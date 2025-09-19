Загадка века: мальчик из ниоткуда шокировал всю Европу

В конце мая 1828 года на улицах Нюрнберга появился странный юноша, едва державшийся на ногах. Его история в мгновение ока взбудоражила не только Германию, но и всю Европу, превратившись в «дело века». Кем был этот шестнадцатилетний паренек — жертвой чудовищного преступления, ловким авантюристом или же наследником престола? Споры об этом не утихают до сих пор.

Загадка века

Как подробно описал в своей биографии 1925 года немецкий драматург Рудольф Штратц, юноша нашел приют в доме местного кавалерийского офицера. Он мог лишь невнятно бормотать и с трудом передвигался. При нем были найдены два письма: одно — от бедного поденщика, утверждавшего, что вырастил мальчика с младенчества, другое — от матери, отдавшей ребенка на воспитание. Экспертиза быстро установила, что обе записки были написаны одной рукой и на одной бумаге, что указывало на откровенную фальшивку.

В полиции парень мог назвать лишь свое имя — Каспар Хаузер — и повторить несколько бессвязных фраз: «не знаю», «конюшня» и «хочу быть кавалеристом, как отец». Его арестовали как бродягу.

В тюрьме его поведение поражало: он равнодушно сидел в темной камере, отказывался от мяча, овощей и пива, питаясь лишь хлебом и водой. Единственной радостью для него стала подаренная кем-то деревянная лошадка, с которой он не расставался. Тюремщики сочли его слабоумным. Но это предположение вскоре рухнуло.

Деревянная лошадка

К удивлению тюремщиков бродяжка не испытал ни малейшего дискомфорта от нахождения в темной камере. Большую часть времени он сидел на полу и смотрел в одну точку. Из приносимой еды выпивал только воду и съедал хлеб, игнорируя пиво, овощи и мясо. Попытки накормить его мясом вызывали рвоту и страшные головные боли, от которых пленник со стонами корчился на полу. Единственная смена эмоций происходила при играх с деревянной лошадкой, подаренной одним из полицейских. Парень, на верхней губе которого пробивались усы, целыми днями возил ее по полу, украшал пучками пыли и грязи, собранной на полу. Тогда решили, что мальчик попросту несчастный идиот. Но совсем скоро Каспар опроверг это предположение.

Посмотреть на «загадочного подкидыша» приходил весь город, при этом от людского внимания Каспар быстро утомлялся, начинал капризничать, замыкался. Врачи посоветовали создать для его психики более благоприятные условия, поэтому парня направили в дом местного учителя Даумера. Там уже через пару месяцев (!) он научился писать, начал связанно говорить и смог поведать о некоторых деталях своей биографии. Такое «озарение» можно было бы списать на хорошие умственные способности парня, но у скептиков они вызывали подозрения. Действительно ли мальчик не умел говорить и не знал грамоты до появления в Нюрнберге или только прикидывался, чтобы одурачить жителей города и привлечь к своей персоне побольше внимания?

Пленник

Многочисленные тюремные медики, осматривавшие мальчишку, отметили сильное искривление ног. Его коленные чашечки были вогнуты внутрь – и произойти такое могло в случае, если ребенок долго сидел без движения с вытянутыми ногами. Поначалу решили, что дикость Каспара вызвана тем, что он вырос где-то в лесу, но вскоре эту теорию опроверг сам пленник. Он рассказал, что многие годы пробыл в темной комнатушке, где нельзя было встать в полный рост. Ему удавалось только ползать по полу или сидеть с вытянутыми ногами. Это объясняло физические изъяны в области коленей, а также мягкие стопы без натоптышей.

В камеру не проникал свет, поэтому у пленника выработалась удивительная способность видеть в темноте и обострилось обоняние. Он по запаху различал растения и узнавал людей, при этом не делал разницы между живыми и неживыми объектами. Мог заплакать, если кто-то ломал цветок, или безучастно наблюдать, как погонщик хлещет лошадь. Пытался «достать» лицо из зеркала и не понимал, почему мячик прыгает. Он безошибочно определял по запаху, что в еду запрятан мельчайший кусочек ненавистного мяса, мог по следу отыскать животное и сохранил способность по-кошачьи видеть в темноте даже после того, как привык к яркому свету.

