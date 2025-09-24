Казак Недорубов: за что герою трех войн дали 10 лет лагерей

Это история человека с железной волей и несгибаемым характером. Казак Константин Недорубов — один из немногих в истории, кто стал полным Георгиевским кавалером еще в Первую мировую и удостоился звезды Героя Советского Союза в Великую Отечественную. Его жизнь была похожа на головокружительную горку, полную взлетов и падений.

Донской богатырь

Родившийся в 1889 году на хуторе Рубежном, Константин с детства усвоил главную казачью науку — виртуозно владеть шашкой и держаться в седле. Эта выучка пригодилась ему на фронтах Первой мировой войны, где он служил разведчиком.

Именно там проявился его бесстрашный характер. Вот лишь несколько подвигов, за которые он получил свои четыре Георгиевских креста («полный бант»).

Своего первого Георгия 25-летний казак заслужил уже через месяц после начала войны — Недорубов вместе со своими разведчиками-донцами ворвался в расположение немецкой батареи, добыл пленных и шесть орудий.

Второй Георгий «тронул грудь» казака в феврале 1915 года. Совершая одиночную разведку недалеко от Перемышля, урядник наткнулся на небольшой хутор, где застал спящих австрийцев. Недорубов решил не затягивать, ожидая подкрепления, бросил во двор гранату и принялся имитировать голосом и выстрелами отчаянный бой. Из немецкого языка он ничего кроме «Хенде хох!» не знал, но австрийцам хватило и этого. Сонные, они начали выходить из домов с поднятыми руками. Так и довел их Недорубов по зимней дороге в расположение полка. Пленных оказалось 52 солдата и один обер-лейтенант.

Третьего Георгия казак Недорубов получил «за беспримерную храбрость и отвагу» во время Брусиловского прорыва.

Потом Недорубову по ошибке вручили ещё один Георгий 3-ей степени, но после в соответствующем приказе по 3-му кавалерийскому корпусу его фамилия и стоящая напротив нее запись «Георгиевский крест 3-й степени № 40288» зачеркнуты, над ними проставлено «№ 7799 2-й степени» и ссылка: «См. приказ по корпусу № 73 1916 года».

Наконец, полным Георгиевским кавалером Константин Недорубов стал, когда вместе со своими казаками-разведчиками захватил штаб немецкой дивизии, добыл важные документы и взял в плен немецкого пехотного генерала — её командира.

Кроме Георгиевских крестов Константин Недорубов в ходе Первой мировой был также награжден двумя Георгиевскими медалями за отвагу. Эту войну он закончил в звании подхорунжего.

Бело-красный командир

Долго без войны казаку Недорубову жить не пришлось, но в Гражданскую он до лета 1918 года не присоединялся ни к белым, ни к красным. 1 июня все-таки вошел вместе с другими казаками станицы в состав 18-го казачьего полка атамана Петра Краснова.

Однако война «за белых» шла для Недорубова недолго. Уже 12 июля он был взят в плен, но не был расстрелян.

Напротив — перешел на сторону большевиков и стал командиром эскадрона в кавалерийской дивизии Михаила Блинова, где бок о бок с ним сражались другие казаки, перешедшие на сторону красных.

Блиновская кавдивизия проявляла себя на самых сложных участках фронта. За знаменитую оборону Царицына Буденный лично вручил Недорубову именную шашку. За бои с Врангелем казак был награжден красными революционными шароварами, хотя был представлен к Ордену Красного знамени, но не получил его из-за своей слишком героической биографии в царской армии. Получил Недорубов в Гражданскую и ранение, пулеметное, в Крыму. Застрявшую в легком пулю казак проносил до конца жизни.

Узник Дмитлага

После Гражданской Константин Недорубов занимал должности «при земле», в апреле 1932-го стал бригадиром колхоза в хуторе Бобров.

Спокойного житья ему не было и тут. Осенью 1933 года он был осужден по 109 статье «за потерю зерна в поле». Под раздачу попали Недорубов и его помощник Василий Сутчев. Их «до кучи» обвинили не только в краже зерна, но и в порче сельхозинвентаря, дали 10 лет лагерей.

