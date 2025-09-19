Главная тайна биографии Ленина: что засекретило руководство СССР

В советской историографии Владимир Ильич Ленин представал не как живой человек, а как монументальный символ революции. Любая информация о его происхождении, которая могла бы очеловечить вождя или выбиться из стройной концепции «пролетарского leaderа», тщательно фильтровалась и засекречивалась. Лишь с падением СССР архивы начали приоткрывать тайны его сложной и многонациональной родословной, каждая ветвь которой могла бы стать сюжетом для отдельного исторического расследования.

Отец

Официально отцом Владимира Ульянова значится Илья Николаевич Ульянов, выдающийся педагог, дослужившийся до чина действительного статского советника, что давало право на потомственное дворянство.

О его собственном отце, Николае Ульянине, долгое время было известно мало. Как выяснилось, он был крепостным крестьянином из Нижегородской губернии, получившим вольную и перебравшимся в Астрахань, где стал известным в городе портным. Писательница Мариэтта Шагинян, одной из первых исследовавшая генеалогию Ленина, выдвинула версию о его калмыцких корнях по линии бабушки, Анны Смирновой. За эту крамольную по тем временам гипотезу ее книгу «Семья Ульяновых» изъяли из оборота на два десятилетия.

Существует и конспирологическая версия, озвученная историком Акимом Арутюновым. Он утверждал, что биологическим отцом Ленина мог быть домашний врач Ульяновых Иван Покровский, с которым у Марии Александровны якобы был роман. В качестве доказательства историк ссылался на черновик диплома Владимира Ильича, где его отчество сначала было указано как «Иванович», а затем исправлено на «Ильич».

Немецкие и шведские корни

Мать Ленина Мария Александровна до замужества носила фамилию Бланк. Ее дедом со стороны матери был Йоганн Готлиб Гроссшопф. Он родился в 1766 году в Любеке в семье немцев. Его предки в 14-ом веке были преимущественно арендаторами и владельцами мельниц, но среди них можно найти также много интеллектуалов тех времен: магистров, врачей, аптекарей. В родословной деда матери Владимира Ильича встречается фамилия Курциус, среди представителей которой есть разные выдающие личности: профессор философии, известный археолог, романист и даже трехкратный президент Любека.

На постоянное проживание в Россию дед Марии Александровны Йоганн Гроссшопф переехал еще в юношестве. В возрасте 27 лет он женился на Анне Беате Эстедт. Она была дочерью шведа, который преподавал гравировальное искусство в Академии искусств Петербурга. Отсюда шведские корни в родословной Ленина. Пара, представлявшая выходцев из Германии и Швеции, хорошо адаптировалась на новом месте, сохранила знание родных языков и сумела создать обеспеченную и благополучную семью. У них родилась дочь Анна, которая впоследствии стала супругой Александра Бланка. Мариэтта Шагинян выдвигала версию, что он был украинцем, однако у деда Владимира Ильича, как оказалось, были еврейские корни.

Еврейские корни

В 1924 году, после смерти вождя, Секретариат ЦК ВКП дал задание его сестре Анна Ильиничне Ульяновой собрать информацию по родословной их семьи. В этом ей помогала сестра Мария. Анна Ильинична при изучении семьи Бланк отмечала: «Фамилия казалась нам французского корня, но никаких данных о таком происхождении не было. У меня лично довольно давно стала являться мысль о возможности еврейского происхождения, на что наталкивало, главным образом, сообщение матери, что дед родился в Житомире – известном еврейском центре».

Именно Анна Ильинична обнаружила документы, которые подтверждали, что Александр Бланк, их дед по матери, является сыном житомирского еврея Моши Ицковича Бланка. Когда она сообщила об этом Сталину, тот приказал: «Молчать о нем абсолютно!». В результате эта информация была обнародована только в 1992 году, когда письма Ульяновой опубликовались в журнале «Отечественные архивы».

Интересно, что Моша Ицкович носил такую странную для еврея фамилию. Мать его была минской еврейкой, а отец занимал большую должность в Минске. Предполагается, что он эмигрировал в Россию после революции во Франции. В связи с этим еврейская община Минска не пожелала регистрировать Мошу с еврейской фамилией, поэтому, вероятно, он был записан под фамилией с французским корнем.

Похоже, неприязнь к евреям осталась у прадеда Ленина на всю жизнь. Он даже писал императору Николаю I с предложением обязать евреев молиться за него и императорскую семью и запретить им носить национальную одежду. Он обратил в православие и обоих своих сыновей, которые после крещения получили имена Александр и Дмитрий, что дало им возможность попасть в Императорскую медико-хирургическую академию в столице. Так дед Ленина сумел поступить на государственную службу, сделать неплохую карьеру и приобрести право на потомственное дворянство.