Продюсер рассказал о последней встрече с Тиграном Кеосаяном

Российский продюсер Александр Просянов рассказал о своей последней встрече со своим коллегой, режиссером и сценаристом Тиграном Кеосаяном.

Кеосаян скончался сегодня в возрасте 59 лет, не выходя из комы, о чем рассказала его вдова, глава телеканала RT Маргарита Симоньян. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

"В последнюю встречу много юморили... Я до последнего верил, что он выздоровеет. Для меня это огромная потеря", - приводит слова Просянова "Звезда".

Он также заявил, что последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", вышедший минувшим августом, по его мнению, - "потрясающе хорошая картина".