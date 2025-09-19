Бог погоды: сколько жизней спас метеоролог, который никогда не ошибался

В середине XX века, когда метеорология только начинала развиваться как наука, в СССР появился человек, который мог предсказывать погоду с точностью, не доступной даже современным прогнозистам. Анатолий Дьяков, физик из небольшого поселка Темиртау в Кемеровской области, стал настоящей легендой. Его называли «богом погоды», а его уникальные методики могли бы изменить подход к прогнозированию климатических явлений. Однако вместо признания его ждали обвинения в шарлатанстве и забвение.

© Соцсети

Как все начиналось

С самого детства Анатолий Дьяков увлекался астрономией. То, что началось, как простой интерес к звездам и небесным явлениям, переросло в серьезное изучение влияния Солнца на Землю. Под впечатлением от трудов русского космиста и биофизика Александра Леонидовича Чижевского, который изучал влияние солнечной активности на биосферу, и русского климатолога и географа Александра Ивановича Воейкова, исследовавшего климатические процессы, Дьяков пришел к выводу, что погода на нашей планете определяется не только барическими полями и перепадами давления, как утверждала официальная метеорология. Он был уверен, что главную роль играют солнечная энергия и магнитное поле Земли.

Дьяков начал свои исследования с наблюдений за солнечными пятнами. С помощью обычного школьного телескопа он ежедневно фиксировал изменения на поверхности светила. Постепенно его записи, сделанные вручную, превращались в сложные математические формулы. На основе этих данных он смог предсказывать изменения погоды на месяцы вперед, причем с поразительной точностью.

Спасение Кубы

Мировая известность пришла к Дьякову в 1966 году, когда он предсказал разрушительный ураган Инес, который обрушился на Карибский регион. Официальные метеорологические службы Кубы не смогли вовремя предупредить население о надвигающейся катастрофе. Однако Дьяков, проанализировав данные о солнечной активности, отправил телеграмму в адрес кубинского правительства с предупреждением о грядущей катастрофе. Его прогноз оказался точным. Ураган Инес действительно обрушился на Карибы, изрядно потрепав Гваделупу, Санто-Доминго и Гаити. Однако Куба, благодаря своевременному предупреждению, смогла избежать значительных потерь. Почти весь кубинский флот (а это тысячи людей) был спасен, а Фидель Кастро лично выразил благодарность советскому ученому.

Уникальная методика

Свои прогнозы Дьяков строил на основе гелиометеорологии — науки, изучающей влияние Солнца на климатические процессы. Он установил, что солнечные вспышки и изменения площади солнечных пятен напрямую воздействуют на воздушные потоки и магнитное поле Земли. Эти процессы, в свою очередь, формируют погоду. Дьяков утверждал, что его метод позволяет предсказывать погодные явления на один-два месяца вперед для любой точки Земли. Он доказал это на практике, предсказав более 50 стихийных бедствий в разных странах мира, включая Францию, Индию, Америку и СССР. Все свои прогнозы он отправлял телеграммами за свой счет, заверяя их в местном сельсовете. Таким образом на счету ученого даже при самом скромном подсчете миллионы спасенных жизней.

Противостояние с официальной наукой

Несмотря на свои успехи, Анатолий Дьяков столкнулся с жестким сопротивлением со стороны официальной метеорологии. Новосибирское управление Гидромета, под чьим началом находилась местная метеостанция, раскритиковало его работу. Дьякова обвиняли в том, что он занимается «не своим делом», а его методику называли антинаучной. В итоге ученого уволили за нарушение трудовой дисциплины, запретив распространять свои прогнозы. Официальная наука не была готова признать, что простой физик из сибирского поселка смог добиться большего, чем целые институты с современным оборудованием. Все разработки были отвергнуты, а самого Дьякова объявили лжеученым.

Анатолий Дьяков умер в 1985 году, но его работы и наработки до сих пор остаются неиспользованными. Современные метеорологи продолжают игнорировать уникальную методику, предпочитая традиционные подходы к прогнозированию погоды. Возможно, дело в неоднозначности оценок точности, сделанных в свое время, и проводись они сегодня, можно бы было получить однозначный ответ: идет ли речь о случайных совпадениях или о новой прорывной методике предсказания климатических изменений.