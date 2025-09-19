Как легендарный советский разведчик оставил британцев в дураках

Если человека приговорили к 42 годам тюрьмы, то особо терять ему нечего. Именно так и рассудил Джордж Блейк, осужденный британским судом за работу на советскую разведку. Ему удалось покинуть одну из самых хорошо охраняемых тюрем Великобритании и благополучно добраться до Москвы. Это вовсе не шпионский роман и не сюжет фильма. От этого история Блейка становится еще более захватывающей.

Джордж Блейк, которого на самом деле звали Георг Бехар, родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме, Нидерланды. Когда его страну оккупировали нацисты, родители Георга бежали в Великобританию. Сам он отказался покидать родину и примкнул к движению Сопротивления.

Бехару было всего 18 лет, а выглядел он еще моложе, поэтому идеально подходил в качестве связного. Подросток не вызывал у немцев подозрений и это давало Георгу возможность беспрепятственно перемещаться между отрядами партизан. Дополнительно парень занимался распространением листовок, в которых описывалась реальная обстановка на фронтах и содержались призывы к сопротивлению оккупантам.

Георг очень долго ходил по краю, но в 1942 году его все же вычислило гестапо. К счастью, юный связной быстро сориентировался в ситуации и улизнул из-под носа у нацистов. Он перебрался в Англию, где жили его мать и сестра. Здесь история голландского паренька Георга заканчивается и начинается захватывающая шпионский роман Джорджа Блейка. Именно это имя взял себе Бехар, поступая в морскую офицерскую школу.

© Курсант офицерской школы Джордж Блейк

Парень грезил о море, но после окончания учебы его направили в Управление специальных операций. Блейку поручили вербовку бывших немецких военно-морских офицеров. Но в 1948 году розыск немцев пришлось прервать — Джорджа направили работать в столицу Кореи. В Сеуле офицера британской разведки и застала война, начавшаяся в 1950 году. Когда северокорейские войска захватили город, они в первую очередь арестовали иностранцев.

Как Блейк стал советским шпионом

Так Джордж Блейк попал в специализированный лагерь для дипломатов и миссионеров. Этот эпизод жизни разведчика стал для него переломным. Сегодня некоторые историки говорят, что в лагере Блейка заставили сотрудничать с советскими спецслужбами. Сам он всегда отрицал это и заявлял, что самостоятельно сделал выбор. По словам Джорджа, его поразили бомбардировки мирных деревень и городов американцами. В одном из интервью Блейк сказал:

«Как участник голландского Сопротивления, я всегда ценил вклад СССР в победу над фашизмом, помнил о подвиге советских воинов. Два года я жил под нацистским игом и не понаслышке знал, какое это зло… Я проникся большим уважением к русской истории и несчастной судьбе вашего народа, который много страдал и от внешних врагов, и от внутренних обстоятельств».

Правду говорил Блейк или нет, сегодня никто с уверенностью не скажет. Но тогда он написал письмо в посольство СССР и передал его через охранника лагеря. Предложение сотрудничества заинтересовало советскую сторону, и вскоре Джордж вышел на свободу. В 1953 году, когда война в Корее закончилась, его отправили в Великобританию. Там ничего не подозревавшие англичане дали Блейку задание в Западном Берлине. Разведчик должен был вербовать советских агентов.

Такой вариант идеально подходил для двойного агента. Благодаря заданию британской разведки, он спокойно встречался с советской агентурой и передавал ей важную информацию. Некоторые данные были очень важными. Например, Блейк помог раскрыть создание американской разведкой тоннеля под Восточным Берлином. Если бы этот план удался, то специалисты ЦРУ смогли бы подключаться к секретным военным телефонным линиям СССР.

Разоблачение и суровый приговор

Американцы и англичане несколько лет прослушивали «секретные» разговоры. Специально для них советская разведка запускала отборную дезинформацию. Это был серьезный удар и Блейку его не простили. Его вычислили в 1961 году благодаря предательству польского разведчика Михаила Голеневского. Он сбежал в США и там рассказал о двойном агенте.

© Лондонская тюрьма Уормвуд-Скрабс

В этот момент Блейк находился с заданием в Бейруте и когда его вызвали в Лондон, ничего не заподозрил. Едва разведчик сошел с трапа самолета в лондонском аэропорту, как его тут же арестовали. Суд был быстрым и советского разведчика приговорили к 42 годам тюрьмы. То есть, учитывая, что Блейку было 39 лет, приговор можно было вполне считать пожизненным.

