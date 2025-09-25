Экс-президент узнал секрет долголетия

Бывший президент США Барак Обама узнал секрет долголетия 102-летней женщины Сьюзен. Видео со встречи с ней он опубликовал в своем аккаунте в X.

«Сьюзен, надеюсь, я выгляжу так же хорошо, как вы в 102 года!» — подписал пост политик. На видео он спросил у долгожительницы, что она ест, чтобы сохранить свою молодость.

Сьюзен сказала Обаме, что предпочитает зелень и кукурузный хлеб, и посоветовала политику есть бекон по утрам. «Я уверен, что это то, что доктор прописал», — рассмеялся Обама.

Ранее сообщалось, что старейшая женщина Великобритании и мира Этель Кейтерхэм во время визита короля Карла III раскрыла ему правду о его популярности у женщин. «Все девушки были в него влюблены», — передала ее слова внучка.