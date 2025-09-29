Никогда такого не было: что странного сделал Юрий Гагарин в день своей гибели

27 марта 1968 года стал последним днем в жизни Юрия Гагарина. Утро того рокового дня началось с небольшой, но значимой оплошности, которую впоследствии многие назовут зловещим предзнаменованием. Выходя из дома, первый космонавт планеты обнаружил, что забыл пропуск на аэродром.

«Космическая» организованность

То, что Гагарин решил вернуться за забытым документом, было совершенно в его духе. Коллеги и близкие единодушно описывали его как человека исключительной собранности и аккуратности. Космонавт Виктор Горбатко вспоминал: «Я видел конспекты Гагарина. Обстоятельно записанные лекции. Аккуратно перерисованные чертежи».

Эта педантичность проявлялась во всем — от учебы в академии до быта. Его супруга Валентина Ивановна могла полностью доверить ему заботу о детях. По утрам Гагарин составлял вместе с дочерьми список дел на день, а вернувшейся жене рапортовал: «Товарищ жена, дети помыты, покормлены и спят».

Никогда такого не было…

Утром в день гибели Гагарин вышел из своей квартиры и направился к лифту, в кабине которого в тот момент ехал подполковник Георгий Добровольский. Гагарин попросил остановить лифт на своем этаже. Вместе с Добровольским он спустился вниз и вышел из подъезда. Юрий Алексеевич уже на улице похлопал себя по карманам и обнаружил, что забыл дома пропуск на аэродром. Ничего подобного с собранным Гагариным прежде не случалось.

Юрий Гагарин решил вернуться. Добровольский останавливал космонавта, уверяя, что его все знают и пропустят на аэродром без пропуска. К тому же Гагарин ехал на аэродром не один, поэтому его личность могли подтвердить товарищи. Тем не менее Юрий Алексеевич отправился домой, сказав: «Порядок есть порядок!». Через несколько часов того же мартовского дня 1968 года Гагарин разбился во время тренировочного полета. Причиной крушения, согласно официальному заключению, стала ошибка экипажа. Однако некоторые уверены, что во всем виновата дурная примета.

Суеверный Гагарин

Дело в том, что в народе бытует поверье, что после выхода из дома возвращаться назад уже нельзя. В противном случае человека ожидает несчастье. Неизвестно, верил ли сам Юрий Гагарин в приметы или нет, но известно, что именно благодаря ему собаку-космонавта по кличке Удача переименовали в Звездочку. Тогда Гагарин, пока еще один из кандидатов на звание первого космонавта, побывавшего на орбите, сказал: «Мы люди не суеверные, но удача нам и самим не помешает». В то же время он не побоялся написать записку своей жене и детям и велел передать им ее, если в полете произойдет трагедия.

Впрочем, различные суеверия не приветствуются церковью, а Юрий Гагарин, по словам полковника Валентина Петрова, был верующим и даже крестил своих дочерей. Мало того, мать Гагарина регулярно навещала старицу Макарию и брала сына с собой. Макария говорила, что Юрия «погубит небо». Слышал это предсказание и сам космонавт. Тем не менее, как известно, Гагарин продолжал летать. Однако пророчество сбылось. А был тому виной забытый пропуск или нет, каждый решает для себя сам.