Едва Джордж оказался за решеткой, с ним развелась жена. Первые пять лет заключения были для Блейка ужасными. Разведчика содержали как особо опасного преступника и не спускали с него глаз. Но потом режим ослабили и заключенный даже мог вдоволь гулять во дворе тюрьмы Уормвуд-Скрабс. На прогулке Джордж, к своему удивлению, встретил другого советского разведчика — Конона Молодого.

Это было невероятным везением, ведь шпионов такого уровня, как Джордж и Конон, нельзя держать в одной тюрьме. Разведчики же беспрепятственно прогуливались вместе и их беседам никто не мешал. Возможно, тюремщики посчитали, что Блейк пал духом и уже неопасен.

«Можно сказать, то была административная ошибка. Мы оба проходили там опасными преступниками, должны были бы быть под особым наблюдением. Но у английской контрразведки и у тюремной администрации оказались разные понятия относительно этого самого административного наблюдения. Нас обязаны были содержать отдельно, исключить возможность встреч, а получилось наоборот: ежедневную прогулку мы совершали вместе».

Побег из Уормвуд-Скрабс

Постепенно в голове советского разведчика начал зарождаться план побега. Кроме Конона Молодого, в лондонской тюрьме оказалось немало заключенных, сочувствующих Блейку. Один из них, Шон Берк, решил помочь ему только потому, что считал приговор Джорджу бесчеловечным. Срок Берка подходил к концу и он пользовался некоторыми поблажками. Например, ему иногда разрешали покидать стены тюрьмы.

Берк связался с друзьями Блейка, которые собрали деньги для побега. Еще двое заключенных, Пэт Поттл и Майкл Рэндэлл, помогли раздобыть и пронести в тюрьму портативную рацию. Это было невероятное передовое для середины 60-х оборудование, которого не было даже у полиции.

Дождливым вечером 22 октября 1966 года, когда заключенным и надзирателям показывали кино, Блейк совершил побег. Он смог расшатать решетку на окне камеры и вынуть ее. Мужчина вылез в окно и в сумерках добежал до высокой тюремной стены. Там для него уже была приготовлена веревочная лестница. К сожалению, наверху ограды Блейк оступился и упал. Свалившись за пределы тюремного двора, разведчик получил сильное сотрясение мозга и сломал руку.

В бессознательном состоянии его подобрали сообщники и отвезли в безопасное место. Травмы Блейка были тяжелыми и понадобился врач. Друзьям беглеца удалось найти медика, который на свой страх и риск согласился помогать беглому заключенному.

Спустя несколько дней не вполне оправившегося от падения Джорджа поместили в тайник, сделанный под сиденьями микроавтобуса. В машине ехала семья тюремного товарища Рендэлла, якобы на уик-энд за границу. Так беглеца удалось вывезти сначала в Бельгию, а затем в ФРГ, на границу с ГДР. Там Джордж попрощался со своими спасителями и пешком пересек границу.

Жизнь в СССР: от восторга к разочарованию

Очень скоро Блейк был в Москве, где его встретили с распростертыми объятиями. Ему тут же присвоили звание полковника внешней разведки и выделили четырехкомнатную квартиру. Блейк исчез и вместо него появился советский человек Георгий Иванович Бехтер, разговаривавший со странным, похожим на прибалтийский, акцентом.

Первые недели жизни в СССР были наполнены эйфорией. Но затем разведчик стал замечать различия между Союзом и Западом. Ему не нравилось, что люди вокруг были угрюмы и неприветливы. Также удручал выбор товаров в магазинах и огромные очереди. Блейк старался как можно меньше общаться с посторонними людьми и даже научился сам себя стричь. В интервью журналистам он сказал о своем положении в СССР так:

«Я иномарка, которая приспособилась к российским дорогам».

© Джордж Блейк незадолго до смерти

Умер разведчик Джордж Блейк в декабре 2020 года в возрасте 98 лет. За годы жизни в России он женился, у него родился сын и появились внуки. Иногда его навещали в Москве и дети от первого брака. Незадолго до смерти разведчика спросили, не разочарован ли он тем, что СССР развалился и идеалы не выдержали испытаний. На это старик грустно ответил: