Забытый наследник президента. Куда пропал Виктор Лукашенко?

Николай Лукашенко с каждым днем все чаще появляется на официальных мероприятиях рядом с отцом, а хештег #колялукашенко стал трендом. Но где же его старший брат? Еще совсем недавно именно Виктор был правой рукой президента, курировал весь силовой блок страны и считался наследником политической династии. Сегодня же 49-летний Виктор Александрович словно растворился в белорусской политике, оставив за собой лишь скромную должность главы Национального олимпийского комитета.

Железная рука отца и суровое детство

История старшего сына белорусского лидера началась далеко не с золотой колыбели. Виктор появился на свет в обычной семье в Могилеве, но его ранние годы были омрачены серьезными проблемами со здоровьем. Болезни мальчика заставили родителей кардинально изменить жизнь – они переехали в деревню, а мать оставила работу преподавателя, чтобы полностью посвятить себя лечению сына.

Александр Лукашенко никогда не скрывал своих методов воспитания старшего наследника. В одном из интервью он откровенно признался:

«Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом».

© Александр Лукашенко с сыновьями. Слева направо: Виктор, Николай и Дмитрий

Такая «школа жизни» сформировала характер будущего высокопоставленного чиновника. В отличие от своих братьев, Виктор никогда не позволял себе публичных выходок или эмоциональных заявлений. Он стал воплощением сдержанности и дисциплины.

После окончания школы юноша поступил на факультет международных отношений Белорусского государственного университета, а позже добровольно вступил на службу в элитное подразделение пограничных войск. Никаких привилегий ему не предоставлялось — прохождение службы осуществлялось наравне со всеми. По её завершении он достиг звания капитана и был награждён медалью за выдающиеся заслуги в обеспечении охраны государственной границы.

Стремительный взлет по карьерной лестнице

Дипломатическая карьера Виктора началась традиционно – с должности третьего секретаря в МИДе. Но уже в 2005-м произошел резкий поворот. Отец назначил сына своим помощником по национальной безопасности, фактически доверив ему курирование всего силового блока страны.

Формально такое назначение противоречило законодательству о запрете непотизма, но военная служба Виктора в спецназе позволила обойти это ограничение. На протяжении 15 лет он оставался в тени, методично выстраивая систему, которая должна была обеспечить безопасность режима.

При Викторе появился оперативно-аналитический центр, занимающийся информационной безопасностью, значительно возросла роль Службы охраны президента. Он лично курировал самые деликатные вопросы – от подготовки спецназа до международных контактов с силовыми структурами других стран.

Загадочная отставка в разгар протестов

Однако в 2021 году произошло нечто неожиданное. В период усиленного внешнего давления на Беларусь, на фоне последствий масштабных протестов 2020 года, Александр Лукашенко резко отправил своего старшего сына с ключевой государственной должности. Официальное объяснение звучало расплывчато — якобы переход на позицию, подразумевающую избрание.

Практически одновременно с этим Виктору Лукашенко было присвоено звание генерал-майора в отставке, а уже в феврале он занял пост главы Национального олимпийского комитета, сменив на этом месте самого президента. Совпадение? Политические аналитики считают, что нет.

Смена позиций произошла именно тогда, когда Беларусь оказалась под жесточайшими международными санкциями. Виктор, долгие годы остававшийся в тени, вдруг стал слишком «засвечен» для международного сообщества. Его роль в подавлении протестов и связи с силовыми структурами сделали его токсичной фигурой для западных партнеров.

Семейные приоритеты против публичной славы

В отличие от младшего брата Николая, который активно строит медийный образ, Виктор сделал ставку на семейные ценности. Его жена Лилия, с которой он знаком с детства, руководит художественным салоном в Минске. Четверо детей – дочери Виктория и Валерия, сыновья Александр и Ярослав – остаются вне публичного поля.

Семья известна благотворительной деятельностью, особенно в работе с детскими домами. Но даже эти активности освещаются дозированно, без излишнего пиара. Виктор предпочитает мотоциклы и фантастические романы шумным тусовкам и светским мероприятиям.

Влияние из тени или полная опала?

Сегодня формально Виктор Лукашенко занимается исключительно спортивными вопросами. Он развивает международное сотрудничество в области спорта, регулярно выезжает с рабочими визитами в Китай, комментирует перспективы возвращения белорусских спортсменов на международную арену.

Но политические наблюдатели не верят в полную отставку старшего сына. Слишком много лет он провел в эпицентре системы безопасности, слишком глубоко знает все механизмы власти. Известно, что он сохранил курирование отношений с ОАЭ – направление, которое начал развивать еще на посту помощника президента.

Показательным стал эпизод, когда Рамзан Кадыров лично передал Александру Лукашенко приветствие от Виктора, отметив, что тот «давно не видел» отца. Такая дистанция может говорить как о семейных разногласиях, так и о намеренном выстраивании имиджа «неполитического» сына.

Две стратегии одного отца

Противопоставление медийного Николая и теневого Виктора выглядит как продуманная стратегия белорусского лидера. Младший сын отрабатывает имидж будущего наследника, активно взаимодействует с молодежью, формирует собственный политический бренд.

© Теперь на всех мероприятиях Александра Лукашенко сопровождает его младший сын Николай

Старший же сохраняет связи и влияние в тех сферах, где публичность может только навредить.

Возможно, Александр Лукашенко просто хеджирует риски, подготавливая разные сценарии политического будущего. В любом случае, полное исчезновение Виктора из системы власти кажется преждевременным выводом. Слишком много было инвестировано в его подготовку, слишком серьезные задачи он решал все эти годы.

История белорусской политической династии еще не написана до конца. И роль старшего сына в ней может оказаться более значимой, чем кажется на первый взгляд. Пока Николай купается в лучах славы и собирает лайки, Виктор терпеливо выжидает в тени, сохраняя те рычаги влияния, которые могут оказаться решающими в критический момент.