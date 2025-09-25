Почему уехавший за лучшей жизнью в США советский гроссмейстер вернулся в Россию

Побегов из СССР было действительно немало. Те, кто считали, что они выделяются какими-либо талантами, действительно могли себя чувствовать не всегда уютно под «уравнивающей» дланью советской идеологии и власти.

© runews24.ru

К счастью, даже среди тех, от кого требуется талант и повышенное трудолюбие, таких было меньшинство. Но часто это были люди видные: творческие деятели и спортсмены.

Выходец из Сибири

Как ни удивительно, однако среди них были и возвращенцы. Те, кто поняли, что жизнь в «райском саду» не слишком райская. Либо те, кому стали претить принципы организации общества в «цивилизованном мире». А кто-то осознал, что эмиграция в целом не оправдала надежд.

Гатаулла Сабиров родился в июне 1974 года в Новокузнецке, в татарской семье. Рос впоследствии в семье с одним отцом (родители разошлись, и с матерью осталась сестра). Тот – Рустем Сабиров - воспитывал его жесткой дисциплиной и контролем.

© C отцом Рустемом Сабировым

Отец и отправил сына в шахматную секцию. Заниматься пришлось напряжённо: Сабиров-старший был по-мусульмански жёсток с сыном. Позже семья перебралась в Ленинград. Суровые занятия дали эффект: к юным годам Гата показывал серьёзные результаты на доске.

Спортивные власти на месте заметили подающего надежды юношу. В своей среде Гатаулла прослыл вундеркиндом. Ждали появления новой звезды на шахматном небосклоне, которая будет «светить» во славу СССР.

Поверили Горбачёву

Его дед был работником культуры Татарстана и носил псевдоним Камский. Его и взял себе Гата для большей звучности. У него пошли победы на Всесоюзных соревнованиях. Впрочем, даже тогда всеми успехами сына «рулил» его отец. Рустем Сабиров даже не стеснялся разговаривать со СМИ за сына.

В 1987 году Гата Камский стал чемпионом СССР по шахматам среди юношей. Карьера набирала обороты, но его отец задумался. Конкуренция на шахматном Олимпе Страны Советов всегда была ожесточённой. Был пример Корчного, который сбежал на Запад, отчасти из-за того, что был неугоден спортивным властям.

Даже в лучшие времена Америка была жёсткой, расчётливой и циничной страной

На дворе стояла перестройка. «Новое мышление» не одному Рустему Сабирову вскружило голову. Он решил, что следует ехать на Запад с сыном и пробовать пробиться на вершину «окольным путём».

И через два года, когда парню было лишь 14 лет, они с отцом приехали на юниорский турнир в США. Рустем Сабиров обратился к властям и попросил политического убежища для него и сына.

Выбор оказался верным?

Сам шахматист после вспоминал это так:

«В том возрасте подобное решение я принять не мог. Всё решал отец. В последний день турнира в Нью-Йорке в зал вошли сотрудники ФБР. Нас увезли в отель и оцепили номер», - приводит воспоминания спортсмена издание «Советский спорт».

В Америке дела вроде как пошли в гору. Рустем Сабиров сумел обзавестись там даже собственным домом. А юный Гата стал выступать за сборную США.

© Камский против болгарина Веселина Топалова в одной из игр после возобновления карьеры

В 17 лет он одолел даже Гарри Каспарова, чемпиона мира. И стал самым юным в мире игроком, одолевшим чемпиона мира в истории. Рекорд, одним словом.

В 19 лет он сумел победить Владимира Крамника. Это привело к тому, что сборная США взяла чемпионский титул в командной категории. Всё шло как по нарастающей.

«Барьер» поставил бывший соотечественник

Однако в момент почти всё и закончилось. В 1996 году Гата Камский удостоился права сыграть матч за титул чемпиона мира с легендарным Анатолием Карповым. Тот, как мы помним, из СССР не бежал.

В этой игре и оказалось, что смена флага не особо помогла Камскому. Карпов одолел претендента. Очевидно, что Камский был слабее.

Рустем Сабиров закатил скандал, заявив, что сын прекращает карьеру. Так оно на какое-то время и оказалось.

Гата Камский пережил депрессию и ушёл из шахмат. Времени, впрочем, он зря не терял. Он выучился на юриста в университете Аризоны и открыл свою фирму. Женился первым браком, у него появился сын Адам.

Между Петербургом и Францией

Возвращение в шахматы произошло в 2004 году. Несколько раз Камский выиграл чемпионат США, Кубок мира он взял в 2009 году. Но к былой вершине титулу вице-чемпиона мира - так и не подобрался, каждый раз проигрывая в полуфиналах.

© Гата Камский в 2024 году

И однажды он понял, что Америка не особенно-то ему помогла в его спортивной карьере.

«Несмотря на американский паспорт, видимо в США меня спонсоры и влиятельные люди воспринимали как русского. Это странно, но куда больше поддержки оказывали американскому японцу Накамуре», - рассказал он позже.

Так в 2015 году Гата Камский вернулся в спортивное гражданство РФ. Приехал жить сначала в Сибирь, после – в Санкт-Петербург. Женился вторым браком на шахматистке Вере Небольсиной. Ныне они живут на две страны – в России и во Франции.