был включен в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.