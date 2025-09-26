Черный список Фурцевой: как министр культуры СССР портила жизни артистам

На протяжении долгих десятилетий Екатерина Фурцева была одним из самых могущественных государственных деятелей Советского Союза. Актеры и музыканты боялись ее, поскольку знали, что одно слово, сказанное против этой влиятельной дамы, может уничтожить их жизни.

Ее называли главной женщиной СССР, «железной леди», но лучше всего Фурцевой подходил негласный титул — Екатерина III. По уровню могущества она и правда могла сравниться с императрицами Российской империи. По крайней мере, судьбами подвластных ей людей она распоряжалась так же легко и играючи.

Советской женщине в 50-е годы сделать карьеру было не так уж просто. Но благодаря собственной настойчивости и активности Екатерина Алексеевна смогла занять первый высокий пост. Потом последовали новые назначения, конфликты с партийными лидерами и подковерные интриги.

За годы профессиональной деятельности Фурцева уничтожила карьеры нескольких талантливых артистов. Причины опалы могли быть разными: прозападные взгляды, зависть к чужой красоте и даже элементарная личная неприязнь. Так или иначе, попав в черный список министра культуры, звезды могли попрощаться с успехом.

Судьба самой Екатерины Алексеевны тоже была трагичной: она так и не встретила любовь, второй муж Николай Фирюбин постоянно ей изменял, даже не пытаясь это скрыть. Испытывая давление со стороны политических конкурентов, к концу жизни Фурцева все больше сдавала партийные позиции. 24 октября 1974 года министр культуры скончалась.

Причиной в свидетельстве о смерти указали острую сердечную недостаточность, но по Москве тут же разлетелись слухи о самоубийстве. Несмотря на внезапную кончину Фурцевой, многие жертвы опалы так и не смогли вернуться к нормальной жизни. 7 декабря исполняется 110 лет со дня рождения министра культуры СССР, а мы вспоминаем, кто и почему попал в ее злосчастный черный список.

Тамара Миансарова

Тамара Миансарова — легендарная артистка, чье лирическое сопрано покоряло слушателей по всему миру. «Черный кот», «Пусть всегда будет солнце», «Рыжик» — хороших песен в репертуаре исполнительницы было очень много, но однажды она просто исчезла с советских экранов.

Миансарову запрещали приглашать на концерты, ее выступления вырезали из эфиров, а позже звезду и вовсе уволили из «Москонцерта». Тогда за кулисами шептались, что Фурцева ненавидит Тамару Григорьевну из-за ее внешней привлекательности. Элементарная женская ревность стала причиной того, что артистка уехала работать в Донецк на долгие 12 лет.

«В Москве для меня закрыли эфир радио и телевидения. Кто-то попытался сделать так, чтобы о Миансаровой забыли. Мне было всего 37. Поползли слухи, что я уехала в Америку или Израиль, что пою, как Лариса Мондрус, перед ресторанной публикой», — жаловалась позднее звезда.

Лишь в 80-е, спустя несколько лет после смерти Фурцевой, Тамара Григорьевна смогла вернуться к работе в Москве. Она так же много выступала и преподавала в ГИТИСе, но вернуть 12 лет, прошедшие под эгидой запретов и ограничений, уже не могла.

Владимир Высоцкий

Конечно, «потопить» Высоцкого было не под силу даже нескольким влиятельным министрам, но все-таки Фурцева подпортила жизнь талантливому артисту. В 70-е никто не мог сравниться с Владимиром Семеновичем по уровню популярности. Тогда казалось, что и Екатерина III ему покровительствует, но то была лишь видимость.

Их конфликт, по мнению историков, начался еще в 60-е. Однажды Фурцева негативно высказалась о творчестве Высоцкого.

«Недавно слушала пленку с записями ваших песен. Много такого, от чего уши вянут, но есть и прекрасные песни. Например, „Штрафные батальоны“ и еще некоторые», — заявила министр.

Для Высоцкого такая критика была не только болезненным ударом, но и своеобразным сигналом — со стороны власти к нему есть претензии. Позднее Екатерина Алексеевна снова встретилась с артистом и заметила, что он выглядит печальным. Женщина любезно дала Владимиру свой номер телефона и посоветовала звонить по любому возникающему вопросу. Однако каждый раз, когда тот пытался связаться с Фурцевой, он слышал от секретаря, что ее нет на месте.