В Дмитровлаге на стройке канала Москва-Волга Недорубов и Сутчев работали как умели, а умели хорошо, иначе и не могли. Стройку сдали досрочно —15 июля 1937 года. Принимал работу лично Николай Ежов. Передовики получили амнистию.

После лагеря Константин Недорубов работал начальником конно-почтовой станции, перед самой войной — завхозом машинно-испытательной станции.

«Я знаю, как с ними воевать!»

Когда началась Великая Отечественная война, Недорубову было 52 года, призыву по возрасту он не подлежал. Но герой-казак не мог остаться дома.

Когда в Сталинградской области начала формироваться сводная Донская кавалерийская казачья дивизия, кандидатуру Недорубова отставил НКВД — вспомнили и заслуги в царской армии, и судимость.

Тогда казак пошел к Первому секретарю Березовского райкома ВКП(б) Ивану Шляпкину, сказал:

«Я не корову прошу, а кровь хочу за родину пролить! Молодые гибнут тысячами, потому что неопытные! Я четыре Георгиевских креста в войне с немцами завоевал, я знаю, как с ними воевать».

Иван Шляпкин настоял на том, чтобы Недорубова взяли в ополчение. Под личную ответственность. По тем временам это был очень смелый шаг.

«Заговоренный»

В середине июля казачий полк, в котором воевала сотня Недорубова, четверо суток отражал попытки немцев форсировать реку Кагальник в районе Пешково. После этого казаки выбили неприятеля из хуторов Задонский и Александровка, уничтожив полторы сотни немцев.

Особо отличился Недорубов в знаменитой Кущевской атаке. В его наградном листе указано: «Попав в окружение под станицей Кущёвской, огнём из автоматов и ручными гранатами, вместе со своим сыном уничтожил до 70 фашистских солдат и офицеров».

За бои в районе станицы Кущевская 26 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Константину Иосифовичу Недорубову было присвоено звание Героя Советского Союза.

В этом бою сын Константина Недорубова Николай получил при минометном обстреле 13 ран и трое суток пролежал засыпанный землей. Совершенно случайно на него наткнулись жители станицы, хоронившие казаков в братских могилах. Казачки Матрена Тушканова и Серафима Сапельняк ночью перенесли Николая в хату, обмыли и перевязали раны и выходили. О том, что его сын остался жив, Константин Недорубов узнал много позже, теперь же он бился с удвоенной отвагой, за сына.

Герой

В конце августа 1942-го сотня Недорубова уничтожила 20 машин тыловой колонны с военным имуществом и около 300 фашистов. 5 сентября в бою за высоту 374,2 у села Куринского Апшеронского района Краснодарского края казак Недорубов в одиночку подобрался к минометной батарее, закидал ее гранатами и уничтожил из ППШ весь минометный расчет. Сам был ранен, но расположение полка не покинул.

16 октября под селением Мартуки, сотня Недорубова за день отразила четыре атаки эсэсовцев и практически вся полегла на поле боя. Лейтенант Недорубов получил 8 пулевых ранений и оказался в сочинском госпитале, затем в Тбилиси, где комиссия вынесла решение о негодности казака к дальнейшей службе по состоянию здоровья.

Тогда, вернувшись в родную станицу, он узнал о награждении Звездой Героя и о том, что его сын Николай жив.

Дома он, конечно, не остался. Вернулся на фронт и в мае 1943 принял командование эскадроном 41-го гвардейского полка 11-й гвардейской кавдивизии 5-го гвардейского Донского казачьего корпуса.

Воевал на Украине и в Молдавии, в Румынии и Венгрии. В декабре 1944-го в Карпатах, уже в звании гвардии капитана, Константин Иосифович Недорубов снова был ранен. На этот раз его комиссовали уже окончательно.

На 80-летие старому казаку власти подарили дом, у него у первого в станице появился телевизор, но роль «обласканного почестями» Константина Недорубова тяготила, он продолжал вести простой образ жизни, сам рубил дрова, вел с семьей хозяйство, до конца жизни продолжал упражняться с тяжелой кочергой, орудуя ею как пикой.

Умер казак в декабре 1978 года, не дожив полгода до своего 90-летия. У него остались — кроме Николая — сын Георгий и дочь Мария.