Круче Шварценеггера: история бодибилдера Ли Хейни

Он признаётся, что считал это святотатством — покуситься на рекорд своего кумира… Но удержаься от соблазна не смог.

Биография Ли Хейни

Ли Хейни родился 11 ноября 1959 года в Спартанберге, Южная Каролина, США. Семья Хейни жила очень скромно. Отец работал водителем грузовика. Мать была домохозяйкой. Во многом Хейни благодарит отличную генетику и жизнь на ферме. Он рос крепким ребёнком, почти не болел.

В школьные годы Ли увлекался футболом. После поступления в колледж на факультет лингвистики выступал за студенческую команду. Но параллельно с этим занимался и бодибилдингом. По словам Ли, именно футбол помог ему выстроить режим и научил строгой дисциплине. Вскоре всё его внимание завоевал культуризм.

«Я считаю, что у каждого человека есть своё предназначение. Его нужно понять в себе и потом ему следовать. Моё предназначение в том, чтобы посвятить всего себя бодибилдингу».

Ли усиленно тренировался и в 1979-м принял участие в первых соревнованиях Mr Coastal USA. Занял только четвёртое место, зато получил статус профессионала. При этом у Ли Хейни не было тренера, всю информацию он черпал из журналов.

«Тогда ведь почти не было никаких материалов. Помню, в 11 лет я попросил у родителей на Рождество набор гирь, и мне их купили. К ним прилагалась книга Чарльза Атласа, в которой были прописаны основные принципы тренировки. Вот так и занимался».

Титулы и награды

В 19 лет Ли Хейни выиграл свой первый турнир «Мистер Америка» среди подростков. На «Мистере Олимпия» в 1983 году спортсмен завоевал третье место, а через год вернулся за победой. Титул чемпиона Ли удерживал вплоть до 1991 года. Он побил рекорд самого Арнольда Шварценеггера, завоевал восемь «Олимпий»!

На счету Хейни такие титулы:

«Гран-при Лас Вегас» – 1983, первое место;

«Гран-при Англия» – 1983, второе место;

«Чемпионат мира Про» – 1983, второе место;

«Ночь чемпионов» – 1983, первое место;

«Мистер Олимпия » – 1983, третье место;

«Гран-при Швейцария» – 1983, третье место;

«Гран-при Кубок мира» – 1983, второе место;

«Мистер Олимпия» – 1984, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1985, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1986, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1987, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1988, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1989, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1990, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1991, первое место.

«Сначала у меня и в мыслях не было пробовать ставить какие-то рекорды. Я реалист. Но когда я получил первый титул "Мистера Олимпии", подумал, а неплохо бы выиграть ещё трижды. Потом случились эти самые три раза, потом четыре, и вдруг я получил пятую статуэтку! И тут я почувствовал, что уже не могу остановиться! Однако понимал, что это святотатство – покуситься на рекорд Арнольда. Поэтому мне пришлось тысячу раз подумать, прежде чем я поставил перед собой эту цель – выиграть восьмую в своей судьбе "Олимпию". Ожидал самую жёсткую конкуренцию и потому готовился как никогда. Но именно на этой "Олимпии" победа далась мне непривычно легко».

Тренировки и питание

Соревновательный вес Хейни при росте в 180 см составлял 118 кг, а вес в межсезонье – 112 кг. Окружность бицепса – 51 см, грудной клетки – 153 см, бедра – 70 см, талии – 79 см. Максимальный жим лёжа – 190 кг, в приседе – 220 кг.

Ли Хейни был противником набора огромной мышечной массы. Не раз он критиковал современных культуристов, которые на сцене выглядели просто монстрами. Никакой эстетики, просто груда мышц. Некоторые в соревновательный период набирали под 30 кг! Ли набирал до 6 кг качественной мускулатуры. При этом он, в отличие от многих спортсменов, питался гораздо скромнее. Не по 8-10 тыс. ккал, а всего 3500 в сутки. Белки составляли 30 процентов, углеводы – 55, а жиры – 15.

Также спортсмен не приветствовал частые тренировки до отказа, а придерживался высокообъёмного тренинга. По мнению Ли, при интенсивной и частой нагрузке мышцы изнашиваются и сгорают. Нет времени для отдыха и восстановления, а значит, велик риск трав. Кстати, за всю свою профессиональную карьеру Хейни не получил ни одной серьёзной травмы!

Спортсмен изобрёл собственно упражнение – «тяга Ли Хейни», которое прокачивает заднюю часть дельтовидных мышц. Упражнение можно выполнять и штангой, и гантелями. Оно похоже на шраги, только штанга располагается за спиной. Сгибая локти, поднимается снаряд.

Хейни отдавал предпочтение работе на тренажёрах и блоках, реже тренировался со свободными весами. График выстраивал по принципу – три дня тренировок и один день отдыха. Любимое упражнение Ли – подъём ног в висе, таким образом спортсмен оттачивал пресс.

Ли не раз подчёркивал, что его задача – стимулировать мышцы, а не уничтожать их. И главное – гармоничное сочетание объёмов и рельефа.

«Каждая мышца вашего тела должна быть чёткой и мощной. Рельефность не будет выделяться, если она недостаточно велика — в противном случае это просто нити и тяжи. И, наоборот, мышечная масса сама по себе представляет собой бесструктурный комок».

Ли придерживался двух разных тренировок. Первая направлена на набор массы, а вторая – именно для рельефа. Для набора массы он использовал очень большой вес с небольшим количеством повторений. Для второй тренировки – меньший вес, но большее количество повторений до ощущения изолированного жжения в целевых мышцах.

«Поймите следующее – торопиться нельзя. Создание идеальной фигуры требует много времени. Не месяцев, а лет! Это упорный труд и самоотдача – как в спортзале, так и в питании. Спешка не приведёт к желаемым результатам, терпение и настойчивость – дадут. И мой опыт это доказывает».

Завершение карьеры

Ли Хейни закончил с показательными выступлениями довольно рано, в 32 года. В 1991-м сразу после восьмого титула «Мистер Олимпия» он покинул сферу профессионального бодибилдинга. Но продолжил им заниматься в другой плоскости – открыл два спортзала в Атланте. В 1998 году президент Билл Клинтон назначил Ли председателем президентского совета по физической культуре и спорту.

В 2004 году Ли выкупил огромную ферму, где построил посёлок Haney Harvest House – здесь бесплатно учатся, занимаются спортом сироты и дети из неблагополучных семей. Написал три автобиографические книги, выпустил линейку спортивного питания, ведёт семинары о здоровом образе жизни, выступает на христианском канале.

В свои 65 лет Ли Хейни всё ещё в прекрасной форме.

«Мне нередко приходится чувствовать угрызения совести. Подумать только, сколько отличных парней из-за меня были вынуждены топтаться на нижних ступеньках "Олимпии"! И своим успехом я во многом обязан именно им. Лучшую форму я обрёл, пытаясь превзойти таких гигантов, как Мохамед Маккави, Альберт Беклес, Рич Гаспари и Ли Лабрада. Сегодня я смотрю на все эти золотые статуэтки и думаю: "Боже, сколько за ними драм и трагедий!"»

Личная жизнь Ли Хейни

С будущей супругой Ширли Ли познакомился ещё в школе, в первом классе. У пары есть сын Джошуа и дочь Олимпия (девочка получила имя в честь самого значимого турнира). Не раз спортсмена уговаривали вернуться на соревнования, однако Хейни отверг все предложения. Признался, что не сможет снова подвергнуть жену таким испытаниям.