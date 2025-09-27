Железный Самсон: история русского силача, который покорил мир

На фоне знаменитых русских силачей — Ивана Поддубного, Ивана Лебедева, Георга Гаккеншмидта, Сергея Елисеева – Александр Засс выглядел скромно. Он не подавлял зрителей своими габаритами, мощной мускулатурой. При росте 168 см Засс весил в начале карьеры циркового артиста 66 кг. Но это не помешало ему достичь феноменальных результатов и стать одним из самых сильных людей.

В 1924 году, в Англии русский Самсон был удостоен титула «Сильнейший человек на планете».

Биография Александра Засса

Александр Иванович Засс родился 6 марта 1888 года на хуторе Виленской губернии. Его отец работал приказчиком, мать хозяйствовала по дому. «Моё детство прошло на полях, ибо семья наша была по сути крестьянской. Еды и питья было вдосталь, и тем не менее нам было необходимо много трудиться за всё, что мы имели», – делился позже воспоминаниями знаменитый силач.

Вся юность Александра прошла в Саранске, и самым ярким, поворотным событием в жизни мальчика стал приезд в город бродячего цирка. Это было восхитительное для него зрелище: атлеты на арене играючи поднимали тяжеленные гири – и запросто разрывали железные цепи. Последний цирковой номер запал в душу Александра. Он вдруг загорелся мечтой стать самым сильным в мире, выступать с невероятными трюками, чтобы публика была в полном восторге.

Тайный поход в цирк без спроса у родителей не остался безнаказанным. Отец жестоко выпорол Александра пастушьим кнутом и отправил его подпаском в дальнюю южную деревню. Под знойным солнцем он стерёг стадо из сотни коров, верблюдов и лошадей.

Тяжёлая работа закалила характер юного Александра. Он научился отлично ездить верхом, метко стрелять. К немалому удивлению взрослых, юноша умел общаться с животными. Свирепые сторожевые псы, которых все боялись в округе, послушно ложились у его ног.

Каждую ночь, разжигая костёр и готовя незатейливую еду, он мыслями уносился в будущее, которое рисовалось ему в самых радужных красках. Цирк манил Александра яркими огнями. Он строил планы, направленные на то, как быстрее достичь заветной цели.

Александр вернулся в Саранск воодушевлённым своими мечтами и приступил к тренировкам, чтобы овладеть азами будущей профессии. Он занимался по системам Дмитриева-Морро и Анохина, много читал. Его изумляло, что ещё в далеком прошлом силачи поднимали и переносили огромные камни, тащили гружёные подводы. А древние римляне в железных доспехах, вес которых превышал 300 кг, спокойно всходили на помост.

Александр жадно поглощал рецепты «по совершенствованию фигуры и развитию силы», которые находил в популярных журналах. Изготовленные из камней и палок снаряды помогали ему набирать мощь, а длительные ежедневные пробежки добавляли выносливости.

Подвиги на войне

В 1908 году по настоянию отца Александр уехал в Оренбург. Здесь в паровозном депо он должен был обязательно выучиться на машиниста. Увы, планы сурового родителя рухнули в один момент. Стоило молодому Зассу только посетить представление приехавшего цирка, как он сразу же забыл о строгих наставлениях и отправился с труппой по городам и весям России.

Да, ему пришлось долгое время обманывать родителей, но справиться со своей страстью к цирку он не смог. Уборщик клеток, разнорабочий — Александр приобщался к цирковому искусству с самых разных сторон.

Началась Первая мировая война. К тому времени Александр Засс благодаря своей методике добился громких успехов. Вскоре его забрали в действующую армию, он попал в полковую разведку. Воевал Александр Засс лихо и успел отличиться в боях. Даже существовала легенда, согласно которой он на плечах вытащил с вражеской территории своего раненого жеребца. Позже, в Европе на арене одного из цирков Засс продемонстрирует подобный номер, который станет его визитной карточкой.

Воевал он недолго: был ранен в обе ноги и попал в плен к немцам. Избежать ампутации Александру помогла изобретённая им специальная гимнастика. Будучи сильным человеком, он трижды пытался бежать из плена. Его даже заковали в кандалы и содержали в сыром подвале. Третья попытка оказалась удачной, однако Засс не возвратился в Советскую Россию. Остался в Европе.

Цирковая карьера

Александр Засс выступал в цирке под псевдонимом Самсон. Шоу русского силача собирало тысячи зрителей. Заметим, что Засс умел устроить настоящее театрализованное шоу и во время исполнения номера всегда в шутливой форме беседовал с публикой. Особенным успехом пользовался аттракцион с пушкой, стреляющей людьми, которых он ловил.

