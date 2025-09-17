125 лет назад родился дважды Герой Советского Союза Михаил Катуков. Он прошёл путь от красноармейца до маршала бронетанковых войск: сражался с белыми, присоединял Западную Белоруссию к СССР, громил нацистов под Москвой, на Курской дуге и в Берлине. В боях с его бригадой войска Хайнца Гудериана понесли значительные потери. Мнение Катукова ценил Иосиф Сталин, лично общавшийся с выдающимся танковым командиром. По словам военных историков, опыт, полученный Катуковым в борьбе с нацистскими войсками, оказал существенное влияние на развитие Вооружённых сил СССР в послевоенный период.

© Соцсети

«Танковое дело увлекало меня»

Михаил Катуков родился в селе Большое Уварово Коломенского уезда Московской губернии в многодетной крестьянской семье. Окончив начальную сельскую школу с похвальным листом, он работал на ферме у помещика, а в 1912 году переехал к родственникам в Санкт-Петербург. В столице Михаила устроили мальчиком-посыльным к купцу, а спустя четыре года он дослужился до приказчика.

Катуков участвовал в Октябрьской революции. В 19-летнем возрасте его призвали в Красную армию. Служил Михаил в пехоте и конной разведке, участвовал в боях на Дону и Советско-польской войне.

В конце 1920 года Катукова направили на Могилёвские пехотные курсы, и во время учёбы его привлекали к борьбе с бандитизмом. После выпуска он получил назначение в 27-ю стрелковую дивизию и в её рядах, с перерывом на обучение на стрелково-тактических курсах усовершенствования командного состава РККА «Выстрел», прошёл путь от командира взвода до начальника штаба полка.

Судьбоносный поворот, определивший всю дальнейшую карьеру Катукова, произошёл в 1932 году. В военном ведомстве решили переформировать полк Михаила в легкотанковую бригаду. Большую часть командного состава направили на переучивание, а Катуков остался с младшими командирами и красноармейцами заниматься организационными и техническими вопросами, связанными с созданием танкового подразделения. Когда командование вернулось с переподготовки, Михаилу предложили, как не имеющему специального образования, выбор: перевестись с повышением в другую часть на должность командира полка или остаться в бригаде начальником разведки. Он решил остаться.

«Катуков уже тогда осознал, что будущее на поле боя за бронетанковыми подразделениями, он хотел идти в ногу со временем», — отметил в беседе с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

Пользуясь тем, что к ним в часть перевели квалифицированных танкистов, Михаил начал увлечённо осваивать новую технику.

«К осени я уже уверенно водил боевые машины и стрелял из танковой пушки. Танковое дело увлекало меня. Но в то же время я понимал, что настоящему командиру-танкисту нужно куда больше знаний, что надо серьёзно учиться», — писал Катуков в мемуарах.

Окончательно определившись со своими желаниями, Михаил попросил командование отправить его на учёбу в Академию механизации и моторизации. Его просьбу поддержали и предоставили возможность получить дополнительный практический опыт, руководя учебным танковым батальоном.

Осенью Катуков был официально назначен начальником оперотдела штаба 134-й механизированной бригады и сразу уехал на курсы тактико-технического усовершенствования при академии. Учёба продолжалась около года.

«Изучали мы материальную часть танков, находившихся на вооружении нашей армии. Много часов отводилось тактике бронетанковых и механизированных войск, радиоподготовке. Порой дни и ночи проводили на полигоне и танкодроме», — писал Катуков.

После учёбы Михаил вернулся в 134-ю танковую бригаду на свою должность. Но его ждал быстрый карьерный взлёт. К концу 1938 года он успел пройти должности начальника штаба 135-й стрелково-пулемётной бригады, исполняющего обязанности начальника штаба 45-го механизированного корпуса и командира 5-й легкотанковой бригады.

«Катуков прошёл хороший путь достойного командира, получив серьёзный опыт службы», — подчеркнул в разговоре с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Михаил лично участвовал в освободительном походе Красной армии в Западную Белоруссию. Осенью 1940 года, в возрасте 40 лет, Катуков возглавил 20-ю танковую дивизию в Киевском военном округе.

Великую Отечественную войну Катуков встретил в киевском госпитале, где приходил в себя после операции. Не дав зарубцеваться шву на теле, с температурой 38 °С, Михаил убедил врача выписать его и на попутной машине добрался до расположения части. Дивизия совершила марш к Луцку и приняла на себя первые тяжелейшие удары военной машины вермахта. Несмотря на потерю всех танков, воины дивизии продолжали сдерживать гитлеровское наступление. Катуков позже напишет, что в это время он получил важный опыт, который пригодился ему в сражениях под Москвой с войсками Хайнца Гудериана.

Летом 1941 года Михаила вызвали в Москву — в Главное автобронетанковое управление. Ему сообщили о назначении командиром 4-й танковой бригады.

В начале войны СССР понёс большие потери в бронетехнике. Механизированные корпуса и танковые дивизии расформировывались. Из-за нехватки танков для крупных соединений создавались подразделения поменьше — бригады, их старались как можно лучше укомплектовать имеющимися машинами. По словам историков, для них подбирали лучшие кадры. Михаил отбыл в Сталинград, где его бригада как раз формировалась. В дальнейшем подразделение было переброшено на Московское направление.

