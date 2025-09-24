Как сложилась судьба жены Ленина

Надежда Крупская была женой Владимира Ленина и активной участницей революционного движения. Она внесла большой вклад в развитие образования в Советском Союзе и партийную работу. «Рамблер» расскажет о ключевых моментах жизни Крупской.

Ранние годы и путь к революции

Надежда Крупская родилась 14 февраля 1869 года в Санкт-Петербурге. Ее отец, Константин Игнатьевич Крупский, служил офицером, а мать, Елизавета Васильевна Тистрова, происходила из рабочего класса. После смерти Крупского в 1883 году семья столкнулась с материальными трудностями. Бедность заколила характер Надежды.

В начале 1890-х годов Крупская присоединилась к марксистским кружкам. Она преподавала грамоту и арифметику рабочим, занималась самообразованием и организационной деятельностью. Этот опыт повлиял на ее педагогические взгляды, где она подчеркивала важность массового просвещения.

Брак с Лениным

Крупская познакомилась с Владимиром Ульяновым (будущим Лениным) около 1894 года на марксистских собраниях. Когда Ленина арестовали и отправили в ссылку в Сибирь, Крупскую тоже сослали, но в другую губернию. Однако ей удалось добиться разрешения жить вместе с ним в селе Шушенском — при условии, что они поженятся. Так, в июле 1898 года состоялась их свадьба.

Эмиграция и подпольная деятельность

После окончания ссылки в Шушенском (1898–1900) Надежда Константиновна вместе с мужем уехала сначала в Петербург, где они пытались наладить подпольную работу. В 1900-м Ленин принял решение выехать за границу, чтобы издавать там газету «Искра» — ее невозможно было легально печатать в России. Крупская присоединилась к нему.

С этого времени начались долгие годы эмиграции. Супруги жили в разных странах Европы:

Женева (Швейцария) — здесь Крупская работала секретарем редакции «Искры», вела переписку с подпольными организациями в России.

Мюнхен (Германия) — первый этап издания газеты.

Лондон (Англия) — редакция «Искры» некоторое время находилась там; Крупская фактически выполняла роль «почтового узла» между Европой и Россией.

Париж (Франция) — здесь они жили несколько лет; именно во Франции и началось ее соперничество с Инессой Арманд, близкой соратницей Ленина, с которой у них возможно была интимная связь.

Эмиграция стала вынужденным решением: в России над ней, как и над Лениным, постоянно нависала угроза ареста. Крупская выполняла роль связного, секретаря, организатора — по сути, обеспечивала работу подполья за границей.

С 1900 года и почти до самой революции Надежда Константиновна жила за границей. Окончательно вернулась в Россию только в апреле 1917 года, вместе с Лениным, в знаменитом «пломбированном вагоне» через Германию и Финляндию.

Вклад в образование

После 1917 года она сосредоточилась на просвещении: библиотечном деле, образовании взрослых и школьных реформах. С 1929 по 1939 год она занимала пост заместителя наркома просвещения.

Через библиотеки Крупская проложила путь к образованию для взрослых. Она выступала за массовый доступ к книгам, устранение сословных барьеров в читальнях и просветительские практики для рабочих и крестьян.

Последние годы и смерть

Долгие годы Крупская страдала от аутоиммунного заболевания щитовидной железы, известного как болезнь Грейвса. Ей сделали операцию, которую провел Теодор Кохер, нобелевский лауреат по медицине. Но после хирургического вмешательства начались осложнения. В результате официальной причиной смерти стал острый аппендицит с перитонитом после операции. Надежду Крупскую похоронили в некрополе у Кремлевской стены.