Удивительный Самсон (его второе имя) забивал рукой огромные гвозди, на платформе на собственных плечах поднимал 13 человек, среди которых однажды оказался будущий премьер-министр Англии – Уинстон Черчилль.

Александр Засс не курил и не употреблял алкоголь. Система питания, которой он придерживался, отличалась умеренностью и разнообразием. В ежедневном рационе Самсона всегда были овощи, фрукты, различные каши, мясо, курица, рыба и хлеб.

Кстати, работая в цирке, Засс тщательно изучал методы тренировки известных атлетов. Свои снаряды, необходимые для выступлений на арене, он делал собственными руками. Например, Самсон изготовил «бульдоги» – гантели весом более 16 кг. Он постоянно носил с собой «арабский» мячик, необходимый для развития силы пальцев, которыми он скручивал звенья железной цепи.

Методика Александра Засса

Идея о создании собственной методики пришла к Александру уже после того, как он набрал приличную физическую форму. Она заключалась в следующем: изометрические упражнения направлены на укрепление сухожилий и не включают в себя традиционное сокращение мышц под нагрузкой.

Без специального оборудования и опытных наставников Засс добился фантастических результатов. К примеру, при своём весе в 66 кг он выкручивал правой рукой 80 кг и ловко жонглировал гирями, вес каждой которой составлял 30 кг. Порой это было не под силу даже богатырям двухметрового роста.

В 1924 году эта методика произвела фурор в спортивном обществе. И Железный Самсон, слава о котором уже шла по всему миру, говорил:

«Некоторые люди с тонкими ногами сильнее, чем люди с толстыми. Почему? Потому что сила лежит в сухожилиях, в тех невидимых твёрдых тканях, которые уступают по плотности только костям. Без сухожилий человек превратился бы в студень. Но сухожилия надо тренировать. На моём опыте можно убедиться, что не обязательно крупный мужчина должен быть сильным, а человек скромного сложения – обязательно слабым».

Александр Засс считал, что раздутые мышцы не способны превратить борца в чемпиона. Здесь важны выносливость и сухожилия, совмещённые с дыхательными упражнениями. Последние сопутствуют увеличению подвижности грудной клетки. Поэтому за счёт могучей грудины Засс легко рвал железные цепи.

В своей книге «Удивительный Самсон. Рассказано им самим» Засс рассказал не только о жизни, но и поделился методикой сухожильной гимнастики, основанной на изометрических упражнениях. Главный смысл такой гимнастики – это сильное напряжение мышц без сокращения, то есть в статике.

У Засса была система упражнений с цепями, к которым крепились металлические скобы для рук и ременные петли для ног. И Александр мог регулировать сопротивление благодаря длине цепей. Силач отмечал, что важен не объём мышц, а их внутренняя мощь, крепкость и мобильность сухожилий.

«Крупный бицепс не является критерием силы так же, как большой живот не является признаком хорошего пищеварения».

Он весил всего 66 кг, но удивлял своими физическими возможностями. Владельцы цирка даже просили Александра набрать вес, мол, зрители не поверят в его феноменальную силу. Засс достиг отметки в 80 кг – это был его максимум.

Личная жизнь Александра Засса

Личная жизнь Железного Самсона не была столь удачной, как карьера силача и циркового артиста. Однажды Засс получил приглашение от английского цирка и показал там ошеломляющий номер. Он висел на верёвках под самым куполом. В его зубах находился канат с подвешенной на нём платформой, на которой стояло пианино. Играла на нём милая девушка — Бетти Тильбери.

Роман между ними длился 10 лет. К сожалению, Самсон был избалован вниманием красивых женщин и не отличался верностью. Бетти рассталась с Александром и вышла замуж за его лучшего друга, клоуна цирка, в котором работал Засс.

В 2008 году возле здания цирка в Оренбурге был открыт памятник легендарному русскому Самсону.

Парадокс судьбы: в 1951 году они сняли под Лондоном дом, чтобы вместе, втроём встретить старость. Самсон продолжал чаще выступать на арене цирка уже в новом амплуа — дрессировщика животных.

В сентябре 1962 года случился пожар – загорелся фургон с обезьянами, которые должны были участвовать в шоу Засса. Он бросился тушить огонь и спасать животных. Получил сильные ожоги. Железный Самсон так и не оправился от несчастного случая. Александр Засс умер через несколько дней после трагедии в возрасте 74 лет от сердечного приступа.

Знаменитого русского силача похоронили согласно его завещанию: «утром, когда начинает светить солнце». Именно в это время цирк всегда отправлялся в путь…