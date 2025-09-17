«Нотр хам де Пари»: почему так называли писателя Алексея Толстого

Алексей Николаевич Толстой, известный советским читателям как автор "Хождения по мукам" и "Петра Первого", вёл жизнь, полную противоречий. За образом успешного советского писателя скрывалась личность, которую современники называли "Нотр хам де Пари" — "Наш парижский хам".

Плагиат как творческий метод

Одна из самых тёмных страниц биографии Толстого связана с созданием "Золотого ключика". Культуролог Юрий Базелянский документально подтвердил, что знаменитая сказка была фактически украдена у писательницы Нины Петровской, выполнившей перевод "Пиноккио". Толстой лишь переработал текст, постепенно полностью удалив имя настоящей переводчицы из выходных данных.

Безграничное хамство

В эмигрантской среде ходили легенды о "предпринимательской жилке" Толстого. Надежда Тэффи вспоминала, как он отказался вернуть взятую на время пишущую машинку, заявив: "Вы считаете, что она ваша, потому что заплатили? Не могу уступить вашему капризу".

Апогеем стала афера с продажей 20 людям одного и того же чайника, якобы за полцены. Получив деньги, Толстой увез товар с собой. Впрочем, это было еще мелочью. Например, рассказывали о доверчивом богаче, который заплатил Толстому 18 тыс. франков за несуществующее имение «Порточки».

В Советском Союзе, куда знаменитый романист переехал в 1923 году, его отношение к людям не изменилось. Вопреки официальной приверженности идеологии «победившего пролетариата», Толстой даже не пытался изжить сословную спесь. Например, на одном из вечеров писатель оказался в обществе двух знаменитых полярных летчиков. На стол подали телятину, от которой летчикам достались лишь объедки. Толстой заявил, что раз они простолюдины, то на большее могут не рассчитывать.

Писатель-«акробат»

Впрочем, все эти бытовые инциденты не шли ни в какое сравнение с грубой «выходкой», которую Алексей Толстой проделал с собственной душой. В том же Париже писатель признавался Юрию Анненкову, что в литературном творчестве ему «приходится быть акробатом». В качестве примера Толстой приводил переделку текста «Петра Первого» в соответствии со взглядами Сталина на историю России. Больше всего в жизни Алексей Толстой боялся быть отправленным в лагерь. Поэтому он старался всячески угождать властям, раздувая официальный культ личности. Одна из бывших поклонниц Толстого даже разорвала его портрет, прочитав роман «Хлеб» и поразившись степени низкопоклонства автора перед Сталиным. Грузинский революционер, руководивший обороной Царицына, был показан Толстым чуть ли не как учитель самого Ленина.

Ради личного благополучия Алексей Толстой был готов подписать любую бумагу. Например, в 1943 году, за 2 года до смерти, писатель вошел в советскую комиссию по расследованию событий в Катыни. Несмотря на явные нестыковки, Толстой, как и другие члены комиссии, заявил, что польских офицеров расстреляли немцы.