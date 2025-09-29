Галина Макарова: какую тайну всю жизнь хранила «всесоюзная бабушка»

Галина Макарова родилась в семье священника Клементия Чеховича, служившего в царской армии. После революции мужчина влился в ряды Белой армии. Когда противостояние завершилось, он вместо эмиграции вернулся к семье. В итоге мужчину задержали.

© Кадр из фильма "Белые росы"

Ради спасения семьи от гонений, все документы его родных были уничтожены. Дочери Агате дали фамилию матери Апанащик и убавили три года, чтобы никто не догадался, кем является девушка.

В 16-летнем возрасте Агата переехала в Минск. Несмотря на аристократические манеры, девушка всегда заявляла: она родилась и выросла в деревне, в крестьянской семье. Свой путь Агата начала с простой работы, трудясь домработницей и санитаркой в местной больнице. О карьере актрисы она никогда не мечтала.

Однажды отец подруги Агаты, увидев грациозную девушку, с упоением читающую стихи, заявил: ее место — на сцене, а не на кухне. После нескольких дней раздумий Агата решила последовать совету мужчины и отправилась в театральное училище. Там она назвалась Галиной.

Учась актерскому мастерству, девушка не могла усидеть на месте. Ее энергия и неукротимый нрав требовали энергичного занятия. Тогда в ее жизнь ворвался спорт. Галина увлеклась верховой ездой, управляла мотоциклом, побеждая в соревнованиях, и даже метала копье. Тогда было трудно поверить, что именно эта девушка сможет воплотить в кино самый трогательный и запоминающийся образ хранительницы семейного очага.

Счастье, разбитое о предательство

Получив диплом артистки, Галина Апанащик стала частью труппы Первого Белорусского драматического театра. Тогда же она впервые влюбилась, увидев со сцены молодого офицера НКВД.

Иван Макаров, пришедший на спектакль, был сражен красотой актрисы. Он с трудом дождался окончания постановки и отправился знакомиться с девушкой. Галина на ухаживания ответила взаимностью.

Вскоре пара поженилась, и артистка взяла фамилию мужа. Пара переехала в Москву, а через год у них родился сын Эдуард.

© Галина Макарова с первым мужем и свекровью

В 1941 году Иван отправился на фронт, а Галина с сыном — в глубокий тыл. Она стойко переживала все тяготы и лишения и верно ждала любимого.

Вскоре Иван вернулся домой, но встреча не была радостной. Мужчина не получил ранений, но приехал не один. Его сопровождала «походно-полевая жена». Макаров холодно заявил Галине о намерении расторгнуть брак. Жене и сыну он позволил пожить у его матери.

Позже артистка признается: она не могла поверить в реальность происходящего. Однако своей грусти показывать не стала. Гордо собрав вещи, она с сыном переступила порог дома, в который больше никогда не возвращалась. Простить предательство мужу она так и не смогла.

Новая любовь и бывший муж

Вскоре Галина вернулась в Минск, в родной театр. Подмостки стали ее спасением от грусти и настоящей отдушиной. А вскоре судьба подарила ей новую встречу.

Актёр Павел Пекур не скрывал своей симпатии к коллеге. Мужчина оказывал возлюбленной знаки внимания, на которые она со временем смогла ответить взаимностью.

Крепкие чувства переросли в семью, а в 1951 году Галина родила дочь Татьяну. Этот союз артистка называла своей тихой гаванью. Павел и Галина жили во взаимопонимании, даря друг другу необходимые тепло и поддержку.

При этом навсегда из жизни Галины ее первый муж Иван не исчез. Он не скрывал, что работа бывшей жены для него никогда не была серьёзным занятием. Когда Макарова получила звание народной артистки СССР, мужчина даже обиделся, что та не заехала к нему в гости, будучи в Москве. Он словно не понял, как глубоко ранил ее.

Наиболее сильно оскорбило Галину требование бывшего мужа передать ему на воспитание 16-летнего сына Эдуарда. Артистке пришлось согласиться на условия мужчины из-за страха разглашения ее тайны. В противном случае она могла лишиться не только карьеры, но и репутации.

С тех пор юноша стал жить в Москве. Он часто приезжал к матери. После школы он окончил МГТУ имени Баумана и смог стать советником Михаила Горбачева.

Галина Макарова не скрывала гордости за сына, хоть и не стала благодарить экс-мужа за помощь наследнику.

Поздняя слава

Галина Макарова продолжала блистать на сцене. Она построила успешную карьеру, часто играла главных героинь. Павел Пекур при этом стал все чаще получать второстепенные роли. Несмотря на это, мужчина с гордостью говорил о супруге и восхищался ее талантом.

В кино Макарова начала сниматься после 40 лет. Сначала она играла кассирш, крестьянок и вахтерш. Некоторые роли даже не были указаны в титрах.

Однако в 60-летнем возрасте она получила главную роль в картине «Вдовы». После выхода фильма артистка проснулась знаменитой. Роли посыпались одна за другой: бабушка Агаша, Матрена и цирковая билетёрша. Героини навсегда остались в сердцах зрителей, а Галина Макарова получила неофициальное звание всесоюзной бабушки.

Позже дочь Татьяна, ставшая режиссёром, отметит: мама всегда переживала из-за однотипных ролей.

По иронии судьбы, актриса с аристократическими корнями прославилась благодаря образу простой русской женщины, которую за искренность и душевное тепло полюбили миллионы зрителей.