Бригада Катукова в районе Мценска встретила 2-ю танковую армию Гудериана. Активно используя тактику танковых засад, бригада Катукова сдерживала наступление нацистов, давая возможность перегруппироваться другим советским частям, прикрывающим Москву.

«4-я танковая бригада выполнила свою задачу. За семь дней боёв Гудериан потерял до полка пехоты, 133 танка, 49 орудий, восемь самолётов, 15 тягачей с боеприпасами, шесть миномётов и много другой военной техники. Его мечта пройти победным маршем по шоссе Орёл — Москва вплоть до стен столицы не осуществилась и уже не осуществится… Впоследствии Гудериан признавал в мемуарах, что его армия понесла под Москвой тяжёлые потери, в результате чего «исчезли перспективы на быстрый и непрерывный успех», — отметил Катуков в мемуарах.

16 октября 1941 года Катукову позвонил лично Иосиф Сталин и приказал передислоцировать бригаду под Москву, чтобы прикрывать город со стороны Минского шоссе. Для переброски танков были выделены эшелоны, но командир бригады убедил главу государства, что бригаде удобнее будет совершить марш своим ходом.

Под Москвой у Катукова произошёл конфликт с одним из штабных генералов, который заставил танкистов выдвигаться на позиции по заведомо непроходимому пути. Бригада нарушила сроки передислокации, и Михаила хотели отдать под трибунал. Но после того, как о произошедшем доложили Сталину, Верховный главнокомандующий вмешался и конфликт был исчерпан.

10 ноября 1941 года Совнарком СССР присвоил полковнику Михаилу Катукову звание генерал-майора, его наградили высшим орденом СССР — орденом Ленина, а на следующий день Народный комиссариат обороны переименовал 4-ю танковую бригаду в 1-ю гвардейскую танковую. Танковая бригада Красной армии впервые была удостоена такой чести.

«Это было лучшей оценкой действий бригады и Катукова лично», — подчеркнул Александр Макушин.

В дальнейшем бригада Катукова участвовала в легендарных оборонительных боях к северу от шоссе Волоколамск — Москва вместе с 316-й стрелковой дивизией Ивана Панфилова (будущей 8-й гвардейской стрелковой дивизией).

Из подчинённых Катукова в этих боях особо отличился Герой Советского Союза Дмитрий Лавриненко. Под Мценском и на Волоколамском направлении его экипаж уничтожил 37 танков противника.

Продвижение нацистов на Москву было остановлено. В дальнейшем бригада Катукова участвовала в контрнаступлении, дойдя до района Гжатска (современный Гагарин в Смоленской области).

«В ходе Битвы за Москву Катуков смог сдержать войска Гудериана — пионера немецкой теории моторизованной войны и одного из наиболее успешных танковых командиров Третьего рейха. Это говорит о многом», — подчеркнул в разговоре с RT главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Дмитрий Суржик.

В 1942 году Катуков воевал во главе 1-го танкового корпуса под Воронежем и командовал 3-м механизированным корпусом на Калининском фронте. Он впервые лично встретился со Сталиным, которому доложил о проблемах со связью в танковых подразделениях и предложил увеличить калибр пушек на танках КВ.

© Танки Т-34/85

В начале 1943 года Государственный комитет обороны принял решение о формировании 1-й танковой армии. Её командующим назначили Михаила Катукова. В преддверии Битвы на Курской дуге командарм убедил Сталина одобрить создание нового, способного выполнять самостоятельные задачи 31-го танкового корпуса.

Непосредственно во время Курской битвы армия Катукова участвовала в тяжёлых оборонительных боях на Обоянском направлении. В дальнейшем армия успешно наступала в ходе освобождения УССР от нацистов.

25 апреля 1944 года армия Катукова была преобразована в 1-ю гвардейскую танковую армию. 23 сентября того же года самому Михаилу за мужество и героизм в ходе Львовско-Сандомирской операции было присвоено звание Героя Советского Союза. Второй Золотой Звезды его удостоили 6 апреля 1945-го за действия при освобождении Польши. В конце апреля армия Катукова непосредственно участвовала в штурме Берлина.

«Это настоящий солдат, большой знаток боевой подготовки и тактики танковых войск», — писал о Катукове в своих воспоминаниях начальник Генштаба СССР и ГРУ ГШ генерал армии Сергей Штеменко.

После войны 1-я гвардейская танковая армия вошла в состав Группы советских войск в Германии. Катуков командовал ею до 1950 года. Затем он руководил бронетанковыми и механизированными войсками ГСВГ, возглавлял 5-ю гвардейскую механизированную армию, служил в Главной инспекции Минобороны СССР. В дальнейшем был назначен заместителем начальника Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск и стал маршалом бронетанковых войск, а в 1963 году — перешёл в Группу генеральных инспекторов МО СССР. Умер Михаил Катуков 8 июня 1976 года.

По словам историков, Катуков внёс вклад не только в победу над нацизмом, но и в становление отечественных бронетанковых войск. Его опыт использовался в СССР на протяжении десятилетий.