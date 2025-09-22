Старейшая жительница планеты рассмешила короля Карла III

Британский король Карл III посетил старейшего человека в мире – Этель Катерхэм, которая родилась 21 августа 1909 года, пережила русскую революцию, Великую депрессию, две мировые войны и пандемию COVID-19.

Во время визита короля Карла III миссис Катерхэм порадовала гостя воспоминаниями о его коронации принцем Уэльским в 1969 году, когда тому был 21 год, пишет Independent.

«Все девушки были в тебя влюблены и хотели выйти за тебя замуж», – заявила дама, заставив короля хохотать от души.

Последняя выжившая подданная Эдуарда VII, миссис Катерхэм стала старейшим человеком в мире в апреле 2025 года, когда стало известно о смерти бразильской монахини Ины Канбарро Лукас в возрасте 116 лет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, житель Честерского дома престарелых Уильям Уоттс отпраздновал 100-летие и поделился секретом долгой и счастливой жизни, а также острого ума в столь преклонном возрасте. Кроме того, эксперт объяснил, что сильнее всего влияет на долголетие.