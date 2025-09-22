Тарас Шевченко: что не так с биографией главного украинского поэта

Тарас Шевченко — фигура, давно вышедшая за рамки национального символа Украины. Его судьба и творчество — это сложный сплав трагической личной истории, политических идеалов и уникального двуязычного культурного наследия, которое и сегодня вызывает оживлённые дискуссии.

Двуязычный гений

Происхождение Шевченко хорошо известно: он родился крепостным и прошёл долгий путь к свободе. Однако его творческое наследие ставит перед нами интересный вопрос о культурной идентичности.

Принято считать Шевченко основателем современного украинского литературного языка. Его поэтический сборник «Кобзарь» — настоящий памятник украинской словесности, вдохновлённый народным фольклором. Но если мы посмотрим на объём написанного, картина окажется сложнее.

Прозаическое наследие Шевченко — а это около 20 повестей — было создано исключительно на русском языке. Его обширная переписка также велась преимущественно по-русски. Таким образом, значительная, если не большая, часть его литературного багажа принадлежит русской культуре. Этот парадокс — поэт, ставший символом украинского возрождения, мысливший и писавший прозу по-русски, — отражает сложную культурную реальность Российской империи XIX века.

Выкупленная свобода

Талант Шевченко не ограничивался словом. Природа щедро одарила его даром живописца. Будучи крепостным художником помещика Энгельгардта, он был отправлен в Петербург для обучения.

Именно в северной столице судьба ему улыбнулась. Его талант заметили Василий Жуковский, Карл Брюллов и Алексей Венецианов. Чтобы выкупить молодого человека из крепостной зависимости, была организована лотерея, где разыграли портрет Жуковского кисти Брюллова. За колоссальную по тем временам сумму в 2500 рублей (цена небольшого имения) Шевченко получил вольную.

Позднее, уже будучи известным поэтом, он вернулся к искусству и достиг больших высот в гравюре, став первым поэтом в Российской империи, удостоенным звания академика Академии художеств.

Музей одной книги

Наибольшим вкладом в мировую культуру стали, конечно, стихи Тараса Шевченко. Истоки лучших его стихов в украинском фольклоре. Причём он так гармонично использует образы народного творчества, что порой трудно понять, где используются цитаты из фольклора, а где начинается чисто авторский текст.

Есть мнение, что русские критики не очень-то поощряли увлечение Шевченко «мужицким малороссийским диалектом». И вообще не приветствовали нарождение украинской литературы. Однако отзывы знаменитого критика Виссариона Белинского о первых сборниках поэта «Кобзарь» и «Ластовка» были весьма благожелательными. «Кобзарь» стал самой знаменитой книгой Шевченко. Только при его жизни он переиздавался 4 раза. А в советское время общий тираж «Кобзаря» перевалил за 8 миллионов. Стихи из этого сборника переведены более чем на 100 языков мира. В городе Черкассы в 1989 году открылся единственный в мире музей, посвящённый одной книге. И книгой этой стал «Кобзарь».

Хохлацкий радикал

Что на самом деле вызывало раздражение Белинского, так это неумеренная и неоправданная дерзость Шевченко по отношению к сильным мира сего. В частности известно его гневное письмо по поводу поэмы «Сон».

«…Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля — один на г<осударя> и<мператора>, другой — на г<осударын>ю и<мператриц>у. Читая пасквиль на себя, г<осударь> хохотал, и, вероятно, дело тем и кончилось бы, и дурак не пострадал бы, за то только, что он глуп. Но когда г<осударь> прочел пасквиль на и<мператри>цу, то пришел в великий гнев, и вот его собственные слова: «Положим, он имел причины быть мною недовольным и ненавидеть меня, но ее-то за что?» …Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, будь я его судьею, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого рода либералам. Это враги всякого успеха. Своими дерзкими глупостями они раздражают правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где нет ничего…»

Панславянство

Тарас Шевченко при всём том не был русофобом. Скорей, его можно записать в разряд панславистов. Правда, он мечтал, что в будущем, Украина, как и другие славянские государства, должна получить некий автономный статус в «славянской федерации», считал, что именно Киев, а не Москва должен стать столицей этого многонационального государства. Подобные идеи он высказывал, будучи членом Кирило-Мефодиевского общества.

Плодотворная ссылка

Гнев Николая I на оскорбительные выпады Шевченко вылился в то, что его не только отправили в ссылку рядовым солдатом в «оренбургскую глушь», но и запретили ему писать и рисовать. Это, конечно, было жестокое наказание для талантливого поэта. Впрочем, в России того времени самые жестокие наказания зачастую искупались добросердечием их исполнителей. Офицеры, под началом которых служил рядовой Шевченко, сделали его жизнь вполне сносной. Он спал и питался отдельно от других солдат, нередко посещал «званые обеды» и прочие «аристократические посиделки». О том, как соблюдался им запрет на творчество можно судить по тому, что большинство своих повестей Тарас Григорьевич написал как раз во время ссылки.

Гравер

