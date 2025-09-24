Лариса Рубальская: где «бабуля-хулиганка» берет энергию вечной молодости

Еще в юности Лариса Рубальская влюбилась в поэзию. Она с лёгкостью выражала словами самые сложные чувства, а потом ее стихи стали основой многих популярных песен. Несмотря на почтенный возраст, поэтесса продолжает трудиться, создавая вокруг себя неповторимую атмосферу. О жизни и творчестве Ларисы Рубальской читайте в нашей статье.

Будущая поэтесса родилась 24 сентября 1945 года. С раннего детства девочка отличалась от сверстников хорошей памятью. Она с легкостью запоминала стихотворения и очень любила литературу, с вдохновением и трепетом читая понравившиеся произведения.

При этом Лариса не была похожа на других девушек. Утонченная и серьезная она после школы выучилась на преподавателя русского языка и литературы. Однако вскоре этого любознательной девушке показалось мало, и она получила профессию переводчика японского языка.

После этого началась интересная жизнь будущей знаменитости. Много лет Рубальская проработала референтом-переводчиком, ездила в Японию и изучала историю далёкой страны.

Начало творческого пути

Сегодня литературное наследие Ларисы Алексеевны насчитывает порядка шестисот произведений. Она описывала в них литературный и личный опыт, отражала наблюдения и размышления. Писать она начала поздно: после 40 лет. Возможно, мир так и не увидел творчество женщины, если ли бы не муж Ларисы Алексеевны.

Мужчина, прочитав несколько стихов любимой, посоветовал ей не бросать увлечение.

© Лариса Рубальская и ее супруг Давид Розенблат

В 1983 году она написала стихотворение «Воспоминание», а композитор Владимир Мигуля подобрал мелодию. Примечательно, что Ларису Алексевну с музыкантом познакомил муж. Увидевшись в поликлинике, они разговорились и решили вместе поработать.

Именно та встреча изменила жизнь не только Ларисы Рубальской, но и многих исполнителей, которым повезло сотрудничать с поэтессой.

Большинство ее стихов стали хитами. Целое поколение артистов 1980-1990 годов исполняло написанные ею тексты. Шутливые и пронзительные, серьёзные и непосредственные: их знали наизусть, пели и разбирали на цитаты. Из-под ее пера вышли хиты Пугачевой, Аллегровой, Малинина, Киркорова и Алсу.

Начиная с 1984 года, Лариса Рубальская стала регулярно попадать в списки лауреатов «Песни года». С тех пор слава шла впереди нее. Многие слушатели даже не знали, кто автор любимых песен.

Сама Рубальская не старалась быть в центре внимания. Она много лет словно была вне мира шоу-бизнеса: дарила хиты, оставаясь при этом в стороне. За десятки лет сотрудничества с артистами Лариса Алексеевна не попала ни в один скандал, а звезды о ней отзываются исключительно с любовью и уважением.

Измены и разочарования

Поэтесса не скрывает: свой жизненный путь она нередко отражала в стихах. При этом о личной жизни знаменитость рассказывает не любит.

Известно, что в 19-летнем возрасте тогда еще машинистка газеты «Смена» встретила свою первую любовь. После непродолжительного романа пара поженилась, но брак девушке счастья не принес. Она столкнулась с изменами. Вскоре союз распался.

Настоящее счастье Лариса обрела со вторым супругом. Стоматолог Давид Розенблат трепетно относился к жене, поддерживал ее начинания и тягу к творчеству. Мужчины не стало в 2009 году.

К сожалению, стать матерью Лариса Рубальская так и не смогла. Всю свою любовь поэтесса подарила падчерице Светлане, дочери мужа от первого брака. Ее детей Артема и Риту знаменитость приняла как родных.

Бабуля-хулиганка

Лариса Рубальская продолжает творческую деятельность. Поэтесса отмечает 80-летие, однако ее силе и энергии может позавидовать любой.

С любовью и трепетом она проводит поэтические вечера, участвует в концертах и телепрограммах. Она — неизменный член жюри во многих музыкальных телешоу.

В честь своего юбилея Лариса Рубальская решила отправиться в большой гастрольный тур. Она назвала его по-хулигански «Бабуле 80 лет».

Более того, Рубальская готовится к своему дебюту: впервые она сыграет роль в спектакле. Его ставят по мотивам произведений знаменитости.

Уроки счастья

Лариса Рубальская отмечает: счастье не поддается ни учёту, ни контролю. Оно зависит от множества факторов, но, прежде всего, от самого человека. Оптимизм, искренность и отличное чувство юмора — вот те три столпа, позволяющие чувствовать себя молодой и счастливой, отмечает поэтесса.

Знаменитость максимально честна с поклонниками. Лариса Алексеевна даже шутила: в душе она по-прежнему молодая, а вот внешность пришлось доверить специалистам.

Ее душа всегда открыта миру, а произведения способны затронуть чувства любого. Ее любовь к миру передаётся в каждой строчке, которые даже спустя года продолжают дарить уют и тепло.