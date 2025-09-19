Актриса Надежда Сысоева призналась, что нашла спасение в терапии и вере

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева призналась, что год назад начала работать с психологами и духовниками, поскольку в ее жизни наступил непростой период. Об этом комикесса рассказала в рамках проекта телеканала "Ключ" под названием "5 книг". "На меня свалилось буквально все: реакция на появление в реалити-проектах, роман с парнем, который намного моложе меня, публичное сорокалетие, окончание Comedy Woman и потеря самого близкого человека - моей мамы. Все это произошло в одно лето - и да, заставило меня пойти в терапию", - пояснила артистка. По словам Сысоевой, на данный момент она находится в постоянной терапии с двумя психологами - мужчиной и женщиной. Актриса уверена, что благодаря комплексной работе над собой она "не сошла с ума и не спилась". "Терапия, храм, чтение, путешествия и близкие люди - это то, что помогло мне остаться в адеквате, найти свет и продолжать жить", — поделилась Сысоева. Сейчас, раскрыла звезда Comedy Woman, она поддерживает отношения с двумя духовниками. "Просто батюшка, с которым я, скажем так, начала свой путь, потом переехал из Сретенского монастыря. И поэтому я нашла еще одного батюшку. Но я ни от кого не отказываюсь и со всеми поддерживаю отношения, да", — пояснила она.

