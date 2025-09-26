Финансовый гений: судьба самого богатого человека Российской империи

Его называли «русским Морганом» за финансовый гений и «сибирским американцем» за деловую хватку. Николай Второв был самым богатым человеком дореволюционной России, состояние которого сегодня оценивается в миллиарды долларов. Его годовая прибыль перед революцией достигала астрономических $660 млн в современном эквиваленте. Он строил заводы, города и роскошные особняки, а его убийство так и осталось одной из главных загадок эпохи.

Наследство сибирского самородка

История империи Второвых началась не в столицах, а в суровой Сибири. Отец Николая, Александр Второв, костромской мещанин, в середине XIX века отправился в Иркутск, где развернул бурную деятельность. Несмотря на отсутствие Транссиба, он наладил логистику и создал сеть знаменитых «второвских пассажей» в 13 городах. В 1897 году уже могущественная семья перебралась в Москву, где 31-летний Николай, досконально изучивший дело отца, был готов к большему.

Верный делу

Николай Второв ко времени переезда в Москву был уже состоявшимся человеком. Бизнес отца он знал досконально и первоначально развивался именно в нем. В 1900 году он входит в организованное товарищество на паях «А.Ф.Второв».

Слава о младшем Второве в Москве растет. Его за глаза называют «русским Морганом».

Отец Второва умер в 1911 году. Из тринадцати миллионов Николаю досталось восемь.

Николай Александрович после смерти отца не стал отходить от дел. Работал с удвоенной энергией. Он занимался чаем и мануфактурой, организовал «Товарищество вывозной и внутренней торговли», вошел в правление крупных банков, занимался кредитованием заводов, пароходств и железных дорог, одним из первых в России стал играть на рынке недвижимости.

От чая до города

Бизнес Николая Второва развивался стремительно. Ещё вчера он торговал чаем, а сегодня он - владелец и основатель заводов, видный фабрикант, от которого так или иначе зависят тысячи людей. Занимаясь промышленностью и золотодобычей, не забывал Николай Второв и о душе - на одном из его заводов были даже мощности по производству фотопластинок.

В 1917 году Второв построил в Подмосковье завод «для изготовления специальных высших сортов стали, в том числе инструментальной, автомобильной и рессорной». Он стал градообразующим и сегодня на этом месте находится город Электросталь. Вместе с купцом Рябушинским Второв основал завод АМО.

В годы Первой мировой заводы Второва работали «на оборонку». На двух его заводам стали производить гранаты.

Роскошь и стиль

В 1914 году Николай Второв построил в Москве особняк, который стал одним из самых красивых зданий Москвы в стиле неоампир. Дом Второва стал героем русской литературы. Бал Воланда, описанный булгаковым в «Мастере и Маргарите» проходит именно в этом здании. С 1933 года особняк Второва, знаменитый Спасо-хаус, является резиденцией после США в Москве.

За год до окончания строительства своего собственного дома Второв открыл Деловой двор. Он также построил гостиницу для бизнес-коллег. Рекламные проспекты обещали, что внутри посетителей ждут «лифты, роскошная обстановка, электрическое освещение». На вокзалах гостей Второва встречали «автомобили-омнибусы».

Загадочный уход

Империя Второва расцветала, но весной 1918 года он был убит. По одним источникам - 20 мая в своём кабинете в Деловом дворе, по другим - 5 мая в своем доме. Убийцы обнаружены не были.

По версии иркутского летописца Нита Романова, Второв был убит побочным сыном из-за личных отношений: «просил обеспечить мать и дать возможность ему учиться». Также есть версии конспирологического характера - что Второв откупился и бежал за границу.

На похоронах магната, на которые пришел весь финансовый бомонд России, рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности».