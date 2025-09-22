Предсказатель или мистификатор? Кем на самом деле был Вольф Мессинг

Как его только не называли: главный медиум СССР, великий пророк, ясновидец, чародей, телепат. Вольф Мессинг так и остался в истории загадкой, хотя о нем написаны десятки книг, сняты документальные фильмы и сериалы.

Известно, что к его пророчествам прислушивался даже Иосиф Сталин. Хотя прежде чем поверить в предсказания медиума, глава СССР подверг его нескольким испытаниям. Рассказываем, кем был Вольф Мессинг, и что связывало предсказателя с советским вождем.

Видел будущее уже в раннем детстве

Сын небогатых польских евреев, Вольф Мессинг родился 10 сентября 1899 года в городке Гура-Кальвария, недалеко от Варшавы. В те времена эта территория была частью Российской империи. Он был четвертым сыном в семье, его мать умерла от чахотки, когда он был еще ребенком, а отец растил детей по-спартански.

В детстве мальчик страдал лунатизмом и бродил по дому с закрытыми глазами. Чудеса он начал демонстрировать почти с пеленок. В шесть лет он рассказал отцу, что ему приснилось, как любимая корова – кормилица семьи – умирает. Уже на следующий день так и случилось. Затем Вольф сказал незнакомому продавцу на рынке, чтобы тот не волновался из-за долга: сосед отдаст ему деньги. Так и случилось. Видимо, кто-то посоветовал мальчишке развивать свои способности. И вскоре он научился входить в состояние сомнамбулического транса даже в дневное время.

В шесть лет его определили в хедер — начальную школу при синагоге, аналог церковно-приходских школ. Там он поразил учителей своей феноменальной памятью. Раввин помог юному Мессингу попасть на учебу в Иешибот – школу, где готовили раввинов. Там он провел за усердными занятиями еще несколько лет.

Но мальчик не хотел становиться раввином. Ему было гораздо интереснее экспериментировать со своими способностями, тренировать их, открывая в себе все новые возможности. Уже тогда он начал первые эксперименты с гипнозом, делая внушения преподавателям, одноклассникам и совсем незнакомым людям.

Расплачивался фантиками и никогда не был пойман

В 14 лет Мессинг бежал из родного города: сел в первый попавшийся поезд и забился под лавку. Уже потом выяснилось, что этот поезд идет в Берлин. Контролер заметил под лавкой мальчугана и потребовал билет. Отчаяние охватило подростка, но он решил рискнуть: решительно протянул контролеру кусок оберточной бумаги. Глядя мужчине в глаза, Мессинг послал ему мощное внушение, что это билет. И ведь сработало! Тот пробил бумажку компостером и говорит: что же ты под лавкой-то сидишь, раз билет у тебя есть.

Так Вольф Мессинг попал в Берлин. Там он работал посыльным, мыл посуду, чистил обувь. А также продолжал эксперименты над собой и окружающими. Прежде всего, стал активно гипнотизировать людей: ездил без билета, вручая кондуктору бумажку. Расплачивался фантиками, выдавая их за деньги. В своих мемуарах он писал, что его ни разу его не поймали на мошенничестве. Но все же жил он в то время очень трудно. Скудные заработки не позволяли ему нормально питаться, он голодал, и однажды потерял сознание прямо на улице. В больнице, куда он попал вслед за этим, пульс не прощупали, сочли юношу мертвым и отправили тело в морг. Через три дня практикант, готовивший тело к вскрытию, обнаружил в нем признаки жизни, и Мессинга вернули к жизни.

Встречался ли Мессинг с Эйнштейном и Фрейдом?

Эта история заинтересовала немецкого психиатра и невропатолога, профессора Франца Абеля. Тот взял Вольфа Мессинга к себе, обнаружил у юноши сверхспособности и развил их: обучил умению управлять своим организмом, а также тонким психологическим трюкам, в том числе – читать мысли и внушать их. Франц Абель помог становлению Вольфа Мессинга как артиста. От него молодой человек узнал много нового, в том числе – о великих ученых Зигмунде Фрейде и Альберте Эйнштейне.

В автобиографической книге «О самом себе» Мессинг утверждал, что в 1915 году, в возрасте 16 лет, встречался в Вене с Эйнштейном и Фрейдом, которым продемонстрировал свои паранормальные способности. Как рассказывал гипнотизер, ученые предсказали ему великое будущее. В то время проверить эту информацию было сложно, и ее приняли на веру. Многие авторы впоследствии писали об этом, как о достоверном факте. Однако впоследствии биографии этих истрических личностей были исследованы и сегодня известны до мельчайших подробностей. Ни Эйнштейн, ни Фрейд в своих записях не упоминают этого события и своего знакомства с Мессингом. Также биографы Эйнштейна установили, что в период с 1913 по 1925 год он не приезжал в Вену. Скорее всего, история о встрече Мессинга с Фрейдом и Эйнштейном – его вымысел.

Чем Мессинг поражал публику

В начале XX века по всему миру прокатилась волна моды на спиритизм, гипноз, мистику и жутковатые диковинки. В городах Европы гастролировали передвижные паноптикумы, демонстрирующие восковые фигуры, причудливых существ, уродцев и редкости. Выступали с таинственными опытами медиумы, гипнотизеры и иллюзионисты. Все это вызывало невероятный интерес публики!

Таланты Вольфа Мессинга пришлись в этот момент как нельзя кстати. Он с блеском демонстрировал силу своего гипноза, давал зрителям мысленные задания, рассказывал прошлое людей и предрекал их будущее, а также угадывал, что находится у них в карманах. Все это артист обставлял, как эффектное шоу, граничащее с мистикой.

Берлин, Париж, Вена – Мессинг гастролировал по всей Европе, оставляя за собой толпы восторженных почитателей. В автобиографической книге он описывает эпизоды своей славы и невероятные приключения.

В своей автобиографии Мессинг писал о своих неоднократных встречах с лидером Польши маршалом Пилсутским, о том, что он якобы предсказал ему, что Гитлер вскоре нападет на Польшу. С Гитлером у Мессинга вообще были сложные отношения. Самый яркий эпизод он описывает так, что, якобы выступая в 1937 году в Варшавском театре, он предсказал смерть фюрера.

На следующий день все польские газеты писали о том, что экстрасенс предсказал смерть вождю Третьего рейха. Гитлер был в ярости. Он приказал найти этого еврейского шарлатана. Мессинг был объявлен личным врагом Гитлера. И за его голову была обещана награда в 200 тысяч рейхсмарк.

Согласно другой истории, в 1939 году, после оккупации Польши, нацистское руководство приказало взять Мессинга живым или мертвым. Мессинг, не успевший бежать из города, наткнулся на немецкий патруль, был схвачен и попал в тюрьму. «Я узнал афишу, расклеивавшуюся гитлеровцами по городу, где сообщалось о награде за мое обнаружение», – пишет Мессинг. Далее он силой мысли отдал приказ всем конвоирам тюрьмы собраться у него в камере. Вот как он это описывал: «Когда они все, повинуясь моей воле, собрались в камере, я, лежавший совершенно неподвижно, как мёртвый, быстро встал и вышел в коридор. Мгновенно, пока они не опомнились, задвинул засов окованной железом двери».

История великолепна! Но, к сожалению, подтверждений ей не нашлось. Исследователи не обнаружили в архивах ни документов о его розыске, ни имени Мессинга в списках заключенных.

Скорее всего, известность пришла к Мессингу уже позже, в России. А в 1930-х годах его имя не упоминается даже в журналах, посвящённых паранормальным явлениям, магам и предсказателям.

Предсказания, которые сбылись

Но даже если допустить, что в своей автобиографической книге Мессинг приукрасил события или даже приврал, это все равно не делает его шарлатаном. Поскольку широко известны его предсказания, сделанные публично. Вот они-то как раз по большей части сбылись. Так что прорицателем он был самым настоящим. Вот некоторые из его предсказаний:

• В начале Великой Отечественной войны Мессинг утверждал, что СССР победит, и это произойдет в мае 1945 года.

