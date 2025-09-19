Днем раздельно, вечером вместе: главный секрет семьи Александра Панайотова

В 2003 году Александр Панайотов стал популярным на всю Россию. Заняв почётное второе место в музыкальном телепроекте «Народный артист», он стремительно начал строить свою карьеру. Сотни гастролей, телешоу и армия поклонников — вот, что есть у Александра сегодня. Как сложилась личная жизнь музыканта, кто его жена, и почему она находится в тени — читайте в нашей статье.

Будущий артист родился в Запорожье в обычной семье повара и строителя. Саша — второй ребёнок, также у него есть сестра Екатерина.

К сожалению, родителям будущей знаменитости сохранить брак не удалось. Отец часто выпивал, и терпение матери в итоге лопнуло. Александр после этого стал считать себя главой семейства. Он помогал родительнице, как мог. С отцом связь оборвалась почти сразу. Артист сообщил, что родитель «сделал свой выбор, помочь ему стало невозможно».

Ещё в раннем возрасте Панайотов увлекся музыкой. Он посещал музыкальную школу, а в девятилетнем возрасте впервые выступил на школьном празднике. Музыкальный руководитель посоветовал юному дарованию исполнить песню «Прекрасное далеко». Позже музыкальные конкурсы стали частью жизни Александра, из-за которых он даже бросил колледж эстрадного и циркового искусства.

Стать звездой

В 2002 году Панайотов решил попробовать свои силы и подал заявку на проект «Стань звездой». Там он занял второе место. Результат расстроил юношу, несмотря на то, что из 8 тысяч претендентов было отобрано всего 100.

Через год артист решил снова поучаствовать на телешоу. На этот раз судьба привела его на проект «Народный артист». Там он снова занял второе место. Однако на этот раз опыт показался музыканту бесценным.

Уже через два года Панайотов подал заявку на участие в «Евровидении», но не прошёл отборочный тур. Вместо него на конкурс отправилась Наталья Подольская, занявшая всего лишь 15 место.

Отдельным своим достижением Александр назвал участие в телепроекте «Голос». Во время слепых прослушиваний к нему повернулись сразу все наставники, но он пошел в команду Григория Лепса.

«Наставником я выбрал Григория Лепса и не пожалел, он дал мне полную свободу. Я сам выбирал песни, рулил, как мне хотелось», — отмечал исполнитель.

Дойдя до финала, Александр снова не смог стать первым. На это раз его обошла подопечная Леонида Агутина.

После «Голоса» сотрудничество Панайотова и Лепса продолжилось.

Не только певец

Став популярным, Александр начал принимать участие и в других проектах. К примеру, он неоднократно выходил на лед в рамках шоу «Руслан и Людмила» и «Аленький цветочек».

Весной 2025 года артист смог одержать победу в шоу «Маска», обойдя своего коллегу Алексея Гомана.

Несмотря на музыкальный талант, Александр успел сняться в нескольких фильмах и сериалах. Также артист занимается дубляжом. Свой голос он подарил нескольким мультипликационным героям.

Жена, которую артист скрывает

Почти сразу после появления Александра на телеэкранах у него собралась немалая армия поклонниц. Многие девушки без стеснения спрашивали: есть ли у кумира спутница, кто она и чем увлекается?

Сам Панайотов почти два года отмахивался от вопросов о личной жизни и сухо отвечал: избранница у него есть, он не одинок.

Однако вскоре стало известно: певец уже девять лет женат на Екатерине Корнеевой. Девушка является концертным директором мужа.

Несмотря на крепкий брак, детей у пары пока нет. 41-летний Александр отмечает: он мечтает стать отцом троих или даже пяти детей. Пара, по секрету отметил музыкант, уже работает над этим, но пока все во власти «высших сил». Да и работы очень много: новые проекты занимают почти все свободное время певца.

Хитрость во имя любви

Недавно Александр признался: совместная работа со временем стала сильно отражаться на взаимоотношениях пары. Чтобы сохранить брак, певец с супругой пошли на небольшую хитрость. Пара приобрела ещё одну квартиру, рядом со своей. Теперь супруги живут раздельно днем, а ночи и вечера проводят вместе.

Это, признался певец, помогает им не уставать друг от друга и много времени уделять творчеству. Екатерина знает, когда нужно оставить супруга в покое и позволить ему заниматься творчеством.

«Так случилось, что наши квартиры находятся рядом. У меня своё пространство, свой гардероб и своя музыкальная студия, я там пишу песни. А у Кати — рядышком совсем. А вечером мы воссоединяемся, и либо я к ней прихожу, либо она ко мне», — рассказал артист.

Сегодня карьера Александра продолжает развиваться. Исполнитель часто появляется на телевидении и много гастролирует.