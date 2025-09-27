Как молдавский бандит стал самым разыскиваемым преступником России

«Лента.ру» завершает цикл публикаций о самых разыскиваемых преступниках России. В недавно обновленном МВД списке фамилии 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Среди них — маньяки, наемные убийцы, разбойники и даже украинские националисты. За любую информацию, которая поможет установить их местонахождение, в полиции готовы заплатить миллион рублей. В прошлый раз речь шла о командирах Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константине Немичеве и Сергее Величко, ставших целями номер один для правоохранительных органов РФ из-за жестоких пыток, которым они подвергли восьмерых российских бойцов. Сегодня наш рассказ — о дерзком бандите Олеге Тимошенко по кличке Тимоха, из-за одного покушения попавшем в список самых опасных преступников России.

«Тимоха умен и хитер, при угрозах и в любых экстремальных ситуациях принимает нестандартные, но эффективные решения. В то же время он вспыльчив и неуравновешен. При задержании может оказать активное вооруженное сопротивление» (источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах).

***

Олег Тимошенко родился 10 января 1967 года в украинском Кировограде (ныне Кропивницкий), но с ранних лет жил в Кишиневе (Молдавская ССР). Будучи украинцем, паспорт он получил сначала советский, а затем — после развала Советского Союза — молдавский.

В Кишиневе Тимошенко еще в подростковые годы примкнул к уличным группировкам, что было вполне объяснимо: крупный и физически сильный с рождения, он увлекался стрелковыми видами спорта, а также занимался в нелегальной секции карате — боевого искусства, запрещенного в конце 1970-х годов в СССР. Именно как участник секции он впервые попал в поле зрения милиции.

Впрочем, оперативники быстро выяснили, что Тимошенко причастен к целому ряду преступлений: вместе со сверстниками он проникал в квартиры и тащил оттуда все, что попадалось под руку. Однажды из хулиганства Олег поджег случайную квартиру на улице Толбухина, в другой раз сжег «Запорожец», припаркованный во дворе дома на улице Пловдива. Позже он объяснил это тем, что машина якобы принадлежала торговцу овощами, который регулярно жаловался на него участковому.

Важно отметить: в Советском Союзе за подростковой преступностью следили строго, стараясь как можно раньше изолировать и перевоспитать хулиганов — часто это вполне успешно удавалось. Но в случае с Тимохой система дала сбой: несмотря на несколько приводов в милицию и постановку на учет в детской комнате, впервые под суд он пошел уже совершеннолетним.

В сентябре 1985 года Советский районный суд Кишинева осудил 18-летнего преступника за кражи в особо крупном размере и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Правда, по версии суда, Тимошенко делал все это в составе группы, причем на второстепенной роли.

Поэтому срок он получил условный — три года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года.

«Уже тогда Тимоха был авторитетным пацаном и сам хвастался, что попал по глупости. Показаний на него никто не дал, поэтому первый срок был условным, но авторитета на улицах Кишинева он ему прибавил», – источник в правоохранительных органах Республики Молдова.

Обученный зоной

Условный срок не пошел на пользу Тимохе: в марте 1988 года за серию квартирных краж его приговорили к исправительным работам, а через три месяца, за новые кражи, — к 3,5 года, но уже реального срока. В итоге путем сложения наказаний Тимошенко попал за решетку на 5,5 года.

По правилам, принятым в СССР, в попытке разорвать местные криминальные связи осужденных-«первоходов» старались везти в пенитенциарные учреждения других регионов. Поэтому Тимоху отправили в исправительную колонию №4 города Житомира (Украинская ССР).

Там он со своими восемью классами образования сразу сел за парту, приобрел законченное среднее образование, став дипломированным электро- и газосварщиком, а затем работал на стройках народного хозяйства. Поговаривали, что осужденный так вошел во вкус, что, отбывая срок, освоил почти все строительные специальности.

«Профессию Тимоха получил за колючкой, но диплом ему выдали гражданский, «чистый» — якобы он окончил житомирское СПТУ №13. При этом он действительно хорошо обучился и сварке, и сантехнике, и многим другим строительным работам. Осужденный даже получал поощрения за хорошую учебу и трудовые успехи», – источник в правоохранительных органах Республики Молдова.

Благодаря своим успехам на трудовом поприще, Тимоха смог условно-досрочно освободиться уже в 1992 году. Однако осужден он был в СССР, а на свободу вышел в СНГ, причем в самый разгар приднестровского конфликта. Заработанные им деньги оказались обесценены, но билет до родного Кишинева ему купили за счет казны.

«Он владеет оружием и карате»

К моменту возвращения Тимошенко родной для него Советский район Кишинева переименовали в сектор (район) Ботаника, а на улицах царил новый криминальный порядок. Впрочем, Тимоха вписался в него моментально: вступил в одну из местных преступных группировок, которая занималась вымогательством и рэкетом.