Странно, но просидевший годы в карцере мальчик болезненно реагировал на пыль. Однажды от пыли, поднятой при подметании улиц, с ним случился припадок. К тому же доктора указали на слишком уж здоровый цвет лица Каспара. Розовые щеки, блестящие голубые глаза, чистая кожа – всё это не соответствовало облику парня, который многие годы провел во мраке и сырости. Проверка деталей из рассказов Каспара никаких результатов не дала.

Мужчина без лица

Во время одной из бесед Каспар «припомнил», что в заточении его регулярно посещал мужчина. Он приносил ему хлеб и воду, поэтому только это воспринимал желудок пленника. Иногда подмешивал в воду снотворное, и тогда мальчик просыпался помытым и в чистой одежде. Каспар утверждал, что никогда не видел лица своего тюремщика, но рассказывал историю о том, что «мужчина без лица» побил его палкой за слишком шумные игры. К тому же именно этот человек научил Каспара писать имя и ходить, а затем отвел в Нюрнберг.

Поверить в то, что мальчику не удалось разглядеть его лица, было сложно. Может, он носил маску, но о ней не сохранилось ни одного упоминания. Именно «мужчина без лица» появился в судьбе Каспара еще несколько раз. Человек, лица которого юноша не рассмотрел, совершил на него несколько покушений. И в итоге нанес смертельную рану в общественном саду, заманив Каспара обещанием рассказать правду о его прошлом.

Был ли это один человек или разные, мог ли парень сам нанести себе рану для привлечения внимания – ответы на эти вопросы искала вся Европа, но разгадка так и не найдена до сих пор. Например, американский исследователь-уфолог Чарльз Форт писал, что в момент последнего покушения в саду лежал снег, на котором обнаружили следы только одного человека. Скептики также приводили случай, когда Каспар якобы случайно выстрелил из пистолета, сильно поранив лицо.

Наследник престола или марсианин?

При изучении трагической судьбы Каспара Хаузера невольно возникает вопрос: зачем кому-то было убивать безобидного парня? А ведь его убийство – один из немногих реальных фактов. Вероятно, с прошлым Каспара Хаузера была связана страшная тайна, разглашения которой пытались не допустить. И тут возникает одна из самых скандальных версий о королевском происхождении «найденыша», которую впервые озвучил Ансельм фон Фейербах, полицай-президент апелляционного суда Ансбаха.

Версию об убийстве Каспара с целью избежать политических разоблачений подкрепляют факты. Покушения начались вскоре после того, как он начал писать дневник с воспоминаниями о прошлой жизни. Кто-то, вероятно, очень испугался, что мальчик вспомнит и напишет правду. К тому же после убийства парня на тот свет при загадочных обстоятельствах отправились люди, которые проявляли большой интерес к делу. По одной из версий, они были отравлены.

До сих пор многие считают, что Каспар Хаузер – наследный принц баденского престола, который официально скончался в младенчестве, но на самом деле был похищен прямо из колыбели. Баварский король Людвиг даже назначил внушительное вознаграждение тому, кто раскроет тайну происхождения Каспара, но никто не сообщил ничего стоящего.

Проверялась версия, что Каспар – незаконнорожденный сын венгерской аристократки, так как мальчик знал несколько венгерских слов. Он вздрагивал от произносимых по-венгерски ругательств, объясняя свой страх тем, что слышал брань от своего тюремщика. Но расследование в этом направлении тоже зашло в тупик. Когда мальчика привезли в якобы бы знакомую ему Братиславу, вид города и венгерская речь не вызвали у него никаких эмоций.

Упомянутый выше Чарльз Форт писал, что юноша демонстрировал такое незнание обычных вещей и вместе с тем такие умственные и физические способности, которые позволяли заподозрить в нем жителя другой планеты, который «каким-то чудом» переместился на Землю. Так в Америке родилась совсем уж нереальная версия о марсианском прохождении Каспара Хаузера.