Государственный деятель была уверена, что в текстах Высоцкого слишком много высказываний против советской власти, а композицию «Диалог у телевизора» и вовсе считала насмешкой в свой адрес.

Когда Высоцкий начал встречаться с Мариной Влади, Екатерина Алексеевна сделала все возможное, чтобы не выпустить его за рубеж. Несколько лет самому популярному артисту в стране приходилось собирать справки и доказывать, что после посещения Парижа он обязательно вернется домой.

Ходили слухи, что Фурцева лично тормозила выпуск нескольких ранних альбомов Владимира Семеновича. Конечно, чиновнику никогда бы не удалось умалить славы артиста, но она поспособствовала тому, чтобы тот не раз столкнулся с преградами на творческом пути.

Валерий Ободзинский

Валерию Ободзинскому повезло меньше. Певец прославился благодаря композициям «Эти глаза напротив», «Восточная песня» и другим. В Советском Союзе артиста обожали, а его пластинки продавались миллионными тиражами.

Однажды во время экскурсии по заводу грампластинок Фурцева заметила, что во всех цехах выпускают только винил с песнями Ободзинского. Это настолько возмутило ее, что она потребовала тут же остановить работу и подумать о творчестве других исполнителей.

Многие поклонники Валерия Владимировича ставили правдивость этой истории под сомнение, но факт оставался фактом: после произошедшего в жизни Ободзинского началась черная полоса. Ему не позволяли выступать на Центральном телевидении, запрещали концерты. В итоге появились слухи, что артист собирается уехать за рубеж и продолжить работу там.

К 1987 году Валерий Владимирович оставил сцену. Он работал сторожем на галстучной фабрике, а свободные вечера проводил дома с бутылкой. Вылечить его от алкогольной зависимости смогла только гражданская жена Анна. После встречи с ней Ободзинский решил вернуться к творческой деятельности. Он записал успешный альбом, стал гастролировать по стране, но здоровье легенды уже было подорвано. В 1997-м он скончался от сердечной недостаточности.

Клавдия Шульженко

«Холодная война» между этими сильными женщинами давно вошла в историю советской культуры. Причем конфликт произошел по вине Шульженко. Когда Фурцеву назначили министром культуры, певица уже была очень популярна и любима зрителями. Именно поэтому она отказывалась обсуждать с государственными деятелями свой репертуар. Эта самостоятельность жутко раздражала Екатерину III.

Независимый характер Шульженко мешал развитию ее карьеры

«Шульженко всегда наплевательски относилась к разного рода званиям и наградам. Однажды вышло так, что, будучи приглашенной к Фурцевой на прием, ей пришлось ждать более часа. Наконец, решив уходить, тетя Клава в сердцах бросила секретарше:

„Передайте своей начальнице, что она плохо воспитана!“ — и ушла», — рассказала племянница звезды.

После такой грубости глава Минкульта буквально возненавидела певицу. Она демонстративно выходила из зала, когда на сцену поднималась Шульженко. Во время распределения квартир в высотном доме на площади Восстания Екатерина Алексеевна лично вычеркнула фамилию артистки из списка очередняков.

Также именно Фурцева назначила Клавдии Шульженко минимальную пенсию, чтобы дополнительно унизить ее. Конечно, полностью запретить выступления настолько влиятельной звезды она не могла, но все-таки подпортила ей жизнь.

Мстислав Ростропович

Гениальный музыкант долгое время был гордостью Советского Союза, но в конце 60-х он выступил в поддержку опального Александра Солженицына. Ростропович укрывал друга на своей даче, о чем вскоре узнали представители правящей партии. Для Фурцевой это было сигналом к действию: с подачи министра культуры концерты артиста начали отменять. Позже Мстислава Леопольдовича лишили возможности покидать страну.

Только благодаря протекции американского сенатора Эдварда Кеннеди композитору удалось получить право на выезд из СССР. Позднее в своих дневниках Фурцева признавалась, что перегнула палку в случае с музыкантом.

«Не стоило действовать по отношению к Ростроповичу так резко. Нельзя было отлучать его от творчества», — делилась мыслями Екатерина Алексеевна.

В 1978 году Ростроповича и всю его семью лишили гражданства Советского Союза. Конечно, Мстислав Леопольдович был востребован за рубежом, но всегда мечтал вернуться на Родину. Ему удалось это сделать только после распада СССР. Приехав в Москву, композитор продолжил творческую деятельность, начал преподавать, а в 2002-м газета The Times назвала его величайшим из живущих музыкантов.

Аида Ведищева

Всю свою творческую жизнь Аида Семеновна сталкивалась с происками, как сегодня бы сказали, хейтеров. Певицу обвиняли в пошлости, в ориентированности ее хитов на запад и низком патриотизме. Однако настоящие проблемы у певицы начались после фестиваля в Сопоте в 1968 году.

Тогда музыкальное событие совпало с вводом советских войск в Чехословакию. Из-за напряженной политической ситуации чиновники приказали вокалистке немедленно вернуться домой, но она ослушалась.

«Власти боялись, что из солидарности к чехам представительницу Советского Союза публика освистает. Но я спела вместо одной песни несколько. Вопреки политической заварухе, встретили меня великолепно, вызывали на „бис“ и по результатам конкурса наградили второй премией. А в это время в Москве министру культуры Фурцевой уже докладывали о выходке. Так я и попала в черный список. Меня перестали показывать по телевидению, транслировать по радио, отменяли концерты», — признавалась звезда.

Аида Ведищева сейчас выступает преимущественно в США

Несмотря на явную травлю со стороны властей, Ведищева продолжила работать. Она записала знаменитую композицию «Помоги мне» для фильма «Бриллиантовая рука», после чего Фурцева возненавидела артистку еще больше. Министр культуры была уверена, что эта песня подрывает моральные устои советского общества.

Травля звезды не прекратилась и после смерти Екатерины Алексеевны. В 1980 году Ведищева вместе с матерью и сыном была вынуждена уехать в США, ведь ей буквально не давали работать дома. За рубежом артистка продолжила творческую карьеру, а на Родину возвращалась только иногда: ради встреч с поклонниками.

Лариса Лужина

В 1962 году на экраны вышел фильм «На семи ветрах», который ждал большой международный успех. В Каннах картину представляла творческая делегация, где была и исполнительница главной роли Лариса Лужина.

На вечеринке в честь премьеры один из гостей пригласил актрису станцевать твист. Она поначалу отказывалась, но потом все-таки вышла на паркет. Кто же знал, что этот поступок едва не будет стоить ей карьеры. Снимок, на котором Лужина танцует твист, попал на обложку одного французского журнала.

«Этот танец в Советском Союзе считался непристойным и запрещенным. В итоге кто-то из „доброжелателей“ положил на стол министру культуры Екатерине Алексеевне это издание. Она разгневалась, сказала, что я вела себя неприлично и вычеркнула меня из списка актеров, которые могли выезжать за границу. Не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы не Сергей Герасимов. Он пошел к Фурцевой, взял вину на себя, сказав: „Это я заставил Ларису танцевать, поэтому расправляйтесь со мной, а не с ней“. Меня простили», — рассказывала Лариса Анатольевна.

После того конфликта Лужина была «на карандаше» у Фурцевой. Ее всегда со скрипом выпускали за рубеж, да и в очереди за квартирой артистке пришлось стоять подозрительно долго. При этом Лариса Анатольевна сыграла десятки ярких ролей, вошедших в историю советского кино.

Ролан Быков

Это малоизвестный конфликт, который едва не стоил актеру жизни. В начале 70-х во МХАТе собирались ставить спектакль «Медная бабушка», а в роли Пушкина режиссер видел только Ролана Быкова. Артист с воодушевлением репетировал и буквально жил грядущей премьерой.

Однако Екатерина Фурцева рассудила, что Быков не сможет сыграть Пушкина. По мнению главы Минкульта, актер был низкорослым и некрасивым, поэтому его убрали из спектакля. Для Ролана Антоновича это стало настоящим ударом. Артист боялся, что после такого позора его карьера будет закончена.

Позднее супруга Быкова Елена Санаева вспоминала, что муж лишился сна, постоянно жаловался на плохое самочувствие и думал о смерти. От печального исхода Ролана Антоновича спасли другие творческие предложения. Он продолжил работать, но Пушкина так и не сыграл: «Медную бабушку» все же поставили с другим артистом в роли поэта.