Что хорошего Малюта Скуратов сделал для России

В истории России нет фигуры столь же одиозной и окруженной мрачным ореолом, как Малюта Скуратов. Его имя стало нарицательным для жестокости и беспрекословного служения власти. Однако его реальная роль в механизме опричного террора часто мифологизирована.

Восхождение «худородного» опричника

Вопреки расхожему мнению, Скуратов не стоял у истоков опричнины. Выходец из незнатного рода, он выдвинулся на первые роли лишь в последние три года её существования. Его образ как всемогущего палача во многом сформировали записки иностранных авантюристов, таких как Генрих Штаден и Альберт Шлихтинг, участвовавших в карательных походах. В то время как более респектабельные дипломаты (например, англичанин Джером Горсей) часто даже не упоминают его имени.

Первое дело

Первым серьезным поручением Скуратова стало расследование земского заговора в 1567 году. На фоне тяжелой Ливонской войны царь Иван Грозный, опасавшийся измены, поручил ему допросы в вотчине боярина Федорова-Челяднина. Проявив крайнюю жестокость, Скуратов замучил 39 человек из числа дворни, добыв нужные показания. Эта «работа» была замечена царем и открыла Малюте путь наверх.

Устранение царского конкурента

Следующим важным поручением Малюты стала расправа с последним удельным князем – двоюродным братом царя Владимиром Старицким. Грозный после боярского заговора везде видел крамолу. До царя дошли слухи, что новгородцы хотят возвести на престол князя Владимира – единственного царского конкурента княжеской крови.

Однако просто так с опасным соперником Иван Васильевич расправиться не смог. Было сфабриковано дело об отравителях, в которые записали царского повара Моляву и его сыновей, которые ездили в Нижний Новгород за белорыбицей, когда там находился князь Владимир.

Царь вызвал брата в Александровскую слободу. На последней ямской станции перед слободой лагерь Владимира Андреевича внезапно окружили опричные войска. В шатер к удельному князю явились опричники Василий Грязной и Малюта Скуратов – знатным боярам царь уже не доверял.

Они объявили, что царь считает его не братом, но врагом. Поскольку Иван Грозный побоялся в открытую казнить кровного родственника, Скуратов и Грязной "уговорили" князя выпить кубок с ядом.

Непокорный митрополит

Расправившись с неугодным князем, царь задумал поход на Новгород. Чтобы представить это богоугодным делом Грозный решил получить благословение от опального митрополита Филиппа, которого он прежде сослал за выступления против опричнины в Тверской Отроч монастырь в Старицу.

На переговоры с Филиппом был отправлен Малюта. Когда он зашел в келью Филиппа – тот молился. Малюта обратился к владыке: «Благослови царя идти в Новгород».

«Благословляют только добрых на доброе, – отвечал Филипп. – Но делай то, для чего ты послан; не обманывай меня, испрашивая дар Божий».

Поняв, что уговорить митрополита не сможет, Скуратов бросился на святителя и задушил его подглавием (подушкой). После этого, вышедши из кельи, он сказал игумену и братии, что Филипп умер от угара, и велел похоронить его. Царь рассудил, что на все воля Божья, и наказывать за самоуправство Малюту не стал.

Новгородский разгром

Вопреки распространенному мнению в новгородском разгроме Малюта не участвовал. Сохранился то ли подлинный отчет, то ли "сказка" Скуратова: «В ноугороцкой посылке Малюта отделал 1490 человек (ручным усечением), и с пищали отделано 15 человек». По дороге в Новгород опричный отряд Малюты в Торжке и Твери перебил 500 полочан, выселенных из Полоцка после завоевания города русскими.

Узнав об этом, 19 пленных татар, что содержались в тюрьме Торжка, решили дорого отдать свою жизнь. Когда дело дошло до них и начались казни под руководством Малюты, они напали на него с ножами и исполосовали ему живот, так что «выпали внутренности». Татар расстреляли из пищалей. Будучи тяжело ранен, Скуратов не мог дальше руководить экзекуциями. Следовательно, его отчет касался исключительно того этапа, когда экспедиция дошла до Твери и Торжка. Но при этом Скуратов перебил больше народа, чем царь во время разгрома Новгорода и Пскова.

Браки по расчету

Неправильно видеть в Малюте только палача. Он был хитрым и расчетливым придворным. После своего возвышения он выдал своих дочерей за представителей знатнейших фамилий. Одна дочь Скуратова стала женой князя Глинского, другая – Дмитрия Шуйского, брата царя Василия Шуйского. Третья дочь Мария вышла замуж за будущего царя Бориса Годунова и сама стала царицей.

Закат опричнины и смерть Малюты

Опричный режим долго не продержался. В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву - опричное войско не смогло защитить столицу. Царь в гневе казнил многих опричных воевод. Положение немного исправилось в следующем году, когда земское войско нанесло серьезное поражение крымчакам в битве при Молодях. Однако в 1572-м опричное войско все-таки было распущено. Опричникам был дан шанс реабилитироваться, их отправили на штурм крепости Вейсенштейн, в которой засели шведы.

В этом походе Малюта не получил, как прежде, места дворового воеводы. 1 января 1573 г. несколько думных дворян, в их числе Скуратов и Грязной, были посланы в проломы крепости на приступ. Обычно воеводы щадили дворян и составляли штурмовые колонны из боярских холопов и стрельцов.

Скорее всего, дворяне сами напросились на опасное дело, чтобы доказать свою преданность. Малюта был убит во время приступа. Царь велел похоронить своего палача в Иосифо-Волоцком монастыре и пожертвовал на его помин немаленькую сумму – 150 рублей. Однако в памяти народной Малюта так и остался душегубом.