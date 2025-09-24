Как в Россию возвращаются «испуганные патриоты»

Актер Андрей Бурковский, уехавший из России и даже продавший шикарную московскую квартиру, внезапно по-тихому вернулся. Если бы не его появление в сериале «Москва слезам не верит», то о возвращении беглого артиста так никто бы и не узнал. О возвращении «испуганного патриота» высказался публицист Михаил Шахназаров.

Андрей Бурковский раскрутился благодаря команде КВН «Максимум», а 15 лет назад окончил Школу-студию МХАТ. Он успел сняться во многих проектах, как незаметных, так и особо популярных. На счету Бурковского «Кухня», «Тобол» и другие работы.

В 2022 году артист внезапно покинул Россию, чтобы обосноваться в США. В Нью-Йорке он преподавал актерское мастерство. Спустя три года после отъезда актер решил продать московскую четырехкомнатную квартиру площадью 130 кв. метров.

Отсутствие жилплощади не мешает Андрею Бурковскому время от времени возвращаться в Россию, чтобы «подкрепиться» очередным гонораром. Стоит отметить, что уезжал из России он по-тихому, не делая громких заявлений о своем отношении к СВО. Точно так же артист предпочитает не афишировать свое возвращение.

Некоторые полагают, что Бурковский не стал лезть на рожон, потому что у его отца в России успешный ресторанный бизнес. Негативные высказывания о стране могли серьезно подмочить репутацию.

Уехав в США, артист всеми силами пытался стать там своим, даже первое время писал свои посты на английском языке, как поступают многие эмигранты. Однако дела, видимо, стали плохи, и курсы актерского мастерства не давали нужного дохода. Поэтому Бурковский вновь заговорил по-русски и вернулся.

После возвращения актер снялся в сериале «Москва слезам не верит» режиссера Жоры Крыжовникова. Увы, чуда не произошло, и ремейк знаменитой советской картины был принят зрителями и критиками без энтузиазма.

160 миллионов за серию? Серьезно? Зачем имя одного из лучших фильмов надо было извалять в этой беспомощной подделке? - возмутились авторы Телеграм-канала Real cultras.

Бесталанный, но «свой»

Участие в сериале Андрея Бурковского тоже проект не украсило. Публицист Михаил Шахназаров выразил мнение, что актер никогда не блистал талантом.

© Андрей Бурковский на съемках фильма "Летучий корабль"

У нас есть режиссеры, продюсеры, которые берут только «своих». Этим людям не обязательно играть, им нужно просто входить в определенный круг, - заявил журналист.

Не будь он принят в «круг избранных», то и возвращаться время от времени в Россию ему бы не удалось. Между тем, за три года «отсутствия» актер успел засветиться в сериале «Мерзлая земля» и в ленте «Повелитель ветра», а год спустя сняться в «Летучем корабле», собравшем в прокате более миллиарда рублей.

Похоже, настоящий талант Андрея Бурковского — сидеть на двух стульях.