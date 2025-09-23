ши»: что предсказал России Феофан Затворник

Святитель Феофан Затворник скончался в 1894 году, за 23 года до крушения империи, которую он так почитал. Однако в своих письмах, которые он рассылал по всей России, этот духовный мыслитель с удивительной точностью предсказал не только саму революцию, но и ее духовные причины. Его прогнозы, сделанные в глубоком затворе, сегодня читаются как пророческий анализ общественных болезней своего времени.

Почему Феофан Затворник?

Будущий святитель, в миру Георгий Васильевич Говоров, родился в 1815 году в семье священника и прошел классический для богослова путь: духовное училище, семинария и Киевская духовная академия. В 1841 году он принял постриг с именем Феофан. Его карьера развивалась успешно: он стал преподавателем, ректором Санкт-Петербургской духовной академии, а в 1859 году — епископом Тамбовским, а затем и Владимирским.

Однако на пике служения его ждал неожиданный поворот. В 1866 году епископ Феофан подал прошение об увольнении на покой и удалился в Вышенскую пустынь Тамбовской губернии. Последние 28 лет жизни, 22 из которых он провел в строгом затворе, не выходя из кельи, стали временем интенсивной духовной работы. «Вышу можно променять только на Царствие Небесное», — писал он. Несмотря на уединение, святитель был невероятно деятелен: он вел обширную переписку, отвечая на десятки писем в день, и оставил после себя огромное богословское наследие.

Простор для антихриста

Кроме того, как утверждает автор издания «50 великих книг о мудрости» Андрей Жалевич, Феофан Затворник не отказывал никому и в духовном наставлении, пользуясь для этого услугами почты. По словам Жалевича, в день Феофан успевал написать около 40 писем. Именно в одном из таких посланий Святитель более чем за полвека и предсказал Октябрьскую революцию. Епископ считал, что «царская власть, держась сама христианских начал», не допустит того, чтобы народ уклонился от них и будет его сдерживать.

«Пока будет в силе царская власть, антихрист не явится», — уверял Феофан.

А вот когда монархия падет, и народы «заведут самоуправство» (появятся демократия и республики), тогда и антихристу станет просторно.

«Сатане нетрудно будет подготовлять голоса в пользу отречения от Христа, как это показал опыт во время Французской революции», — писал Феофан, слова которого приведены в издании архиепископа Аверкия (Таушева) «Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета». Наложить же на такое развитие событий «властное вето», как выражался Святитель, будет некому. Верующих и служителей церкви никто слушать не станет. «Православие, Самодержавие и Народность. Вот что надобно сохранять!» — призывал Затворник, — «Когда изменятся сии начала, русский народ перестанет быть русским. Он потеряет свое священное трехцветное знамя».

Запад как наказание

Заглядывал Феофан Затворник и подальше революции. По крайней мере многие авторы относят высказывания Феофана о губительном западном влиянии к нашему времени. Впрочем, еще в 1894 году, если верить Анне Марианис, автору издания «Все пророчества о России до и после 2012 года», Святитель отмечал: «Современное русское общество превратилось в умственную пустыню. Самые крайние выводы самых односторонних западных мыслителей смело выдаются за последнее слово просвещения». Однако, по уверениям Феофана, именно Западом, в грязи которой и завязли русские люди по уши, как выражался пророк, и накажет Господь Россию. Феофан предостерегал: «Если не опомнимся, пошлет на нас Господь иноземных учителей, чтобы привели нас в чувство».

Стоит отметить, что Феофан Затворник, как указывает в своей книге «Размышления о Евангелии от Луки» Виктор Рягузов, давал рекомендации царской власти для того, чтобы избежать революции. Феофан призывал ввести в стране строгую цензуру («зажать рот журналистам и газетчикам»), за революционную деятельность карать смертной казнью, а атеизм объявить преступлением. Вообще Святитель был уверен в том, что духовный рост человека возможен только в Церкви посредством священнодействий и «повседневного доброделания», а потому жестко критиковал протестантов и «папистов», которые, по его мнению, привели Европу к «лжеверию, неверию и индифферентизму».