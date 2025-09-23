Россиянка подсадила на наркотики девятилетнего сына и проехалась с ним в такси

Жительница Энгельса Саратовской области подсадила на наркотики девятилетнего сына и проехалась с ним в такси. Водитель заснял путь на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как ребенок в неадекватном состоянии мечется по салону автомобиля. Мальчик пытается выбраться из машины, при этом россиянка игнорирует все его действия. Таксист пытается остановить ребенка.

Как утверждает Baza, мать мальчика отправили в заключение. Несовершеннолетнего определили жить с бабушкой и дедушкой, однако, по некоторым данным, употреблять наркотики он не перестал.

У мальчика было зафиксировано четыре передозировки, школьник уже проходит лечение в наркологической клинике.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске восьмилетнего школьника поставили на учет в полицию из-за алкоголизма.

Мальчик находится на индивидуальном курсе психокоррекции, спиртные напитки не употребляет, разъяснила психиатр-нарколог.