К этому бандитов немало располагал тот факт, что на Ботанике стали селиться представители среднего класса и богаче. Высокий, спортивного телосложения, физически сильный и умный, Тимоха быстро занял место бригадира в группировке, но также быстро попал в поле зрения молдавской полиции.

Уже в сентябре 1993 года в ходе спецоперации правоохранительных органов Тимошенко задержали. Верховный суд Республики Молдова приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за бандитизм и разбои. Правда, оперативники полагали, что группировка Тимохи занималась еще и торговлей оружием, хотя за это он так и не ответил.

Кроме того, бандита подозревали в нескольких расправах — в основном над бойцами из бригад-конкурентов, но доказать это следователи не смогли. В первую очередь потому, что лидеры организованного преступного сообщества, в которое входил Тимошенко, за несколько часов до планировавшегося ареста смогли скрыться и выехать — кто в Россию, а кто в Румынию. В итоге за решеткой оказалась лишь «пехота», среди которой был и Тимоха.

Судя по всему, свою вину он искупил сполна: сегодня у правоохранительных органов Молдовы и Приднестровья никаких претензий к нему нет и в розыске в этих республиках он не числится. Любопытно, что уже в 2000 году Тимошенко, который еще должен был отбывать наказание, каким-то образом оказался в России и попал в милицейские сводки как дебошир.

Как это случилось, остается загадкой: сам Тимоха хвастался, что якобы сумел сбежать из колонии строгого режима и перебраться на Украину — однако в розыске как беглец он не числится. Правда, и решения о его условно-досрочном освобождении в базе полиции Молдовы тоже нет.

Разрешить эту загадку правоохранительным органам пока не удалось.

«Тимошенко по характеру скрытен, малоразговорчив, но производит благоприятное впечатление, несмотря на устрашающие габариты: рост 190 сантиметров и вес около 120 килограммов. При встрече выдает себя за спортсмена и предпринимателя, иногда — за воина-интернационалиста или офицера спецназа. Знает и использует карате, хорошо владеет холодным и огнестрельным оружием», – источник «Ленты.ру» в российских правоохранительных органах.

Пчеловод с пистолетом

В России Тимошенко очень быстро обзавелся несколькими комплектами документов. По словам источника «Ленты.ру», способ был один: заметив человека, похожего на него, Тимоха любыми способами старался завладеть его паспортом и водительским удостоверением.

В начале 2000-х годов он объехал всю Россию, от Калининграда до Дальнего Востока, причем был вполне законопослушным — в основном работал на стройках или нанимался помощником по ремонту. Жалоб на его работу не поступало, по отзывам бывших клиентов и коллег, «руки у него золотые, но характер дерьмовый и особая любовь к деньгам».

В конце концов он остепенился и осел в Самаре — познакомился там с женщиной, стал с ней жить, однако работать по-прежнему ездил в соседние регионы, где платили больше.

«У нас нет данных, что Тимоха примыкал к какой-либо ОПГ или же был штатным киллером. Про таких, как он, в криминальных кругах говорят «один на льдине» — в конфликты ни с законом, ни с понятиями не вступает, но и другим спуску не дает», – источник «Ленты.ру» в российских правоохранительных органах .

В 2006 году Тимоха оказался в городе Приволжске (Ивановская область), где у него на ровном месте возник конфликт с местным криминальным авторитетом. Что там произошло — доподлинно не известно, но сцепились они серьезно.

Из материалов уголовного дела:

«31 июля 2006 года около 23:30 мужчина, одетый в камуфлированный костюм и шапку пчеловода с сеткой, ворвался в дом гражданина Д., расположенный в поселке Ингарь, и произвел не менее восьми выстрелов из пистолета неустановленной марки с глушителем. Хозяин дома был госпитализирован с огнестрельными ранениями всех конечностей и грудной клетки, прооперирован и находится в удовлетворительном состоянии. Стрелявший с места происшествия скрылся. Уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Личность стрелявшего установлена — Тимошенко Олег Евгеньевич, 10.01.1967 года рождения, уроженец города Кировограда Украинской ССР, по национальности украинец, гражданин Республики Молдова. Ранее неоднократно судим. Вооружен и особо опасен, при задержании следует соблюдать особую осторожность».

Именно это единственное преступление и сделало Тимоху одним из 11 самых разыскиваемых преступников России. Ирония в том, что отправлять своего противника на тот свет незваный гость, судя по всему, не собирался — он лишь прострелил ему руки и ноги, а ранение в грудь было случайным.

К тому же через несколько лет потерпевший сам отправился под суд за серию преступлений и сейчас отбывает наказание, а его дом, в котором произошло нападение, был конфискован. А Тимоха до сих пор находится в розыске. По оперативным данным, он давно выехал за границу, где работает сварщиком и получает за это неплохие деньги.

