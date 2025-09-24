Какой была Дарья Салтыкова, пока не стала Салтычихой

Чтобы войти в историю, не всегда нужны великие открытия или подвиги. Иногда для этого достаточно такой чудовищной жестокости, что ее отголоски пугают даже спустя столетия. Имя Дарьи Салтыковой, известной как «Салтычиха», стало в России нарицательным — синонимом безнаказанного садизма и помещичьего произвола. Но что стояло за этой женщиной, которая из набожной дворянки превратилась в одного из самых страшных монстров XVIII века?

Помещичий беспредел с размахом

XVIII век — время блестящих балов, философских идей и расцвета искусств. Но у этой эпохи была и обратная, чудовищно жестокая сторона — крепостное право. Крестьяне были живой собственностью, и их жизнь полностью зависела от воли барина. Некоторые помещики пользовались этой властью с особой изощренностью. Дарья Салтыкова возвела жестокость в абсолют.

Ее злодеяния пришлись на всего шесть лет — с 1756 по 1762, но за этот короткий срок она зверски убила, по официальным данным, 138 человек. Местом преступлений стало подмосковное село Троицкое, превратившееся в филиал ада на земле.

По уверению историков, ее садистские наклонности "расцвели" пышным цветов после смерти мужа. Девушка унаследовала от супруга грандиозное состояние, включавшее 600 крепостных душ. Ее зверства начались с избиения слуг за любую провинность. Со временем помещица становилась все более изощренной в своих наказаниях, используя кипяток, раскаленные щипцы, кнуты и поленья. Если кто-то выживал после наказания, его пороли до смерти на забаву Салтычихе.

Дарья Салтыкова до Салтычихи

Помещица родилась в знатной семье 22 марта 1730 года. Ее отец был столбовым дворянином, а дед прославился активной деятельностью при дворе царевны Софьи. Дарья Николаевна Салтыкова могла похвастаться хорошим образованием. Девушка владела иностранным языком и несколькими музыкальными инструментами. Ее семья была предельно набожной. Впрочем, Дарья и сама была в юности религиозной.

Ее мужем стал ротмистр лейб-гвардии Глеб Салтыков, являющийся состоятельным человеком и дядей будущего князя Николая Салтыкова. Исходя из материалов дела, молодые супруги хорошо ладили. В браке Дарья Николаевна родила двух сыновей - Федора и Николая. По традиции обоих отпрысков сразу же записали в гвардейский полк. Семейство проживало в огромном московском особняке вблизи Кузнецкого моста. В наши дни здесь находится Федеральная служба безопасности РФ. До того как Дарья овдовела ее уважали в обществе. Помещица постоянно совершала паломничество к известным святыням, щедро жертвую деньги на церковные нужды. Ее описывали как рассудительную особу с покладистым характером. Свидетели бесчинств Салтычихи уверяли, что ее жесткость была связана с психическим заболеванием, которое развилось на фоне ранней потери мужа.