• Мессинг предостерег сына Сталина Василия, чтобы он ни в коем случае не летел на одном борту с хоккейной командой ВВС МВО в Свердловск в январе 1950 года. Сталин-младший послушался. Самолет в результате рухнул.

• Мессинг предсказал, что Сталин умрет в день еврейского праздника. Вождь народов действительно скончался 5 марта 1953 года – в Пурим.

• В 1974 году, уезжая на операцию, Мессинг сказал, что больше в свой дом не вернется. Он умер в больнице.

• Незадолго до своей кончины Мессинг заявил белорусскому журналисту, что в Беларуси еще долгие годы будет только стабильность, мир и спокойствие. И что Беларусь никогда и ни с кем не развяжет войну.

Есть и другие масштабные предсказания, которые пока не сбылись или сбылись частично. Они поражают тем, что были сделаны в 60-х годах прошлого века, когда глобальные процессы, формирующиеся в мире, были еще не очевидны, а сами предсказания казались абсурдными. Вот некоторые из них.

• В первой четверти XXI века из-за маленького кусочка земли начнется глобальный кризис, который приведет к разрухе в мире.

• Мессинг утверждал, что в будущем самой серьезной угрозой для России будет ее стратегический партнер – Китай.

• Третья мировая война должна начаться в результате удара Китая по Японии и Тайваню.

• США к середине XXI века, по провидению Мессинга, потеряет всякое лидерство в мире и станет второсортным государством.

Что связывало медиума со Сталиным

Известно, что в 1939 году Мессинг из оккупированной Польши бежал в СССР. При переходе границы он был задержан советскими пограничниками, которые передали его в НКВД. Несколько месяцев Мессинг просидел в советской тюрьме, пока сотрудники советских спецслужб решали, не является ли он агентом иностранной разведки. Это точно не вымысел, так как об этом существуют воспоминания его сокамерника, который тоже был задержан при пересечении государственной границы.

Но дальше истории об отношениях, которые якобы связывали Вольфа Мессинга со Сталиным, далеко не так очевидны. Существует несколько легенд, связанных с взаимоотношениями Мессинга и Сталина. Среди них – о том, что Сталин якобы встретился с ним в Гомеле в 1940 году. На этой встрече Иосиф Виссарионович хотел узнать, как обстоят дела в Польше, где в это время уже шли военные действия.

Затем якобы последовала проверка способностей Мессинга. Сталин не верил в них. Сперва была проверка в Госбанке. По легенде, Мессинг загипнотизировал кассира и вынес из банка 100 тысяч рублей, а затем принес их Сталину.

Следующая проверка была в Кремле. Мессинг утверждал, что Сталин пригласил его в Кремль, но не выдал пропуск для выхода с территории. Гипнотизер вышел за пределы Кремля и вернулся обратно, объяснив, что просто внушил охранникам мысль: «Идёт генерал, козыряйте и пропускайте».

Однако обо всем этом известно только из книги самого Вольфа Мессинга. Документальных подтверждений этому нет. А ведь все встречи Сталина тщательно документировались в специальных тетрадях, полный список всех его посетителей с 1927 по 1953 год известен. И имени Вольфа Мессинга среди них нет. Нет его фамилии и среди архивных документов о посетителях Сталина. Так что его визиты в Кремль, скорее всего, тоже выдумка. Тем не менее со Сталиным он все же мог общаться, в том числе на даче вождя.

Фактом является то, что именно при Сталине популярность Мессинга была самой высокой. Так что он все же был обласкан «отцом народов». И это при том, что в СССР, в отличие от Польши и других европейских стран, «сеансы черной магии», номера с телепатией и гипноз не были распространены, поскольку официальная пропаганда этого не одобряла.

Возможно секрет успеха Мессинга в том, что артист заявлял, будто бы не верит в паранормальные явления и передачу мыслей на расстоянии, а все его выступления основаны на знании человеческой натуры. Свой успех он приписывал опыту наблюдения за людьми и умению считывать малейшие телесные сигналы, которыми «подопытный» зритель на сцене выдавал свои намерения или мысли. Официальная пропаганда не критиковала номера Мессинга – в первую очередь потому, что в конце следовало их частичное разоблачение.